Thurgauer des Jahres Schwinger, Zimmermann und noch vieles mehr – doch beim Flirten ist Samuel Giger nicht der «Gmerkigste» Der Thurgauer des Jahres 2021 heisst Samuel Giger. Die fünfköpfige Jury der Thurgauer Zeitung wählte den 23-jährigen Schwinger, Zimmermann und Lastwagenchauffeur zur auffälligsten Persönlichkeit der vergangenen zwölf Monate. Sabrina Bächi/David Angst Jetzt kommentieren 26.11.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Schwinger Samuel Giger ist Thurgauer des Jahres 2021. Bild: Benjamin Manser

Samuel Giger, können Sie uns ein Geheimnis über sich verraten, das fast niemand weiss?

Hmm, ich bin 1 Meter 94 gross.

Das kann man doch googlen.

Achso (lacht). Dann vielleicht, dass ich gerne mal nach Australien möchte. Meine Freundin hat dort Bekannte und Freunde. Es reizt mich, dieses Land aus nicht touristischer Sicht kennen zu lernen. Die Landwirtschaft dort fasziniert mich besonders, ebenso die grosse Weite. Das können wir uns hier im Thurgau so gar nicht vorstellen.

Sie sind seit bald drei Jahren mit Ihrer Freundin Michelle liiert. Sie wohnt aber im Kanton Bern. Wie oft sehen Sie sich?

Wir führen mehrheitlich eine Wochenendbeziehung, da wir beide unter der Woche arbeiten. Aber bisher geht das ganz gut. Während der Saison ist sie etwas öfter im Thurgau und im Winter sind wir öfters bei ihr im Haslital und gehen dort gemeinsam Skifahren.

Wo haben Sie sich kennen gelernt?

An einem Schwingfest, Michelles Bruder Kilian ist auch Schwinger. Am diesjährigen Schwägalp-Schwinget sind wir zum zweiten Mal gegeneinander angetreten. Das war für sie emotional nicht ganz einfach.

Wie haben Sie Michelle von sich überzeugt?

Mit meinem Charme (lacht).

Was bedeutet Ihnen Familie?

Sehr viel! Wir sind eine grosse Familie, ich habe fünf Geschwister und auch bereits einen Neffen, ich verbringe gerne Zeit mit Ihnen.

Sie haben sich mit einer hervor­ragenden Saison auch noch den Titel Thurgauer des Jahres ­geholt. Medienberichterstattungen gehören zu Ihrem Alltag, doch gibt es auch Berichterstattungen über sich, die Sie stören?

Ich habe gelernt, mit den Medien umzugehen. ­Natürlich lese ich lieber Positives über mich als Negatives – wer nicht? Kritische Berichterstattung gibt es am ehesten, wenn ich einen Sieg verpasse. Und manchmal auch, weil der Journalist oder die Journalistin nicht so schwingkundig ist.

Samuel Giger mit der Trophäe «Thurgauer des Jahres 2021». Bild: Donato Caspari

In den Medien wurde beispiels­weise gross über Curdin Orlik und sein Coming-out berichtet. Ist das unter Schwingern überhaupt von Interesse?

Nein. Das spielt für uns überhaupt keine Rolle. Als Kamerad im Club kann man sich mit ihm messen und beim Wettkampf hat man sowieso anderes im Kopf, als darüber nachzudenken. Das war für die Medien wohl wichtiger als für uns Schwinger.

Alles anzeigen

Sie haben kürzlich gesagt, dass Sie vor wichtigen Wettkämpfen kaum Medien konsumieren. Geht das?

Ich lese dann weniger Zeitungen und Onlinenews, auf Social Media bin ich ohnehin wenig unterwegs. Das heisst nicht, dass ich gar nichts mitbekomme. Ich höre beim Arbeiten im Lastwagen immer Radio.

Der Kilchberg-Sieg ist sicher ein Höhepunkt Ihrer Karriere. Was bedeutet er für Sie?

Für mich persönlich war das mein grösster Erfolg. Dieses Fest findet nur alle sechs Jahre statt, mit nur 60 Schwingern. In Schwingerkreisen hat dieses Fest einen sehr hohen Stellenwert.

Samuel Giger jubelt nach seinem Sieg im Schlussgang der Kilchberg Schwinget. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Sie sagen, es sei Ihr wichtigster Sieg. Gibt es aber einen, der emotional noch schöner war?

Kilchberg ist sicher einer meiner schönsten Siege. Nein, es ist der schönste.

Sie haben diese Saison fast jedes Fest gewonnen. Wissen Sie, weshalb es dieses Jahr so gut lief, und was Sie tun müssen, damit Sie dies nächstes Jahr wiederholen können?

Ja, was ich selbst dazu beitragen kann, das weiss ich. Dazu braucht es aber auch Gesundheit und Wettkampfglück. Zuerst muss ich mal gut durchs Wintertraining kommen.

Wie meinen Sie das?

Dass ich mich nicht verletze und auch meinen Trainingsaufwand hochhalten kann.

Wie hoch ist der denn?

Im Winter sind es sieben bis neun Einheiten pro Woche von ein bis eineinhalb Stunden.

Ein Gang wird auch im Kopf ­entschieden. Machen Schwinger Mentaltraining?

Das ist sehr individuell. Ich denke, jeder muss das selber spüren, ob er dies braucht. Ich arbeite in diesem Bereich, und mir tut es sehr gut.

Schwinger Samuel Giger vor seiner Wand mit den gewonnen Auszeichnungen. Bild: Benjamin Manser

Wie können Sie mit dem Druck umgehen, den man Ihnen als Favorit aufbürdet?

Ich versuche, mir darüber nicht zu viel Gedanken zu machen und meinen Drang nach Erfolg mit der Freude am Schwingen selbst zu bändigen. Das ist das Wichtigste: Schwingen macht Freude, es ist kameradschaftlich und familiär. Ich will nicht so verbissen werden, dass nur noch Siege zählen. Das Drumherum gehört genauso dazu. Das Anspornen von Kollegen oder das Aufmuntern, wenn es nicht so läuft. Das gemeinsame Hinfahren an ein Fest und das Feiern danach.

Entweder ... oder ... › Pasta oder Schnitzel? Ach, ich hab beides so gerne. Pasta mit Schnitzel würd ich sagen.

› Wyberhaken oder Kurz? Kurz, aber der Wyberhaken kommt gleich danach.

› Wandern oder Velofahren? Wandern.

› Katze oder Hund? Hund.

› Rock oder Jodel? Schwierig. Privat höre ich gerne Rock, aber es gibt Anlässe, da passt der Jodel einfach besser.

› Brünett oder blond? Blond.

› Handy oder Buch? Handy.

› Sommer oder Winter? Sommer.

› Tradition oder Erfindung? Erfindung.

› Waschen oder bügeln? Waschen.

Sie haben ja viele Fans, vor allem auch Kinder. Ihnen selbst liegt die Förderung junger Schwinger auch am Herzen.

Für einen lebendigen Schwingsport ist es wichtig, dass wir viele Kinder für unseren schönen Sport begeistern können. Wir investieren deshalb als Verein viel in die Nachwuchsförderung. So sind wir Aktivschwinger auch regelmässig als Trainings­leiter bei der Jugend im Einsatz.

Sie erhalten zahlreiche Briefe. Öffnen Sie ihre Fanpost selbst?

Mein Grosi hilft mir. Sie verwaltet das Postfach und bringt die Briefe wieder zur Post. Vor allem während der Saison und dieses Jahr nach dem Kilchberg-Schwinget habe ich viel Fanpost und vor allem viele Anfragen für Autogrammkarten erhalten.

Am 106. St. Galler Kantonalschwingfest in Kaltbrunn bekommt Samuel Giger einen Kranz nach seinem Festsieg. Bild: Benjamin Manser

Hat es da auch mal vielleicht den einen oder anderen Liebesbrief darunter?

Nein, nicht so direkt. Briefe mit vielen Komplimenten eher, aber ich denke, das sind einfach Menschen, die auch grosse Freude am Schwingsport haben.

Dann müssen Sie sich nicht gegen unzählige Avancen junger Frauen wehren. Etwa auch im Ausgang?

Um ehrlich zu sein, ich bin nicht oft im Ausgang. Und wenn, dann bin ich wohl nicht der «Gmerkigste» und realisiere es oft nicht, dass Frauen mit mir flirten.

Wenn ... dann ... › Wenn nicht Thurgau, dann Ostschweiz.

› Wenn ich nicht schwingen würde, dann würde ich Rugby spielen.

› Wenn ich ein Superheld wäre, dann wäre ich Hulk.

› Wenn ich mich charakterisieren müsste, dann würde ich mich als umgänglich beschreiben.

› Wenn ich mich über etwas är­gere, dann bin ich einen Moment lang wütend, danach geht es wieder.

› Wenn ich alt bin, dann bin ich 80.

› Wenn ich das Thurgauer Lied singen müsste, dann könnte ich den Text, würde aber die Töne nicht treffen.

› Wenn ich abends Durst habe, dann trinke ich Milch.

› Wenn ich aufräume, dann mache ich es gründlich.

Wo sehen Sie sich in 10 Jahren?

Dann bin ich hoffentlich verheiratet und habe Kinder. Meine Schwingerkarriere geht eher dem Ende zu, aber ich hoffe, dass ich bis dahin noch gesund bin und schwingen kann. Beruflich bin ich vielleicht angestellt oder selbstständig, das weiss ich jetzt noch nicht.

Was möchten Sie noch erreichen?

Sportlich ist mein Erfolgshunger noch lange nicht gestillt.

Was heisst das konkret?

Ich möchte gar nicht konkreter werden. Wie bereits erwähnt, ist mein Ziel, noch einige Jahre mit viel Freude und gesund schwingen zu können. Und über die Jahre stehen einige schöne Feste an, bei denen ich gerne teilnehmen möchte.

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, was würden Sie sich wünschen?

Mal überlegen. Sicher Gesundheit, dann das nötige Glück und Zufriedenheit.

Da sind gar keine materiellen Dinge darunter.

Ja. Wenn es so läuft, wie ich es hoffe und die drei Wünsche in Erfüllung gehen, dann kann ich mir das Materielle selbst besorgen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen