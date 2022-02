Tobel: Das sagen die Stimmberechtigten nach der Pfarrer-Abwahl

TObel «Es wurde immer schlimmer mit ihm», «das ist unchristlich», «er ist völlig untragbar»: Das sagen die Stimmberechtigten nach der Pfarrer-Abwahl Am Sonntag haben die Bürgerinnen und Bürger der Katholischen Kirchgemeinde Tobel ihren Pfarrer Leo Schenker abgewählt. Er will trotzdem bleiben. Viele können diesen Entscheid nicht verstehen. Mario Testa Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Zentrum der Pfarrei St.Johannes – die katholische Kirche in Tobel. Bild: Mario Testa

«Es ist eine Wahl, und die gilt es als solche zu akzeptieren. Aber mir tut es leid für den Pfarrer», sagt eine Frau, die am Mittwochnachmittag die Kirche in Tobel besucht. «Für Leo Schenker ist das ein sehr harter Entscheid.» Gleicher Meinung ist auch eine weitere Frau aus Tobel. «Ich selber finde es schade. Es ist nicht schön und unchristlich, ihn im Hintergrund so anzugreifen.» Sie habe den Umgang mit dem Pfarrer stets als sehr angenehm empfunden.

Beide Frauen sagen zwar ihre Meinung, wollen aber anonym bleiben. So geht es auch allen anderen Befragten in Tobel, Affeltrangen und Märwil. «Leo Schenker ist völlig untragbar gewesen. Er kann nicht gut predigen, nicht mit Leuten umgehen, und er war auch nicht fähig, den Religionsunterricht zu führen», sagt ein Mann aus Buch bei Märwil. Er habe deshalb die Gelegenheit am Sonntag genützt und leer eingelegt bei der Erneuerungswahl des Pfarrers.

Keine koordinierte Aktion der Gegner

Im Vorfeld der Wahlen sei der Pfarrer oft Gesprächsthema gewesen.« Und da hat man dann einander auch gesagt, dass leere Wahlzettel eine Möglichkeit sind, den Pfarrer abzuwählen. Koordiniert war dieser Widerstand aber nicht», sagt der Mann.

Ihm pflichtet auch eine Frau aus Affeltrangen bei. «Es hat einfach geheissen, wenn man den Pfarrer nicht mehr wolle, soll man doch leer einlegen. Das habe ich dann auch getan.» Sie begrüsst den Wahlausgang.

«Es ist höchste Zeit, dass der Pfarrer gehen muss. Es wurde in den letzten Jahren immer schlimmer mit ihm.»

Wenn der Pfarrer gelegentlich in ein Restaurant eingekehrt sei, hätten Aussenstehende gar nicht merken können, welchen Beruf der Mann ausübt. «Er hat sich frech und ungezogen verhalten und konnte den Leuten richtig übers Maul fahren.» Sie sei gelegentlich auch in den Gottesdienst gegangen, aber enttäuscht gewesen von den Predigten. «Es ist schade, er hat oft sehr interessante Gedankengänge. Aber er macht dann derart lange Sätze, dass man zum Schluss gar nicht mehr weiss, wo er angefangen hat.»

Eine grosse Gruppe gut gelaunter Wanderer macht in Märwil im Restaurant Hirschen Halt. Alles Männer aus der Region. «Ja klar haben wir von der Abwahl gelesen», sagt einer. Die Geschichte amüsiert die Männer, aber etwas zur Abwahl des Pfarrers will keiner sagen, da sie als Nicht-Katholiken damit auch nichts zu tun hätten.

Hansruedi Huber, Kommunikationsverantwortlicher Bistum Basel. Bild: PD

Das Bistum sucht das Gespräch mit dem Pfarrer Ein Pfarrer kann nur als Seelsorger aktiv sein, wenn er von der Gemeinschaft vor Ort getragen wird. Wenn er abgewählt wird, geht das nicht mehr», sagt Hansruedi Huber, Kommunikationsverantwortlicher des Bistums Basel, zu dem die Pfarrei St.Johannes in Tobel gehört. Die Kirchgemeinde sei die unmittelbare Anstellungsbehörde vor Ort. «Ein katholischer Pfarrer in der Schweiz hat jedoch zwei Vorgesetzte: Neben der Kirchgemeinde auch den Bischof, der ihn beauftragt, eine Pfarrei zu leiten.» Dieses duale System kenne in der Katholischen Kirche weltweit nur die Schweiz. Deshalb müssten nun beide vorgesetzten Stellen, also die Kirchgemeinde und das Bistum in Absprache mit dem Pfarrer eine einvernehmliche Lösung finden. «Es werden Gespräche stattfinden», sagt Hansruedi Huber und betont, dass eine Abwahl, wie sie in Tobel erfolgt sei, eher selten vorkomme. Leo Schenker werde jedoch trotz der Abwahl als Pfarrer ein Priester bleiben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen