«Totalausfall in den betroffenen Bachabschnitten»: Die Seerheinfischer beklagen drei Verschmutzungsfälle innert einer Woche Die Seerheinfischer beklagen drei Verunreinigungen im Dorfbach innerhalb von vier Tagen. Zweimal starben Fische. Das Renaturisierungsprojekt zugunsten der Fauna wird um Jahre zurückgeworfen. Urs Brüschweiler 23.09.2020, 17.06 Uhr

Tote Seeforellen fanden die Seerheinfischer am Freitagabend am Allmendbach. (Bild: PD)

«Unsere Bemühungen werden so zunichtegemacht.»

Wenn Adrian Rink die toten Fische sieht, stimmt ihn das traurig, und es sei auch frustrierend. Der Präsident der Tägerwiler See­rheinfischer berichtet von drei Gewässerverschmutzungen allein vergangene Woche an verschiedenen Stellen im Tägerwiler Dorfbach. Dutzende Seeforellen sind verendet.

Adrian Rink

Präsident Seerheinfischer Tägerwilen (Bild: PD)

«Das wirft uns in unserem Engagement etwa drei Jahre zurück», schätzt Rink. Der Verein ist nämlich seit drei Jahren Pächter des Gewässers. Allerdings ziehen die Fischer hier keine Tiere heraus, sondern sie revitalisieren und sanieren den Bach und setzen jährlich junge Forellen aus. Ziel ihres Einsatzes und baulicher Massnahmen am Bachlauf ist, dass der sogenannte Besatz eines Tages nicht mehr nötig ist, und die Seeforellen von selber wieder zum Laichen zurückkehren. Wenn allerdings, wie letzte Woche, die Fische im Bach verenden, sind die erzielten Erfolge wieder dahin.

Häufung von Verschmutzungen



Über die genaue Ursache für die Häufung des Fischsterbens kann momentan nur gemutmasst werden.

Am Mittwoch vergangener Woche war ein Teil des Allmendbaches verschmutzt. Grund war offenbar die versehentliche Beschädigung eines Rohres bei Tiefbauarbeiten in der Nähe, wie die Seerheinfischer schreiben. Ein Fischsterben konnte bei diesem Vorfall durch sofortige Reaktion und die Zuleitung von Frischwasser aber noch verhindert werden.

vergangener Woche war ein Teil des Allmendbaches verschmutzt. Grund war offenbar die versehentliche Beschädigung eines Rohres bei Tiefbauarbeiten in der Nähe, wie die Seerheinfischer schreiben. Ein Fischsterben konnte bei diesem Vorfall durch sofortige Reaktion und die Zuleitung von Frischwasser aber noch verhindert werden. Am Freitag gelangte unweit dieser Stelle «eine unbekannte Substanz auf unbekanntem Weg» in den Allmendbach. «Innerhalb kürzester Zeit sind zahlreiche Fische verendet. Darunter auch ältere Laichtiere, was ein enormer Verlust für die Fauna im Bach bedeutet und uns besonders schmerzt», sagt Adrian Rink. Und der Schrecken nahm damit noch kein Ende.

gelangte unweit dieser Stelle «eine unbekannte Substanz auf unbekanntem Weg» in den Allmendbach. «Innerhalb kürzester Zeit sind zahlreiche Fische verendet. Darunter auch ältere Laichtiere, was ein enormer Verlust für die Fauna im Bach bedeutet und uns besonders schmerzt», sagt Adrian Rink. Und der Schrecken nahm damit noch kein Ende. Am Samstag meldeten Anwohner der Polizei mehrere tote Fische im Castellbach, dem anderen Oberlauf des Dorfbachs. Die sofortige Suche nach der Ursache durch die Seerheinfischer und das Amt für Umwelt brachte kein Ergebnis.

Amt nimmt eine chemische Analyse des Wassers vor

Martin Eugster

Chef Amt für Umwelt (Bild: Reto Martin)

Martin Eugster, Leiter des kantonalen Amtes für Umwelt, bestätigt auf Anfrage die Vorfälle in Tägerwilen. Am Freitag und Samstag seien Mitarbeiter vor Ort gewesen, hätten jedoch am Wasser keine Auffälligkeiten feststellen können. «Wir befinden uns in Abklärung», sagt Eugster. Wasserproben würden nun chemisch analysiert, und man werde die Gewässer auch biologisch – direkt vor Ort mittels einer Begehung – überprüfen. Es sei schwierig, eine mögliche Ursache zu benennen.

«Es deutet aber vieles darauf hin, dass es sich um punktuelle Verschmutzungen, sprich Einzelvorkommnisse handle.»

Reinigungsmittel gehören nicht in den Bach

Die Seerheinfischer unterstellen betont niemandem eine Absicht. Präsident Adrian Rink sagt:

«Oftmals ist es die reine Unwissenheit, die zu solchen Katastrophen führt.»

Aber ihr Hinweis lässt erahnen, wo sie das Problem verorten. «Poolreiniger oder Autowaschmittel, die in einen Meteorschacht gelangen, können grosse Schäden anrichten. Selbes gilt auch für ungefiltertes Abwasser von Baustellen. Bitte geben Sie acht, wenn Sie mit Chemikalien hantieren.»

Trauriges Ergebnis des Fischsterbens vom Samstag im Castellbach. (Bild: PD)

Der Gemeinderat Tägerwilen hat Kenntnis von den Fischsterben und bedauert sie. «Die Polizei und das Amt für Umwelt waren vor Ort. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt der Gemeinderat entgegen», heisst es auf der Website der Gemeinde.

Totalausfall in den betroffenen Abschnitten

Die Bäche sind vermutlich nicht nachhaltig und langfristig geschädigt worden, die Forellenbestände hingegen schon. Fischereiaufseher Roman Niedermann spricht gar von einem Totalausfall in den betroffenen Bachabschnitten. Gerade im Tägerwiler Dorfbach, wo man erreichen wollte, dass sich die Fische bald selbstständig fortpflanzen, sei man brutal zurück geworfen worden.

So sah es am vergangenen Freitag am Tägerwiler Allmendbach aus. (Bild: PD)