Thurgauer Junioren-Tennismeisterschaften Bischofszeller Talente kämpfen um Meisterehren Nächstes Wochenende finden in Bischofszell die diesjährigen Thurgauer Junioren-Tennismeisterschaften statt. Dabei starten auch vier Talente aus der Rosenstadt. Christof Lampart 06.09.2021, 16.00 Uhr

Gian Frischknecht (10 Jahre), Sämi Grosse (16 Jahre), Jorin Brüllhardt (14 Jahre) und Fabrice Peterhans (16 Jahre) spielen am Wochenende an den Thurgauer Junioren-Tennismeisterschaften auf der heimischen Anlage in Bischofszell Bild: PD

Die Durchführung einer kantonalen Tennismeisterschaft ist für die organisierenden Sportvereine immer eine grosse, nicht aber eine freiwillige Sache. «Die Vereine sind nach einem bestimmten Rhythmus immer wieder einmal automatisch an der Reihe. Aber ehrlich gesagt, weiss ich gar nicht, wie dieser aussieht», so Daniel Frischknecht, welcher beim Tennisclub Bischofszell im Vorstand für die Junioren zuständig ist.

Lokales Gewerbe zieht mit

Zwar fungiert der Regionalverband Thurgau Tennis als Ausrichter, doch für die optimalen Rahmenbedingungen auf und um die vier Sandplätze herum ist der TC Bischofszell verantwortlich, wenn die rund 70 Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 18 Jahren im Kampf um Spiel, Satz, Match und Titel wetteifern. Oder anders gesagt: Während Thurgau Tennis Schiedsrichter und Bälle stellt und auch das Spieltableau erstellt, steht der TC Bischofszell dafür ein, dass die Plätze stets in Ordnung sind, eine Festwirtschaft betrieben wird und auch ein Spielerbetreuer vor Ort präsent ist. Aus Sicht von Daniel Frischknecht ist noch ein anderer Aspekt besonders erfreulich. «Dass wir genug lokale Sponsoren gefunden haben, um den Anlass kostendeckend durchführen zu können, freut mich sehr, ist doch dies gerade in der Coronazeit, in der viele Firmen zu kämpfen haben, alles andere als selbstverständlich», so Frischknecht.

«Ich will um den Titel kämpfen»

Aus lokaler Sicht sehr erfreulich ist, dass mit Gian Frischknecht (10 Jahre), Jorin Brüllhardt (14 Jahre), Sämi Grosse und Fabrice Peterhans (beide 16 Jahre) vier Talente die Bischofszeller Farben vertreten. Besonders gute Chancen darf sich dabei Fabrice Peterhans in der Kategorie der bis 18-Jährigen ausrechnen, welcher am Samstag um 13.30 Uhr zu seinem ersten Match gegen Samstag gegen Marlon Giovanelli vom TC Frauenfeld bestreiten wird. Der aufstrebende Junior, der seine Stärken «in der Vorhand und beim Slice» sieht, tritt selbstbewusst an, «weil ich um den Titel kämpfen möchte». Erwartungsdruck von aussen – sei aus vom Verein oder Dritten – verspürt er keinen. «Ich mache das ja wie alle meine anderen Kollegen freiwillig», lacht er.

Wann spielen die Bischofszeller Junioren? Mit Fabrice Peterhans, Sämi Grosse, Jorin Brüllhardt und Gian Frischknecht, greifen auch vier Bischofszeller Junioren nach der Thurgauer Tenniskrone 2021. Wer ihre ersten Einsätze live mitverfolgen möchte, findet unter folgenden Links die Spielzeiten:

Spielzeit Fabrice: https://comp.swisstennis.ch/advantage/servlet/DisplayPools.pdf?eventId=582203&Lang=D

Spielzeit Sämi: https://comp.swisstennis.ch/advantage/servlet/DisplayDraw.pdf?eventId=582202&Lang=D

Spielzeit Jorin: https://comp.swisstennis.ch/advantage/servlet/DisplayDraw.pdf?eventId=582200&Lang=D

Spielzeit Gian: https://comp.swisstennis.ch/advantage/servlet/DisplayDraw.pdf?eventId=582199&Lang=D

Dass er in den letzten Wochen das Training auf die Meisterschaften hin deutlich forcierte und Sonderschichten schob, gehört im Streben nach dem höchsten sportlichen Lorbeer selbstredend dazu. «Schliesslich möchte ich so weit wie nur möglich kommen», macht Peterhans keinen Hehl aus seinen Ambitionen. Aktuell ist er noch R8 klassiert, doch durch seine guten Resultate in letzter Zeit dürfte er bald in die Stärkeklasse R7 aufgestiegen sein. Wohin die sportliche Reise ihn noch führen wird? «Keine Ahnung, aber nun steht erst einmal dieses Turnier an.» Insgeheim hofft Fabrice Peterhans aber auch darauf, einen gewissen Heimvorteil ausnutzen zu können. «Dass ich unsere Sandplätze gut kenne, ist sicher kein Nachteil für mich, aber jedes Spiel muss erst einmal gespielt sein.»