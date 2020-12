Tierschutz Schafe weiden in der Nässe von Weinfelden: Tierschutzverein macht Anzeige Seit mehreren Tagen weiden Schafe auf einer Wiese im Osten von Weinfelden. Sie sind der Witterung ausgesetzt. Der Tierschutzverein Bischofszell-Weinfelden und Umgebung will dagegen nun vorgehen. Mario Testa 09.12.2020, 05.00 Uhr

Diese Schafe weiden seit mehreren Tagen auf einer Wiese im Osten von Weinfelden. Einen Unterstand haben sie nicht. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 8. Dezember 2020)

«Die haben da gar nichts, kein Schutz. Das hat mich richtig berührt», sagt Reinhold Zepf. Der Präsident des Tierschutzvereins Bischofszell-Weinfelden und Umgebung ist einem Hinweis nachgegangen und hat bei der Schafherde, die auf einer Wiese in der Nähe des «Vivala» im Osten von Weinfelden weidet, vorbeigeschaut.

«Alle Schafhalter wissen, dass es einen Wetterschutz braucht für Tiere, die über längere Zeit bei extremen Witterungsbedingungen im Freien gehalten werden.»

Reinhold Zepf, Präsident Tierschutzverein Bischofszell-Weinfelden und Umgebung. Bild: Andrea Stalder

So stehe es im Tierschutzgesetz. Und da am Hag auch nirgends der Name des Halters oder der Halterin stehe, habe er namens des Tierschutzvereins Anzeige gegen unbekannt eingereicht. «Da bleibt einfach nichts anderes übrig.»

Kälte macht den Schafen nichts

Die Tiere gehören einer Schafhalterin aus Märstetten, wie eine kurze Recherche zeigt. Sie nimmt gegenüber der Redaktion auch Stellung zu den Vorwürfen. «Es stimmt, wenn es die Witterung erfordert, braucht es einen Unterstand», sagt sie. «Aber das jetzige Wetter macht den Schafen gar nichts aus, die halten gut auch bis zu Minus 20 Grad aus. Im Sommer bei grosser Hitze ist das Problem viel grösser. Dann sind meine Tiere immer auf einer Weide mit Unterstand.»

Sie dementiert auch, dass die Tiere schon eine lange Dauer auf der Wiese in Weinfelden seien.

«Die sind erst ein paar Tage da, Dauerbeweidung ist etwas völlig anderes.»

Die Schafe weiden auf der Wiese, auch die Jungtiere scheinen kein Problem mit der Futtersuche oder Kälte zu haben. Bild: Mario Testa

Der Bauer, dem die Wiese gehöre, habe ihr einen Gefallen getan. «Es wächst jetzt ja nirgends Gras – und bei ihm hatte es noch eine Wiese. Die dürfen meine Tiere nun abfressen und er kann dann seinen Acker wieder pflügen.»

Auf der Winterweide hat es einen Unterstand

Die Halterin sagt, sie werde ihre Tiere nur noch einen Tag auf der Weide halten. «Nachher kommen die Schafe auf ihre Winterweide. Dort hat es natürlich auch ein Dach für sie.»

Reinhold Zepf bleibt jedoch bei seiner Anzeige. «Es stimmt, dass Schafe Kälte gut ertragen. Aber sie haben nicht mal einen trockenen Schlafplatz. Und dann bedeutet die jetzige Witterung eine extreme Bedingung.»