TKB-Millionen Ein alter Wunsch könnte dank der TKB-Millionen in Erfüllung gehen: Das Kreuzlinger Seemuseum erhofft sich einen direkten Zugang zum Wasser Der Museumssteg im Seeburgpark hat es auf Rang 7 geschafft und damit locker auf die Liste der zur Förderung vorgeschlagenen Projekte. Mit 625'000 Franken möchte der Regierungsrat das Vorhaben unterstützen. Urs Brüschweiler 06.05.2021, 05.10 Uhr

Am Ufer beim Seemuseum Kreuzlingen ist der Steg geplant. Bild: PD / Nina Kohler

«Ein solcher Steg ist ein Wunsch seit der Gründung des Seemuseums.»

Christian Hunziker ist noch nicht lange Museumsleiter in Kreuzlingen. Aber noch bevor er im vergangenen Sommer die Stelle antrat, hatte er sich schon um dieses Projekt gekümmert. Die Zeit drängte. Die früheren Bestrebungen für einen Museumssteg seien jeweils an der Finanzierung gescheitert. Die Möglichkeit, sich um Gelder aus dem Erlös der TKB-Partizipationsscheine bewerben zu können, kam also gelegen. «Diese Chance mussten wir ergreifen.» Die Freude ist nun gross, dass man unter all den eingereichten Projekten auf Rang 7 landete und es somit locker in die Top 14 schaffte, die vorerst für eine Unterstützung vorgeschlagen sind. Hunziker sagt:

Christian Hunziker

Leiter Seemuseum Kreuzlingen Bild: PD / Nina Kohler

«Es ist natürlich cool, dass wir so weit vorne sind. Aber unser Steg ist damit natürlich noch nicht in trockenen Tüchern.» Entsprechend habe man sich bisher eher leise gefreut und den Erfolg noch nicht an die grosse Glocke gehängt.

«Die Bewertung unseres Antrags auf TKB-Gelder verstehen wir im Seemuseum auch als Auszeichnung.»

Wie erwähnt, ist die Idee, am Ufer einen Steg zu errichten, keinesfalls neu. Schon die Gründerväter des Seemuseums hätten vor bald 30 Jahren einen solchen im Sinn gehabt. Entsprechend ist ein solcher Bau bereits im Richtplan der Stadt für das Seeburgparkareal vorgesehen und erste Vorabklärungen über die Realisierungschancen sind längst getätigt worden, erklärt der Museumsleiter.

Christian Hunziker betont, es gehe auch nicht um einen normalen Badesteg. Ein solcher ist in Kreuzlingen beim Freibad Hörnli unabhängig vom Seemuseum ebenfalls in Planung.

«Es soll ein Tor zum Museum werden, eine attraktive Visitenkarte.»

Ein multidimensionaler Museumssteg

Ganz wichtig sei dabei der Ansatz der innovativen Wissensvermittlung. Bereits mit dem Digitorial zum Dampfschiff Jura konnte sich das Seemuseum diesbezüglich schweizweit positionieren. Als Schifffahrts- und Fischereimuseum fehlte dem Haus in der Vergangenheit nämlich eines: der direkte Zugang zum Wasser. 25 Meter soll der Steg ins Flachwasser hinausreichen. Historische Boote will man hier präsentieren können, zeigen, wie ein historischer Hafen ausgehen hat.

Entsprechend inszenierte Exponate sollen die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich ziehen. Aber auch der Blick unter Wasser soll mit einem Periskop ermöglicht werden sowie jener ans eigene und das gegenüberliegende Seeufer per Fernrohr und mittels Installationen.

Drittmittel müssten noch beschafft werden

Ein zusätzlicher Freizeit- und Lernort, der allen Generationen kostenlos zur Verfügung stehen soll, will man realisieren. Christian Hunziker sagt:

«Ganz im Sinne der TKB-Millionen wollen wir etwas ganz Neues schaffen, das über die Region hinausstrahlt.»

Knapp 850'000 Franken hat man veranschlagt, mit 625'000 Franken steht man nun vorerst auf der Liste der vom Regierungsrat zur Förderung empfohlenen Projekte und harrt positiv der weiteren Beratungen im Grossen Rat.

Am Internationalen Museumstag am 16. Mai haben Besucher des Seemuseums die Möglichkeit, mit Vorschlägen die künftigen Ausstellungen des Hauses mitzugestalten. Der Eintritt ist an diesem Tag kostenlos.