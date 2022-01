Arboner Katze ist in Läden und im Fitnesscenter daheim

Tiere Diese Arboner Katze ist ein Phänomen: Sie macht es sich in Schaufenstern und im Fitnesscenter bequem Das rot-weiss gefleckte Büsi ist eine kleine Berühmtheit in der Stadt. Paulina zieht durch die Geschäfte und wollte auch schon auf Reisen gehen. Dass sich die Katze an vielen Orten Zuhause fühlt, ist für die Besitzerin vor allem in einer Hinsicht ein Problem. Markus Schoch 12.01.2022, 05.25 Uhr

Paulina liegt auf Socken in einem Gestell im Dosenbach. Bild: Andrzej Fedoryszyn

Es ist ein Bild, das viele berührt hat. Die Katze liegt mit geschlossenen Augen dösend auf einer Kartonschachtel mit einem Staubsauger drin im Schaufenster von Interdiscount. Anfang Jahr postete eine Frau dieses Foto auf Facebook und löste damit viele Kommentare aus. «Isch so e schnüsigi, e Berüämtheit in Arbon», schrieb eine Userin. Andere luden weitere Bilder des Büsi hoch und schrieben, wo sie die Katze schon überall gesehen hatten. Und sie ist derzeit viel unterwegs zwischen Webschiffkreisel, Hamel und dem Einkaufszentrum Novaseta.

Gestern Dienstag war das Büsi wie so oft im Fitnesscenter Dailyfit zu Besuch. «Sie scheint unsere Öffnungszeiten zu kennen», sagt eine Mitarbeiterin. Das Tier sei friedlich und störe niemanden. Die Katze sei während der Weihnachtsferien jeden Tag vor der Türe gestanden oder habe es sich drinnen bereits bequem gemacht, sagt die Mutter eines Kunden gegenüber der Thurgauer Zeitung. «Mein Sohn hatte jeweils eine super Begleitung beim Training.» Im Dosenbach ist es der Katze ebenfalls wohl, wie Bilder zeigen.

Büsi döst gerne im Garten der «Harmonie»

Die Katze, die sich an so vielen Orten in Arbon wie Zuhause fühlt, heisst Paulina und gehört seit 2018 Sandra Correia. Paulina sei sehr zutraulich und sei es schon immer gewesen. Ganz anders als ihre zweite Katze. Früher sei das Büsi vor allem im Saurer WerkZwei unterwegs gewesen, wo sie wohne und wo die Katze alle kennen würden, sagt Correia. Später habe es Paulina in die Novaseta gezogen. «Ich musste sie wiederholt beim Coiffeur abholen.» Mittlerweile führe sie ihre Streifzüge meist zu den Geschäften im alten Coop-Gebäude. «Keine Ahnung, warum sie jetzt dorthin geht.»

Paulina spaziert durchs Fitnesscenter. Bild: Sebina Todorovac-Abdijanovic

Auch über die St.Gallerstrasse wagt sich das zutrauliche Tier regelmässig. «I de Harmonie isch sie au immer gern gseh», weiss eine Frau. Eine Angestellte des Restaurants bestätigt diese Aussage. «Die Katze fühlt sich wohl bei uns im Garten, kommt regelmässig seit drei oder vier Jahren, liegt in der Sonne und döst.» Und wenn sie von den Gästen etwas zu Essen bekomme, sage sie auch nicht Nein dazu. «Die Katze gehört zu Arbon.»

Ihr ist es wohl vor dem Lüfter des Computers

Schon länger nicht mehr gezeigt hat sich die Katze im Hamel. Bei der Post kennt man die Katze zwar. «Sie war aber schon lange nicht mehr hier», sagt eine Frau am Schalter, was ihre Kollegin bestätigt. Auch im Hörladen schräg gegenüber hat sich das Büsi zuletzt rar gemacht. «Es ist schon einige Zeit her, dass wir es gesehen haben», sagt der Inhaber. Und er führt in den Testraum, wo es der Katze am wohlsten war – unter dem Tisch vor dem Lüfter des Computers.

Die Katze ist auch schon wiederholt ins Postauto nach St.Gallen eingestiegen. Er habe sie aber nicht mitgenommen, sondern ausgeladen, sagt ein Chauffeur und lacht.

Die Katze kommt und geht, wann sie will

Die Unternehmungslust ihrer Katze ist für Sandra Correia nicht immer einfach zu ertragen. «Manchmal sehe ich Paulina zwei Tage nicht, und dann mache ich mir Sorgen, auch wegen des Verkehrs.» Dann liege sie wieder den ganzen Tag bei ihr auf dem Sofa. Paulina kann selber bestimmen, wann sie geht und wann sie kommt. «Ich habe eine Katzenklappe», sagt Correia. Paulina einzusperren, komme für sie nicht in Frage. «Ich will ihre Freiheiten nicht einschränken.»

Dass sie ihre Katze mit anderen teilen müsse, sei deswegen unvermeidlich. Und dass sich andere um Paulina kümmern, entgeht Correia nicht. «Sie kommt am morgen manchmal zurück und ihr Fell ist warm und gebürstet.» Damit kann Correia leben. Weniger gut findet sie hingegen, dass Paulina nicht nur bei ihr zu Essen bekommt. «Sie kommt mittlerweile kaum mehr durch die Katzenklappe.» Sie bitte deshalb alle, Paulina nicht zu füttern, sagt Correia. «Das wäre schön.»