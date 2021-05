TKB-Millionen «Die ganze Thurgauer Bevölkerung hätte davon einen Nutzen» Das Kultur- und Erlebniszentrum ist eines der 14 empfohlenen Projekte für die 127 TKB-Millionen. 95 Ideen gingen ein. Gregor Wegmüller, Mitinitiant und Geschäftsführer der Messen Weinfelden, will all seine Kontakte nutzen, um das Projekt auch im Grossen Rat durchzubringen. Michelle Heinrich 04.05.2021, 11.30 Uhr

So könnte das geplante Kultur- und Eventzentrum Thurgau in Weinfelden etwa aussehen. Bild: PD

Wie haben Sie reagiert, als Sie von der Empfehlung der Projektgruppe erfuhren?

Wir haben uns gefreut, dass wir nicht nur unter den vier nominierten Grossprojekten eingestuft, sondern auch gleich auf Rang eins platziert wurden. Persönlich hat die gute Empfehlung mich sogar überrascht, ich hätte die Empfehlung für den Berufsbildungscampus Ostschweiz erwartet.

Weshalb denken Sie, erhielt gerade Ihre Projektidee eine so gute Platzierung auf der Rangliste für die Förderungsgelder?

Die Realisierung eines Kultur- und Erlebniszentrums in Weinfelden wäre eine Bereicherung für den ganzen Kanton. Die ganze Thurgauer Bevölkerung hätte einen Nutzen von der Umsetzung unseres Projekts. Zugegeben zählt unsere Projektidee, mit Kosten in Höhe von 12 Millionen, zu den Grossprojekten. In dieser Kategorie ist es jedoch der günstigste Vorschlag. Inwiefern das in die Beurteilung des Expertengremiums eingeflossen ist, wissen wir allerdings nicht.

Gregor Wegmüller, Geschäftsführer Messen Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, tatsächlich vom Kanton gefördert zu werden?

Wir schätzen die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Den ersten Platz unter den vier Grossprojekten deuten wir als sehr gutes Zeichen und verheissungsvolle Ausgangslage, da vier der Grossprojekte, die über zwei Millionen kosten, von den Geldern finanziert werden sollen.

Nun kommen die vorgeschlagenen Projektideen vor den Grossen Rat – Wie geht es weiter?

Jetzt wird es politisch. Es ist schwierig einzuschätzen, was jetzt kommt. Das Verfahren sieht nun die Diskussion im Kantonsrat und eine Verabschiedung bis Ende Jahr vor. Bis spätestens im Juni 2022 soll der ausgearbeitete Entscheid durch eine Volksabstimmung abgesegnet werden. Auf politischer Ebene werden wir, bis es so weit ist, noch tiefergehend über unsere Pläne informieren und unsere Kontakte nutzen, um auf die Dringlichkeit des Erlebniszentrums zu verweisen.

Hier soll die Eventhalle gebaut werden: auf dem Parkplatz im Roos beim TKB-Betriebszentrum ganz im Westen von Weinfelden. Bild: Mario Testa

Haben Sie Rückmeldung aus der Bevölkerung zum Kultur- und Erlebniszentrum Weinfelden erhalten?

Ja, allein am vergangenen Freitag haben viele Leute uns positive Rückmeldungen gegeben. Ich nehme jedoch an, dass andere Projekte ebenfalls Zuspruch erhalten haben. Schliesslich hat jedes Projekt in jeder Region seine Begehrlichkeit und Motivation. Deswegen sehe ich es auch als richtig, hat der Kanton einen Vorentscheid getroffen und dabei neben den laufenden Kosten auch kantonale und überkantonale Bedeutung berücksichtigt.