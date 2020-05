Interview Töten von Haustieren, 80 Meter Abstand von Fremden und Suizide von Bauern: Welche Kindheitserinnerungen Corona bei diesem Roggwiler weckt Der Roggwiler Kirchenpräsident Willi Bischofberger hat als Jugendlicher einen Ausbruch der Maul-und Klauenseuche miterlebt. Damals wohnte er mit fünf Geschwistern auf einem Bauernhof in St.Peterzell im Kanton St.Gallen. Er erzählt. Tanja von Arx 16.05.2020, 04.40 Uhr

Willi Bischofberger lebte als Jugendlicher in Quarantäne. Reto Martin

Was erachten Sie als einschneidender, die Coronakrise oder die Maul-und-Klauenseuche?

Willi Bischofberger: Die Coronakrise ist schlimm. Aber für uns als Kinder war die Maul-und-Klauenseuche gerade so schlimm. Denn wir mussten unsere Hunde und Katzen töten, die bei uns im Bett geschlafen haben und mit denen wir gespielt haben. Das konnten wir fast nicht begreifen.

Warum mussten die Tiere getötet werden?

Die Hunde und Katzen haben sich auf dem Bauernhof frei bewegt und streunten umher. Sie hätten die Seuche übertragen können.

Ist das der einzige Grund für Ihre Einschätzung?

Nein, bei Weitem nicht. Ich habe von Bauern gewusst, die sich aus Verzweiflung das Leben nahmen, weil sie keine Zukunft mehr sahen. Ältere Leute waren einsam und isoliert, sie verfielen der Verzweiflung.

Anders als heute?

Das war eine andere Zeit. Wir hatten keine Telefone respektive nur in wenigen Häusern hatte man welche. Onlinekommunikation gab es nicht. Als der Bundesrat eine einmonatige Quarantäne verhängte, waren die Höfe völlig abgeschnitten.

Wie muss man sich das alles vorstellen?

Die Bauernhöfe in den Regionen, in denen die Seuche grassierte, wurden total abgeriegelt. Alle Bauern waren betroffen, da Milchkühe und Rinder, Geissen, Schafe und Schweine die Seuche bekommen konnten. Niemand durfte den Hof verlassen, und niemand durfte mehr kommen.

Waren Sie einsam?

Ich hatte glücklicherweise fünf Geschwister, meine kleinste Schwester war da vier Jahre alt. Aber meine Gspähnli habe ich schon vermisst, auch die Nachbarn. Wir mussten von Fremden prinzipiell 80 Meter Abstand halten.

Wie haben Sie denn das Nötigste besorgt, wenn Sie eine solch grosse Distanz wahren mussten?

Knapp Hundert Meter vor dem Haus haben wir eine Hütte aufgebaut. Wir stellten die Milch von unseren Kühen hinein, damit sie für den Transport in die Käserei abgeholt werden konnten. Die leeren Kannen wurden zurückgebracht und alles musste jeweils desinfiziert werden. Gleichzeitig haben wir einen Einkaufszettel hineingelegt. Ein Bote, oftmals ein Freiwilliger, deponierte die bestellten Lebensmittel in der Hütte. Ich erinnere mich auch an meinen Vater, wenn er jemandem zurief: «Bring dann noch das und das mit.»

Dann fand immerhin eine gewisse Kommunikation über die Häuschen statt?

Ja, auch die Post erhielten wir auf dem Weg.

Wie war das mit der Schule, waren Sie froh, dass Sie nicht hin mussten?

Ich war damals in der achten Klasse und wir hatten schon den Plausch. Allerdings haben die Eltern uns Hausaufgaben gegeben. Da die Tiere besorgt werden mussten, halfen wir dabei und bei anderen Arbeiten auf dem Hof.

Können Sie das ausführen?

Damals mussten wir Kinder mitarbeiten. Unser Zuhause war ein rechter Betrieb, wir hatten auf dem Bauernhof in St. Peterzell bei Schönengrund etwa 20 Kühe, 15 Rinder und 60 Sauen.

Wenn ich das recht verstehe, blieb Ihr Hof verschont?

Ja, glücklicherweise. Die Dankbarkeit war sehr gross.

Was passierte, wenn die Seuche auf einem Bauernhof ausbrach?

Dann mussten alle Tiere getötet werden. Ich erinnere mich an Lastwagen, welche auf die Höfe fuhren und die Tiere abholten. Für die Betroffenen und ihre Angehörigen waren das schreckliche und sehr traurige Stunden. Für sechs Wochen blieb danach der Hof den Vorschriften entsprechend leer und musste desinfiziert werden.

Zur Person Willi Bischofberger (70) ist Präsident der evangelischen Kirchgemeinde Roggwil. Der gelernte Meisterlandwirt und Berater Pflanzenpflege hat die Maul-und-Klauenseuche als Jugendlicher erlebt. Damals wohnte er mit fünf Geschwistern auf einem Bauernhof im st.-gallischen St. Peterzell. Bischofberger lebt mit seiner Frau in Roggwil. Das Ehepaar hat zwei erwachsene Söhne. (tva)