Tierquälerei Vor dem sicheren Tod bewahrt: Weinfelderinnen sammeln über 100 ausgesetzte Farbmäuse ein – Tierschutz erstattet Anzeige In Weinfelden haben Unbekannte bei einem Schopf Farbmäuse ausgesetzt. Mehrere Weinfelderinnen sammelten die Tiere ein und brachten sie ins Tierheim. Gegen das Aussetzen hat der Tierschutz Anzeige gegen Unbekannt eingereicht. Sabrina Bächi 30.11.2020, 17.20 Uhr

Ein paar der ausgesetzten Farbmäuse. Bild: PD/Michelle Ruggieri

Eine Nacht- und Nebelaktion war es, als vergangenen Mittwochabend gleich mehrere Weinfelder über 100 ausgesetzte Farbmäuse einsammelten und sie vor dem sicheren Tod bewahrten. Michelle Ruggieri hat auf dem Spielplatz von einer vorbeispazierenden Frau gehört, dass bei einem Schopf an der Bodenfeldstrasse wohl Mäuse ausgesetzt wurden.

«Ich konnte das nicht einfach ignorieren», sagt Ruggieri. Sofort habe sie ihre Kinder bei einer Kollegin untergebracht und sei mit einem Karton zum Schopf gerannt. «Es war schon gegen Abend, am Eindunkeln und mega kalt», sagt sie. Sie dachte, es wären wohl zehn Mäuse, die man dort einfangen müsse. «Aber es waren unglaublich viele.»

Eines der geretteten Mäuschen. Bild: PD/Ruggieri

Die Farbmaus ist ein Haustier Domestizierte Form der Hausmaus Die Farbmaus ist die domestizierte Form der Hausmaus. Direkte Vorfahren von Farbmäusen sind die gewöhnlich grau-braunen Hausmäuse. Von Züchtern wurden aus ihnen diverse Erscheinungsformen mit verschiedenen Fellfarben, Fellvarianten und Grössen abgeleitet. Farbmäuse sind im Freiland zumeist nicht überlebensfähig und auf menschliche Obhut angewiesen. Sie sind Allesfresser, sehr soziale Tiere und werden etwa 1,5 bis 2 Jahre alt. (sba)

Etwa 20 Mäuse konnte sie selbst einsammeln, für mehr reichte der Platz in der Kartonschachtel nicht aus. Ihr Mann habe die Mäuse dann ins Tierheim Tellen nach Hohentannen gebracht. «Vier Weibchen habe ich selbst behalten. Glücklicherweise habe ich einen Käfig von einer Kollegin erhalten», sagt die Weinfelderin. Am nächsten Tag habe sie dann den Tierschutzverein Bischofszell-Weinfelden informiert.

Michelle Ruggieri vor dem Käfig mit den geretteten Mäuschen. Vier der 20 von ihr eingesammelten Farbmäuse hat sie selbst behalten. Bild: PD/Ruggieri

Eine Stunde lang Mäuse eingesammelt

Als Ruggieri die rund 20 Mäuse einsammelten, kam Brigitte Marty am Schopf an der Bodenfeldstrasse vorbei. «Ich gehe dort oft mit meinem Hund spazieren und habe gesehen, dass dort eine Frau Mäuse einsammelt», sagt Marty. «Sie sagte, es habe noch ganz viele Mäuse.» Marty ging nach Hause, nahm Plastikkisten und ihre Tochter, sowie ihren Mann und Taschenlampen mit. Zu Dritt hätten Sie dann noch über 80 Tiere eingesammelt – einige seien auch schon tot gewesen.

«Das hat mindestens eine Stunde gedauert», sagt Brigitte Marty. «Wenn wir die Mäuse nicht eingesammelt hätten, wären sie gestorben. Es war so kalt und bestimmt wären die Mäuschen auch gefressen worden. Ich verstehe nicht, wie jemand die Mäuse dort einfach zurücklassen konnte.» In insgesamt fünf verschiedenen Kisten lagerten die Mäuse über Nacht bei Familie Marty. «Zu so später Stunde konnten wir keine Tierschutzorganisation mehr erreichen», sagt sie.

80 Mäuse haben bei Familie Marty übernachtet

Am nächsten Tag kam Beatrice Baumann von der Tierhilfe Schweiz in Mattwil, um die Mäuse abzuholen. Sie sei vom Tierheim Tellen benachrichtigt worden, da man dort keinen Platz für noch mehr Mäuse hatte, sagt Baumann auf Nachfrage.

Mindestens eine Maus hat die Nacht bei Kälte und Nebel nicht überlebt. Bild: PD/Selina Marty

Auch Familie Marty will ein paar Farbmäuse behalten. Allerdings lieber Weibchen, denn die Männchen seien sehr geruchsintensiv. «Am nächsten Morgen hat das ganze Haus nach den Mäusen gestunken. Wir mussten richtig gut lüften, um den Geruch rauszukriegen», sagt Marty. Es sei ziemlich «Action» gewesen, die Mäuse einzusammeln. «Sie waren auch sehr durstig und zu fressen gaben wir ihnen auch», sagt die Weinfelderin.

Vermittlung der Mäuse

Bei diesem Schopf unter dem Baum wurden die rund 100 Farbmäuse ausgesetzt. Bild: PD/Marty

Beatrice Baumann, von der Tierhilfe Schweiz, will die Tiere nun vermitteln. «Aber zuerst müssen sie alle zum Tierarzt und vielleicht gibt es auch noch Nachwuchs. Farbmäuse sind nämlich bereits mit drei Wochen geschlechtsreif und dann drei Wochen trächtig», sagt sie.

Wer Farbmäuse will (dürfen nur in Gruppen gehalten werden), kann sich bei ihr per Mail melden. «Gerne auch mit Foto vom künftigen Käfig, damit ich sehen kann, ob die Tiere ein gutes Zuhause bekommen», sagt Baumann.

Derweil hat der Tierschutzverein Bischofszell-Weinfelden gemäss Präsident Reinhold Zept Anzeige gegen Unbekannt wegen Verdachts auf Tierquälerei erstattet. «Das Aussetzen von Tieren ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat», sagt Reinhold Zepf. Das Aussetzen oder Zurücklassen von im Haus oder im Betrieb gehaltenen Tieren in der Absicht, sich ihrer zu entledigen ist nach Artikel 26 des Tierschutzgesetzes Tierquälerei.

Die Anzeige sei vor allem auch eine Präventivmassnahme, die abschreckende Wirkung erzielen soll. Zudem hat der Verein eine Belohnung von 300 Franken auf Hinweise ausgeschrieben, die zur Ermittlung des Täters führen. «Wir hatten damit auch schon Erfolg», sagt Zepf.

Mäuschen-Interessierte melden sich bei Beatrice Baumann, Tierhilfe Schweiz unter: tierhilfe.schweiz@bluewin.ch

Tierschutz: www.tierschutz-bischofszell-weinfelden.ch oder 071 422 77 76