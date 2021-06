Baugesuch für neues Hotel im Saurer WerkZwei in Arbon

Tourismus «Ein guter Tag für Arbon»: HRS reicht Baugesuch für smartes Hotel mit 63 Zimmern ein Die Liechtensteiner Familie Toni Hilti will 25 Millionen in eine Überbauung im Saurer WerkZwei investieren, zu der auch 18 Eigentumswohnungen gehören. Betreiben wird das Hotel mit Self-Check-in und Restaurant die Firma «b_smart Selection» mit Sitz in Gamprin-Bendern. Die Eröffnung ist für 2023 geplant. Markus Schoch 14.06.2021, 17.30 Uhr

«Es ist genau das, was wir wollen. Und darum ist es ein guter Tag für Arbon». Stadtpräsident Dominik Diezi hatte am Montag allen Grund zur Freude. Die HRS kündigte an einer Medienorientierung an, dass sie ein Baugesuch für ein siebenstöckiges Hotel mit 63 Zimmern im Saurer WerkZwei direkt an der NLK neben der Überbauung Lakeside eingereicht hat. Vier dieser Zimmer sind Appartements für Langzeitaufenthalter. Im Erdgeschoss gibt es eine öffentliche Bar beziehungsweise ein öffentliches Restaurant mit 70 Sitzplätzen sowie Seminarräume.

Im sechsten Stock mit Blick auf See und Berge steht den Hotelgästen und anderen Interessierten eine Fitness/Wellness-Oase zur Verfügung . Die Pläne gezeichnet hat die Arboner BauWerk Architektur AG von Raphael Künzler. Teil der Überbauung ist ein zweites Gebäude mit 18 Eigentumswohnungen.

Auf diesen Augenblick hätten schon die Vorvorgänger im Stadtrat sehnlichst gewartet, sagte Diezi. Läuft alles nach Plan, sollen die Bauarbeiten bereits Ende Jahr beginnen. Eröffnungstermin wäre in diesem Fall im Sommer 2023.

Konzept mit reduziertem Service

Der Betreiber des Hotels ist keine Überraschung. Schon seit Monaten kursiert dessen Name in der Öffentlichkeit. Es ist die b_smart selection mit Sitz in Gamprin-Bendern. Die Firma führt bereits 16 Hotels und Motels im Fürstentum Liechtenstein und in der Schweiz. Ihre Spezialität ist ein Self-Check-in. Heisst: Die Hotelgäste erledigen die Formalitäten bei der Ankunft selber. Sie sind aber nicht völlig auf sich allein gestellt, auch wenn es keine Reception vor Ort gibt. «Alle unsere Betriebe werden durch ein zentrales Front Office geführt, das sieben Tage in der Woche während 24 Stunden besetzt ist», sagte Tamara Weishaupt, Head of Marketing & Communications bei b_smart selection.

Die Einrichtung wird im Industrie-Stil gehalten sein und ideal ins Saurer WerkZwei passen, sagte Weishaupt. «

Wir wollen die Geschichte des Ortes aufnehmen.»

Sie hätten sich für Arbon entschieden, weil die Stadt wunderschön sei. Ausserdem seien die Voraussetzung gegeben, die sie grundsätzlich an einen Standort für ein Hotel stellen würden. «Wir gehen dahin, wo die Nachfrage besteht, das Angebot aber nicht genügend oder gar nicht mehr vorhanden ist.» Zielgruppe sind Geschäftsreisende und Touristen.

Investor der Überbauung ist die Toni Hilti Familien-Treuhänderschaft beziehungsweise die Liechtensteiner Familie Toni Hilti, die ihr Geld unter anderem mit der Firma Hilcona verdient. Sie ist nach eigenen Angaben Marktführerin im Bereich frischer Convenience-Produkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

HRS setzt auf die Ergebnisse der Gespräche am runden Tisch

Die HRS wälzt schon seit Jahren Pläne für ein Hotel im Saurer WerkZwei. Der Generalunternehmer und Immobiliendienstleister wollte sie aber aus finanziellen Überlegungen erst verwirklichen, wenn die Baubewilligung für die geplanten Zwillingstürme mit dem Namen «Riva» auf dem «Metropol»-Areal vorliegt, was bis heute nicht der Fall ist. Zuerst einmal müssen die Arboner irgendwann über den Gestaltungsplan abstimmen, der die Rahmenbedingungen regelt.

Dass die HRS jetzt trotzdem vorwärts macht, hat gemäss CEO Martin Kull mit den Gesprächen am runden Tisch zu tun, die Anfang März mit einer gemeinsamen Erklärung endeten. Diese schien den über 40 Meter hohen Türmen den Weg zu ebnen und den ewigen Diskussionen ein Ende zu setzen. Es sei ein Durchbruch gelungen, schrieb die Stadt damals in einer Mitteilung. Denn selbst die einstigen Gegner von der IG Metropol sahen plötzlich kein Problem mehr in den zwei Hochhäusern am See.

Visualisierung der beiden Zwillingstürme auf dem «Metropol»-Areal. Bild: PD

Der Burgfrieden hielt allerdings nicht lange. Die IG krebste bekanntlich zurück. Sie hat sich zwar mittlerweile aufgelöst, der Widerstand ist deswegen aber nicht gebrochen – im Gegenteil. Die Kritiker der Hochhäuser haben sich vor kurzem in einer neuen IG zusammengeschlossen, deren einziges Ziel es ist, das «Riva» zu verhindern. Kull sprach am Montag von «einer Zwängerei, die mich stören».

Kull: «Wir gehen gerne in die Vorleistung»

Davon beirren lassen wolle er sich aber nicht. Kull sagte:

«Die Gespräche am runden Tisch waren offen, ehrlich, vertrauensbildend und wegweisend.»

Im Vertrauen darauf und der Einigung auf das Projekt «Riva» in der Schlusserklärung hätten sie in den letzten Wochen die Arbeiten für das Hotel intensiviert «und gehen jetzt gerne in die Vorleistung». «Wir sehen unser Baugesuch als ersten Schritt zu einem touristisch attraktiveren Angebot in Arbon.»