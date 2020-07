Tour de Suisse mit Baby – Die kleine Nora hat mit vier Monaten alle Kantonshauptorte der Schweiz besucht Die Weinfelderin Noemi Schramm konnte wegen Corona nicht zurück nach Afrika. Also zeigte sie ihrem Mann und ihrer Tochter alle Schweizer Hauptorte. Auf der Tour de Suisse entstanden in jedem Hauptort Fotos. Daraus soll ein Memory entstehen – als Erinnerung. Sabrina Bächi 25.07.2020, 11.30 Uhr

Nora war schon in allen Kantonshauptorten der Schweiz. Und das im zarten Alter von gerade mal vier Monaten. Damit ist sie wohl die jüngste Schweizerin, die alle Kantonshauptorte besucht hat. Möglich machten es ihre Eltern und Corona. «Wir leben in Sierra Leone», sagt die gebürtige Weinfelderin Noemi Schramm, Mutter von Nora.

Noemi Schramm, Gesundheitsökonomin und Mutter von Nora. Bild: PD

«Für die Geburt meines ersten Kindes wollte ich aber in die Heimat zurück, damit ich in meiner Muttersprache reden kann, wenn ich gebäre», sagt die Gesundheitsökonomin. Anfang Jahr kamen sie und ihr Partner Serge in die Schweiz. Sie heirateten und planten bereits die Flitterwochen. Dann kam Nora – und der Lockdown. «Nora ist am ersten Tag des Lockdowns geboren worden», sagt Noemi Schramm.

Die Grenzen waren zu. An eine Rückkehr oder an Flitterwochen war nicht mehr zu denken. «Mein Mann und ich reisen sehr oft. Ich habe deshalb Nora von Anfang an gesagt, dass sie ein unkompliziertes Kind sein muss, sonst funktioniert’s nicht», sagt Schramm und lächelt.

Aufenthalt im Ausland schärft den Blick für Details

Die Familie mit dem Reisefüdli machte trotz Lockdown kurzen Prozess und entschied sich, die Schweiz zu erkunden. Meistens mit dem Zug. «Mein Mann ist Senegalese, so konnte auch er die Schweiz besser kennen lernen.» In mehreren Touren klapperten sie alle Kantone und deren Hauptorte ab.

«Alle Orte haben ihre schönen Seiten und wir haben viel Interessantes entdeckt und gelernt», sagt die 32-Jährige. Zur Vorbereitung hat sich Schramm jeweils erkundigt über die Geschichte, Sehenswürdigkeiten und das Essen.

«Besonders gut gefallen haben uns Basel und Neuenburg, das sind sehr sympathische Städte. In Solothurn hat uns vor allem die Solothurner Torte angesprochen.»

Ihr Mann habe entdeckt, dass es in der Schweiz besonders schöne Türen gibt. Auch diverse Brunnen hätten sie sich angeschaut. Von denen gebe es ausserordentlich viele schöne in den Städten. «Wenn man im Ausland wohnt und zurück in die Schweiz kommt, fallen einem ganz andere Dinge auf, als wenn man immer hier ist.» Die Reise und die Sehenswürdigkeiten sind das eine, aber ein Baby dabei zu haben, das andere.

In jeder Stadt ein Foto

Wobei: «Nora haben die Reisen sehr gefallen. Das Zugfahren mochte sie sehr und wir haben sie immer so getragen, dass sie auch etwas sieht», sagt die ehemalige Weinfelder Gemeindeparlamentarierin und Jugenddelegierte der Schweiz. Zudem habe sie die Kleine gestillt, weshalb sie nicht viel Gepäck brauchten. Auch Übernachtungen in Hotels seien kein Problem gewesen. Doch an die Rundreise durch die Schweiz wird sich die vier Monate alte Nora nicht erinnern. Deshalb haben sich ihre Eltern etwas einfallen lassen:

«Wir haben in jedem Ort ein Foto gemacht und ich lasse davon ein Memory erstellen. Damit können wir später dann spielen.»

Auf die Tour de Suisse folgt eine Tour de Senegal

Nachdem die Rückreise in ihre neue Heimat Sierra Leone lange Zeit nicht möglich war, hat sich die Familie am Mittwoch wieder auf den Rückweg aufgemacht. Die Reisen durch die Schweiz waren für das frischgetraute Ehepaar wie Flitterwochen.

Damit das Heimatland von Serge Ndao nicht zu kurz kommt, wollen sie auch eine Tour de Senegal machen. Auf die Schlussfrage, ob denn Frauenfeld mit den anderen Kantonshauptorten mithalten kann, sagt Noemi Schramm diplomatisch: «Es war nicht so spektakulär in Frauenfeld. Vielleicht deshalb, weil ich es schon so gut kenne.»