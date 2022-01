Gottlieber localholic: Carla Frauenfelder kann wieder öffnen

Touristische Angebote «Es wird ein guter Sommer»: Carla Frauenfelder geht mit dem Gottlieber «Localholic »wieder auf Erlebnistour Ab April lanciert die junge Unternehmensgründerin ihr Begegnungshaus mit Café und touristischen Angeboten am Seerhein neu. Die Rechtsstreitigkeiten sind beendet. Julia Christiane Hanauer 22.01.2022, 04.30 Uhr

Carla Frauenfelder in ihrem Café an der Gottlieber Kirchstrasse. Bild: Ralph Ribi

Ab April kehrt wieder Leben ein im «Localholic» in Gottlieben. Dann öffnet Gründerin Carla Frauenfelder Tür und Fenster ihres Begegnungshauses erneut. «Es wird ein guter Sommer», davon ist sie überzeugt. Dabei liegt eine aufreibende Zeit hinter ihr.

Im Februar 2020 zog «Localholic» an der Kirchstrasse in Gottlieben ein, aufgrund von Corona konnte aber erst Mitte Juni eröffnet werden, dafür aber mit einem sehr guten Start, wie Frauenfelder sagt. Im März 2021 der Schock: Bedingt durch einen von der Gemeinde verursachten Formfehler bei der Umnutzungsbewilligung des Hauses konnten die Nachbarn Klage gegen «Localholic» einreichen. Das Haus musste geschlossen werden. Anfang dieses Jahres dann die erlösende Nachricht: Der Kanton lehnt den Rekurs ab – endgültig. Damit steht auch fest, dass sie ihr Begegnungshaus so führen kann, wie sie es geplant hat. Und das will sie nun auch tun. Die gebürtige Tägerwilerin sagt erleichtert:

«Ich bin sehr motiviert und freue mich.»

Das Konzept hinter «Localholic» ist, Einheimische zusammenzubringen, ihnen einen Ort des Kennenlernens, Austauschs und Erlebens zu bieten – wie es einst auf dem Dorfplatz war. Im Café lassen sich Leckereien aus regionaler Bäckershand geniessen, zu Wasser können die Besucher auf Stand-up-Paddles, mit Kanu oder Kajak ihre Heimat auf neuen Strassen erleben, in Workshops geben lokale Künstler und Handwerker ihr Wissen weiter, bei den Local-Heroes-Touren radeln die Teilnehmer mit dem Velo durch die Region und besuchen Handwerker, die an ihrer Wirkungsstätte ihre Arbeit vorstellen. Und wer sich, wie Carla Frauenfelder selbst, «in Gottlieben wie im Urlaub fühlt», der kann in einem ihrer Gästezimmer nächtigen. Oder Arbeiten. Denn einen Co-Working-Space gibt es ebenfalls.

Gründerin Carla Frauenfelder im Café Bild: Ralph Ribi
Aufnahme von einem der Gästezimmer. Bild: PD
So sieht es im Gottlieber localholic aus. Bild: Ralph Ribi

Ein Kraftort im Dorfkern

Im Frühjahr wird auch das Plätzli wieder genutzt. 15 Sitzplätze direkt vor dem Haus, von wo aus sich Gottlieben noch einmal ganz anders erleben lasse mit dem grossen Baum und dem Literaturhaus schräg gegenüber, erzählt die 32-Jährige, die den Ort am Seerhein als ihren «Kraftort» bezeichnet, an dem sie entspannen und ihre Akkus wieder aufladen kann. Auch das Fenster wird wieder geöffnet, entstanden während der Coronazeit, als nur Speisen zum Mitnehmen verkauft werden konnten. Doch das Fenster erfreute sich so grosser Beliebtheit, dass es auch künftig weit geöffnet ist. Und für den Winter ist wieder ein «Winterwildwuchs» geplant, ein Weihnachtsdorf, wie es bereits im vergangenen Jahr im Gewächshaus von Jud Bio-Jungpflanzen verwirklicht wurde.

Wurzeln in der Eventbranche

Die beruflichen Wurzeln von Carla Frauenfelder liegen, was bei ihrem Konzept nicht ganz überrascht, in der Eventbranche. «Eine sehr schnelllebige Sparte», sagt sie. «Mir hat da oft das Zwischenmenschliche gefehlt.» Nach einem Aufenthalt in Hamburg zog es sie zurück in die Schweiz, zunächst nach Basel, wo sie in einer Agentur arbeitete. Und immer wieder trieb sie die Frage um, wie man es schaffen kann, Einheimische mit dem lokalen Handwerk und Gewerbe zusammenzubringen.

Bild eines der Gästezimmer im «Localholic» in Gottlieben. Bild: PD

2016 gründete sie «Localholic Basel». Drei Jahre später kehrte sie in ihre Heimat am Bodensee zurück – und eröffnete hier ihr zweites «Localholic». Allerdings funktioniert es hier anders als in der Stadt. «Die Thurgauer sind wesentlich zurückhaltender», sagt sie und lacht. Und doch: Trotz Corona, trotz Rechtsstreit hat sie «die Lokalen», wie sie die Einheimischen liebevoll nennt, als Partner ins Boot geholt und bereits eine breite Fangemeinde ihres Projekts geschaffen – und diese freuen sich mit Carla Frauenfelder, wenn sie ab April wieder die Liebe für die Heimat miteinander teilen können.

Süchtig nach Heimat Der Name Localholic setzt sich aus dem englischen «local» und «holic» zusammen. Local steht dabei für lokal oder heimisch, holic für süchtig oder von etwas nicht genug bekommen. Zum einen steht es für Carla Frauenfelder, ihr Team und deren gemeinsame Leidenschaft für ihre Heimat. Zum anderen sollen die Besucher von dieser Heimat ebenfalls nicht genug bekommen. (han)



www.localholic.ch

Carla Frauenfelder mit ihrem Projekt Locaholic. Bild: Ralph Ribi