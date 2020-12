Thurgauer Obergericht Das Opfer dachte, es müsste nie über diese Nacht sprechen: Nun tat es die 29-Jährige vor dem Thurgauer Obergericht doch Von der Schändung seiner Freundin freigesprochen, stand ein 26-jähriger Schweizer bei der Berufungsverhandlung letzte Woche vor dem Thurgauer Obergericht. Christof Lampart 28.12.2020, 05.00 Uhr

Sie waren beste Freunde im Elend. Der Konsum von Alkohol und Drogen halfen dem heute 26-jährigen Mann und der 29-jährigen Frau einige Zeit dabei, den grauen Alltag besser zu ertragen. Bis zum verhängnisvollen Abend im August 2017. Damals hatte sie Sorgen und rief ihn an, mit der Bitte, zu ihr zu kommen. Dort zogen sie einige Linien Koks und tranken drei Flaschen Rotwein.

Die Frau musste sich frühmorgens übergeben, und als sie später aufwachte, war ihr Kollege nicht mehr da. Dafür einige Kleider von ihm und sie selbst fühlte sich schlecht – nicht nur wegen des übermässigen Drogenkonsums, sondern weil sie Rötungen und Sperma an ihrer Scheide bemerkte.

War es zwischen ihnen zum einvernehmlichen Sex gekommen?

Beide sagten aus, dass sie beste Freunde gewesen seien, nie aber davon geträumt hätten, miteinander zu schlafen. Was genau geschehen war, wusste beim Gerichtstermin im letzten Sommer keiner der beiden, weshalb das Bezirksgericht Weinfelden den Mann – unter Berücksichtigung des Rechtsgrundsatzes «in dubio pro reo» – vom Vorwurf der Schändung freisprach.

Nun sitzt die Privatklägerin am Montagnachmittag erneut vor Gericht. Ihre Worte stocken, sind oft kaum zu verstehen. Dann geht’s wieder ein paar Minuten, bevor sie der nächste Weinkrampf ereilt.

Er hat sich ihr von hinten genähert

Der Beschuldigte verfolgt im Nebenzimmer per Liveschaltung die Anhörung. Während sie in der ersten Gerichtsverhandlung beteuerte, ein absolutes Blackout gehabt zu haben, schildert die Privatklägerin die Nacht vor zweieinhalb Jahren nun anders. Er habe, als sie mitten in der Nacht kurz erwacht sei und auf dem Bauch gelegen habe, sich ihr von hinten genähert und gesagt:

«Ich fick dich jetzt.»

Als die Richterin feststellt, dass diese Aussage jetzt aber neu sei und nachfragt, warum sie das vorher nie erzählt habe, schluchzt die Frau:

«Ich hatte es für mich selbst weggesperrt. Ich habe gedacht, ich müsste nie darüber reden.»

Damit konfrontiert, erklärt der sehr bestimmt und klar auftretende Beschuldigte, dass ihm nichts ferner gelegen habe als Sex mit dieser Frau zu haben.

«Sie war wie eine Schwester für mich. Warum sollte ich eine solche Beziehung wegen Sex kaputtmachen?»

Er beruft sich auf ein Blackout, da er zuvor Drogen konsumiert und völlig übernächtigt gewesen sei. Schon allein deshalb sei er der Meinung, «dass ich nicht in der Lage war, eine sexuelle Handlung zu vollziehen. Ich würde jedoch gerne wissen, was war», sagt der Mann.

Staatsanwalt: Er hat die «Zwangslage ausgenutzt»

Für den Staatsanwalt ist klar, dass der Mann die Frau geschändet haben musste – und verlangt dieselbe Bestrafung für den Beschuldigten, wie schon bei der ersten Verhandlung: 50,5 Monate, wobei er die 75 Tagessätze Geldstrafe, die erstinstanzlich vorgesehen waren, nun als Haftstrafe beantragt. «Es kann als erstellt angesehen werden, dass er Geschlechtsverkehr hatte, denn das Sperma war von ihm», sagt der Ankläger, der davon ausgeht, dass «keine Zwangslage geschaffen, sondern eine ausgenutzt wurde».

Der beschuldigte Mann sei den regelmässigen Konsum von Alkohol und Kokain gewöhnt gewesen, sodass man in seinem Fall nicht von einer eingeschränkten Schuldfähigkeit sprechen könne. Der Anwalt der Privatklägerin hält mit Kritik an der Vorinstanz nicht hinter dem Berg. Diese habe den Aussagen des Beschuldigten «eins für eins für gegeben» erachtet und «in willkürlicher Manier ein Urteil gefällt».

«Die neue Theorie ist noch unglaubhafter»

Da sich der Mann nicht daran erinnern könne, je von ihr eine Einwilligung zum Sex erhalten zu haben, sei der Tatbestand der Schändung aus seiner Sicht gegeben – so der Anwalt. Dies sieht der Verteidiger des Beschuldigten anders; er fordert die Abweisung der Berufung und eine Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils. «Die neue Theorie mit der Vergewaltigung ist noch unglaubhafter als die Schändung, denn es liegen keine Verletzungen vor.»

Hätte sich die Frau geschämt, mit ihrer Geschichte an Dritte zu gelangen, dann hätte sie keine Strafanzeige eingereicht. Eines ist für den Verteidiger sicher: «Es bestehen erhebliche Zweifel und wir wissen wirklich nicht, was in dieser Nacht passiert ist. Und im Zweifel ist der Beschuldigte freizusprechen.»

Das Urteil wird den Beteiligten vom Obergericht schriftlich eröffnet.