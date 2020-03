Todesursache von Leiche in Schönholzerswilen geklärt: 19-Jähriger starb an einer Stichverletzung Am Sonntag nach 23 Uhr hat die Thurgauer Kantonspolizei einen 19-jährigen Vermissten tot aufgefunden. Jetzt ist klar: Der junge Schweizer ist infolge einer Stichverletzung gestorben. Aktualisiert

Die Leiche lag in einem Waldstück bei Schönholzerswilen. Bild: Reto Martin

(kapo/sba) Am Sonntag um 23 Uhr haben Einsatzkräfte der Kantonspolizei einen 19-jährigen Thurgauer tot aufgefunden. Er wurde gleichentags am Nachmittag als vermisst gemeldet. Am Montag sagte Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau: «Ein Mordfall kann nicht ausgeschlossen werden.»