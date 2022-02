SBS kann Abenteuerspielplatz in Romanshorn bauen

Tourismus Darauf musste die Schweizerische Bodensee Schifffahrt lange warten: Das Bundesgericht macht den Weg frei für den Abenteuerspielplatz in Romanshorn Die Richter in Lausanne weisen die Beschwerde des Thurgauer Heimatschutzes und von elf Privatpersonen ab. Die Bauherrin kann jetzt nach sechs Jahren Streit aber nicht einfach auf den Knopf drücken und los legen. Markus Schoch Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.30 Uhr

Visualisierung des geplanten Abenteuerspielplatzes auf der Bunkerwiese. Bild: PD

Die Schweizerische Bodensee Schifffahrt AG (SBS) hat es geschafft. Der seit 2016 dauernde Rechtsstreit um den Bau eines Abenteuerspielplatzes auf der Bunkerwiese neben dem Kornhaus ist zu ihren Gunsten entschieden. Das Bundesgericht als letzte Instanz hat die Einsprecher abblitzen lassen. Es ist mit Urteil vom 3. Februar nicht auf deren Beschwerden eingetreten. Die Richter sprechen sowohl dem Thurgauer Heimatschutz als auch den elf beteiligten Privatpersonen die Berechtigung ab, bei diesem Projekt mit dem Namen Robinshorn ein entscheidendes Wort mitreden zu dürfen.

Abenteuerspielplatz Robinshorn Piratenschiff, Aussichtstürme und Camping-Hütten Die Schweizerische Bodensee Schifffahrt AG will auf der Bunkerwiese einen Abenteuerspielplatz bauen, für den die Besucher im Sommer Eintritt zahlen müssen. Jung und Alt sollen im Robinshorn auf ihre Kosten kommen. Geben soll es ein Piratenschiff zum Klettern, eine Wasserlandschaft zum Planschen, eine Schatzhöhle, zwei Aussichtstürme mit Rutsche, einen Kiosk, Camping-Hütten zum Übernachten und einen Zip-Line-Parcours um den gesamten Park. (mso)

Das Problem des Thurgauer Heimatschutzes: Er ist nicht gesamtschweizerisch tätig. Das Problem der Privatpersonen: Sie hatten in ihrer Eingabe nicht hinreichend belegt, welche Nachteile ihnen die geplante Anlage bei der Romanshorner Hafeneinfahrt bringen könnte. «Weder führen sie aus, wie häufig und regelmässig sie die Grünfläche nutzen, noch legen sie dar, inwieweit sie durch den Verlust der Nutzungsmöglichkeiten in ihrer Freizeitgestaltung oder ihren Erholungsmöglichkeiten eingeschränkt sind», heisst es im Urteil des Bundesgerichts.

SBS ist nach wie vor am Bau der Anlage interessiert

Er sei sehr froh, dass die Auseinandersetzung endlich beigelegt sei, sagt Benno Gmür, Projektleiter und Vize-Verwaltungsratspräsident der SBS. Am Ausgang des Verfahrens habe er nie gezweifelt. «Die Gegner hatten keine stichhaltigen Argumente.» Und trotzdem hätten sie den Baustart sechs Jahre lang verzögern können. Der Preis für die Beschwerdeführer sei leider äusserst klein. Die Einsprecher müssten bloss die Gerichtskosten in der Höhe von 2'000 Franken übernehmen und eine Parteientschädigung von 4'000 Franken an die SBS zahlen. Für Gmür ein Witz:

Benno Gmür. Bild: Kevin Roth

«100'000 Franken wären eigentlich angemessen, wenn der wirtschaftliche Schaden in Rechnung gestellt würde, den sie verursacht haben.»

Sie seien nach wie vor sehr daran interessiert, den Spielplatz zu bauen, sagt Gmür. «Er wäre die optimale Ergänzung zum geplanten Hotel auf der Hafenpromenade und würde auch dem Schiffsbetrieb zusätzlichen Schub geben.» Die SBS könne die Pläne jetzt aber nicht einfach aus der Schublade ziehen und los legen. «Wir müssen zuerst über die Bücher und prüfen, ob noch alles stimmt, was wir ursprünglich vor hatten.» Komme hinzu, dass sie die für das Projekt zurückgestellten finanziellen Mittel in den letzten beiden schwierigen Jahren für die Deckung der Defizite verwendet hätten. Die Kosten für die Freizeitanlage waren mit 3 Millionen Franken veranschlagt.

Gerichte haben am Projekt rechtlich nichts auszusetzen

Blick von oben auf die Bunkerwiese bei der Hafeneinfahrt. Bild: Manuel Nagel

Am geplanten Abenteuerspielplatz gebe es rechtlich nichts auszusetzen. Zu diesem Schluss waren 2019 das Verwaltungsgericht und ein Jahr davor bereits das Departement für Bau und Umwelt gekommen. Beide Instanzen wiesen sämtliche Bedenken der Einsprecher ab, die schliesslich ans Bundesgericht gelangt waren. Die Kritiker machten zonenplanrechtliche und ortsbildschützerische Einwände geltend.

Zudem stehe das Projekt im Widerspruch zu den geltenden Nutzungsbestimmungen in der Konzession für die Bunkerwiese, monierten sie. Das aufgeschüttete Landstück werde nicht mehr wie vorgeschrieben uneingeschränkt öffentlich zugänglich sein, wenn der Spielplatz in Betrieb sei, für dessen Besuch die SBS Eintritt erheben will. Alle diese Einwände verfingen nicht.

