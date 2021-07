Auf Altnauer Hof sind sieben Schleiereulen geschlüpft

Tierischer Nachwuchs «Um die Kleinen aufzuziehen, verfüttern die Eltern gegen tausend Mäuse»: Auf einem Altnauer Hof brüten herzige Schleiereulen Im grossen Nistkasten im Dachstock des Bauernhauses von Beat und Rosmarie Sauter-Blaser in Altnau kuscheln sich sieben junge Schleiereulen aneinander. Die potenziell gefährdeten Vögel brüten zum ersten Mal auf dem Biohof. Urs Oskar Keller 02.07.2021, 16.35 Uhr

Das herzförmige Gesicht ist kennzeichnend für die Schleiereule. Bild: Urs Oskar Keller

Im grossen Nistkasten im Dachstock des neueren Bauernhauses von Beat und Rosmarie Sauter-Blaser oberhalb von Altnau kuscheln sich sieben junge Schleiereulen aneinander. Vorsichtig nimmt Biologin Bettina Almasi von der Vogelwarte Sempach die wenige hundert Gramm leichten Vögel aus dem grossen Holzkasten zur Beringung und Vermessung und legt sie einzeln in feine Stoffsäckchen. Zudem schneidet sie ihnen einige Daunenfederchen für eine Untersuchung ab. Ruhig und ohne Piepen und Geschrei lassen die Tiere das kurze Prozedere über sich ergehen. Dann werden sie wieder behutsam in den Nistkasten zurückgelegt. Die Elterntiere kehren erst am Abend zum Füttern wieder zurück. Für Nahrung ist derweil gesorgt: Mehrere tote Mäuse liegen im Nest.