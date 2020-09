Analyse Totalopposition mit Kompromiss: So tickt das Weinfelder Parlament Die Rückweisung der Botschaft «Bankstrasse» durch das Parlament am vergangenen Donnerstag ist exemplarisch für die Weinfelder Politik. Eine Analyse. Sabrina Bächi 22.09.2020, 04.20 Uhr

Max Vögeli ist seit 2001 politisches Oberhaupt von Weinfelden. Bild: Andrea Stalder (Weinfelden, 18. Juni 2020)

Vergangenen Donnerstag sollte das Parlament über den Vorschlag des Stadtrates abstimmen, die Liegenschaft an der Bankstrasse mit einem Investorenwettbewerb zu verkaufen oder im Baurecht wegzugeben.

Martin Müller, Stadtparlamentarier (GP) Bild: Mario Testa

Doch so weit kam es nicht. Martin Müller (GP) stellte den Antrag seiner Fraktion, man solle zuerst den Bedarf stadteigener und stadtnaher Organisationen abklären. Dann trat Martin Brenner (FDP) an das Rednerpult und verlangte ebenfalls eine Rückweisung des Geschäfts. Auch er findet, eine Bedarfsanalyse – allerdings nur der Stadtverwaltung – sei notwendig. Daraufhin zieht Müller seinen Antrag auf Rückweisung zurück. Abgestimmt wird nur noch über die Rückweisung «Light» von Brenner.

Der Stadtrat ist für manche zu wenig visionär

Mit ihrem Rückweisungsantrag wollte Linksgrün in die Totalopposition gehen. Es war möglicherweise der Versuch, den konservativ geprägten Stadtrat auszuhebeln. Die Fraktion will Visionäres und macht keinen Hehl daraus, dass ihrer Meinung nach der Stadtrat dieses Kriterium nicht erfüllt. Doch aus Angst, die Abstimmung um Rückweisung ganz zu verlieren, gibt sie sich mit einem Kompromiss zufrieden.

Dies zeigt exemplarisch, wie in Weinfelden politisiert wird: harmonisch.

Martin Brenner, Stadtparlamentarier FDP Bild: PD

Ob nun die in Brenners Rückweisungsantrag geforderte Analyse tatsächlich das Fundament für eine Entscheidungsfindung in Sachen Bankstrasse sein kann, bleibt fraglich. Dieser sogenannte pragmatische Ansatz Brenners wird wohl zu einem zahnlosen Papiertiger verkommen. Denn wie Stadtpräsident Vögeli bereits am Donnerstag sagte: «Die Stadt kennt ihren Bedarf.» Und der sei momentan nicht vorhanden.

Und so sieht sich der Stadtrat auch diesmal nicht wirklich von seiner Legislative gefordert. Die Wogen glättet sie gleich selbst, der Stadtrat hat nichts zu befürchten.

Bei der SVP fehlt Strupler

Für das ungehorsame Verhalten der FDP dem aus der eigenen Partei stammenden Stadtpräsidenten gegenüber, schien sich Brenner im Anschluss an die Sitzung fast zu entschuldigen. Man ist es nicht gewohnt, von der FDP Anträge zu hören, die gegen Vorhaben, Botschaften oder Geschäfte des Stadtrates zielen.

Manuel Strupler, Stadtparlamentarier und Nationalrat SVP Bild: Donato Caspari

Die SVP, die früher laut und dezidiert ihre Meinung kundtat, wirkt farb- und führerlos, seit Manuel Strupler seinen Posten in Bundesbern als Nationalrat angetreten hat. Strupler hat nämlich seit der neuen Legislatur im Frühling von drei Sitzungen nur eine besucht. Er hat keine Zeit mehr für die Politik auf Gemeindeebene. Und wenn nicht er die flammenden Reden hält, tut es keiner aus der SVP.

Lukas Madörin, Stadtparlamentarier EDU Bild: Mario Testa

Die Fraktion hat mit EDU-Mann Lukas Madörin immerhin noch einen, der dieses Ämtli übernehmen kann, doch in Sachen Bankstrasse ist er alles andere als gleicher Meinung wie die SVP.

Das Problem ist die Kommunikation

Bei der Fraktion CVP, EVP und JA ist es meist Simon Wolfer, der mit klar formulierten Voten viele Parlamentarier von seinen Ansichten überzeugen kann. Aber am Donnerstagabend forderte er seine Kollegen auf, die Meinung nicht ständig zu ändern. Doch auf welchen politischen Weg führt das, wenn man als Parlamentarier nicht kritisch sein soll und auch eigene Meinungen überdenken kann?

Simon Wolfer, Stadtparlamentarier CVP Bild: PD

Vielleicht hat Wolfer hier aber genau den Punkt getroffen im Geschäft «Bankstrasse». Vielleicht geht es gar nicht so sehr um diese Liegenschaft, sondern vielmehr um die Kommunikation.

Die Parlamentarier fühlen sich vom Stadtrat nicht genügend eingebunden. Sie wiesen am Donnerstag mehrfach daraufhin, dass sie von keiner Analyse wüssten und Informationen fehlen. Diese Vorwürfe an die Exekutive gibt es auch bei anderen Geschäften, wie etwa dem Bahnhofskonzept und sie kommen von allen Seiten.

Die Exekutive leistet viel für die Stadt

Das Verständnis für solche Anliegen scheint der Stadtrat nicht zu haben. Was daran liegen könnte, dass er schon lange in mehr oder weniger derselben Konstellation zusammenarbeitet und sich blind versteht. Er leistet viel für Weinfelden und erfüllt gewissenhaft seinen Auftrag.

Manchmal aber würde sich das Parlament wohl wünschen, mehr zu wissen, was der Stadtrat vorhat. Manche hoffen auf mehr Offenheit. Oder dass der Stadtrat die Grenzen auslotet, innovativ ist. Hier müsste das Parlament ansetzen und fordern. Kritisch sein und bleiben und sich nicht mit Kompromissen zufrieden geben.

Denn so wird auch die Bedarfsanalyse zur Bankstrasse nicht darüber hinaus gehen, dass der Stadtrat erzählt, was alle schon wissen: Die Verwaltung hat keinen Bedarf. Und so verkommt die Bankstrasse zu einem weiteren Kapitel gewissenhafter Politik, ohne Mut und ohne Visionen.