THURGAU-TICKER: Volley Amriswil spielt in Korsika im Europacup +++ Nationalrat Kurt Egger nimmt in Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie Einsitz Aktualisiert 10.12.2019, 20.05 Uhr

Feedback zum THURGAU-TICKER gerne an: online@thurgauerzeitung.ch (Stichwort «Thurgau-Ticker»)

Dienstag, 10. Dezember, 20:05 Uhr

Kurt Egger sitzt in Nationalratskommission

Kurt Egger. (Bild: Donato Caspari)

(red) Die Grüne Fraktion im Bundesparlament hat an ihrer heutigen Sitzung über die Verteilung ihrer Kommissionssitze beschlossen. Der Thurgauer Neo-Nationalrat Kurt Egger nimmt in der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie Einsitz. Dies geht aus einer Medienmitteilung der nationalen Partei hervor.

Dienstag, 10. Dezember, 18:00 Uhr

Europacup-Abenteuer für Volley Amriswil geht los

Die Mannschaft im Stadion U Palatinu in Korsika. (Bild: Matthias Hafen)

(mat) Am Dienstagabend um 20 Uhr spielt Lindaren Volley Amriswil gegen Ajaccio im 1/16-Final-Hinspiel des Europacups. Die Thurgauer reisten für das Cup-Abenteuer zehn Stunden lang nach Korsika. Auch die «Thurgauer Zeitung» ist vor Ort und hat die Spieler am frühen Abend ins Stadion begleitet:

Der Verein Lindaren Volley Amriswil zeigt auf Facebook einen Live-Stream aus Koriska.

Dienstag, 10. Dezember, 16:43 Uhr

100'000 Franken Schaden bei Brand in Werkhofgebäude

(red) In der Nacht auf Dienstag hat in der Halle des Werkhofs Ebnet in Wängi ein Traktor gebrannt. Aufgrund mangelnder Verbrennungsluft erstickte das Feuer von selbst und blieb in der Nacht unbemerkt, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit. Ein Mitarbeiter der Werkbetriebe stellte am Morgen bei Arbeitsbeginn den Brand fest und verständigte die Kantonale Notrufzentrale.

Der durch den Brand zerstörte Traktor. (Bild: PD)

Der Brandermittlungsdienst sowie der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau waren vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen. Als Brandursache steht ein elektrotechnischer Defekt im Vordergrund. Es wurde niemand verletzt.

Durch die Rauchentwicklung entstand an weiteren Fahrzeugen und am Gebäude erheblicher Russschaden. Der Sachschaden beträgt zirka 100'000 Franken.

Dienstag, 10. Dezember, 15:56 Uhr

Snooker-Schweizermeister Luis Vetter

Luis Vetter steht an den Schweizermeisterschaften 2019 zuoberst auf dem Podest. (Bild: PD)

(red) An den Snooker Schweizermeisterschaften 2019 in Bern hat Jungtalent Luis Vetter aus Güttingen den zweimaligen Schweizermeister Jonni Fulcher aus der Romandie geschlagen. Die Nachwuchshoffnung der Schweizer Snooker Szene verhindert damit den Hattrick des gebürtigen Schotten und versucht in die Fussstapfen des einzigen Schweizer Snooker Profis Alexander Ursenbacher zu treten, schreibt der Verband Swiss Snooker.

Bei seinem Sieg gegen den Vize-Schweizermeister Alain Vergère im Halbfinal erzielte Vetter eine Serie von 110 Punkten, und im Finale doppelte er mit einer 103-er Serie nach. Im Bericht heisst es: «Derartige Werte sieht man meist nur bei Profis und es erstaunt daher nicht, dass der junge Luis Vetter tatsächlich eine solche Karriere anstrebt.» Sein erster Schweizer Meistertitel wird diesem Ansinnen viel Auftrieb geben.

BILLARD: Er möchte Profi sein Derzeit läuft die Snooker-WM im englischen Sheffield. Der fünfzehnjährige Thurgauer Luis Vetter verfolgt die Spielesehr genau. Schliesslich möchte er selber einmal zu den ganz grossen Spielern zählen. 26.04.2018

Dienstag, 10. Dezember, 14:48 Uhr

Katastrophen Einsatzelement des Zivilschutzes macht bei Internet-Challenge mit

(lsf) Die «Tetris-Challenge» ist schon fast wieder ein alter Hut. Im September postete die Kantonspolizei Zürich den ausgebreiteten Inhalt eines Patrouillenautos auf Facebook und Instagram und lancierte so einen viralen Trend, der um die Welt ging. Sogar ein ganzes Flugzeug wurde für ein Foto und die «Tetris-Challenge» komplett auseinander genommen.

Im Thurgau hat das Kantonale Katastrophen Einsatzelement (KKE) den Trend zum Anlass genommen, sich selbst und seine Ausrüstung auf Instagram vorzustellen. In bisher sieben Posts ist auf dem Profil des KKE Thurgau eine Auslegeordnung von Einsatzmaterial zu finden. Heute: Der Anhänger MAZS 2 (Materialanhänger Zivilschutz) des Pionierzuges 1 (Gebäudesicherung). Dieser Anhänger ist der Nebengeräteträger für die Standardausrüstung im Zivilschutz Thurgau.

Dienstag, 10. Dezember, 13:58 Uhr

3 Millionen Schoggijobs in der Schweiz

(red) Am «Internationalen Tag der Freiwilligen» muss auch mal Danke gesagt werden. Jung und Alt leistet – bewusst oder unbewusst – Freiwilligenarbeit. Tagtäglich. Im Sportverein, in Jugendverbänden, in der Feuerwehr, in der Nachbarschaft oder wo und wie auch immer. Ein Engagement von unschätzbarem Wert.

(Bild: PD)

Darum machte sich Benevol Thurgau letzten Donnerstag frühmorgens und über Mittag auf die Socken und verteilte in den Städten Weinfelden und Frauenfeld freiwillig ein kleines farbiges und süsses Dankeschön an Passanten. Manch einem konnte Benevol Thurgau ein Lächeln in das Gesicht zaubern und gleichzeitig auch die Augen öffnen zum Thema Freiwilligenarbeit, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Zahlen «3 Millionen Freiwillige» und «700 Millionen geleistete Stunden» musste man sich zuerst mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie das süsse Dankeschön an alle Freiwillige im Kanton Thurgau.

Mehr Informationen: www.benevol-thurgau.ch

Dienstag, 10. Dezember, 12:17 Uhr

(lsf) Die Stadt Frauenfeld veranstaltet in den Sozialen Medien einen Wettbewerb zu Stadtbushaltestellen. Dies anlässlich des Fahrplanwechsels nächsten Sonntag. Jeden Tag zeigt die Stadt das Foto einer Haltestelle und sucht deren Namen. Teilnehmer können öV-Billette und andere Sachpreise gewinnen.

Dienstag, 10. Dezember, 11:50 Uhr

Regierungsrat legt Fristen für Grossratswahlen fest

(red) Der Regierungsrat hat den ersten Tag der Einreichung von Wahlvorschlägen für die Grossratswahlen vom 15. März 2020 auf den 16. Dezember 2019 festgelegt. Die Vergabe der Listennummern erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs. Werden am gleichen Tag mehrere Wahlvorschläge eingereicht, entscheidet das Los über die Listennummer. Da anzunehmen ist, dass am 16. Dezember 2019 wiederum mehrere Wahlvorschläge eingereicht werden, führt die Staatskanzlei auch dieses Mal eine öffentliche Ziehung der ersten Listennummern durch. Diese findet am 19. Dezember statt. Im Übrigen weist die Staatskanzlei daraufhin, dass die Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge bis zum 6. Januar 2020 dauert.

Dienstag, 10. Dezember, 11:02 Uhr

Guido Leutenegger hat jetzt einen Demonstrationsbetrieb in Brandenburg

(red) Grosse Freude beim Kreuzlinger Bio-Unternehmer Guido Leutenegger und sein Natur Konkret-Label. In einem Bewerbungs- und Auswahlverfahren wurde sein Betrieb in Ribbeckshorst, der 530 Hektaren umfasst, als Demonstrationsbetrieb für Naturschutz in Berlin und Brandenburg bestimmt. «Dies ist eine grosse Anerkennung für unsere bisherige Arbeit. Unser naturnahes Betriebsmodell dürfen wir künftig aber auch Politikern und Landwirten in Deutschland bei Betriebsbesuchen vorstellen und Anregungen weitergeben.»

Die Bio-Angusherde mit rund 400 Tieren weidet auf grossen und gut strukturierten Weiden, die Lebensraum für zahlreiche Vogelarten sind. (Bild: pd)

Dienstag, 10. Dezember, 10:27 Uhr

SC Weinfelden gewinnt gegen nächsten Verfolger Wallisellen

SC Weinfelden – EHC Wallisellen 7:4 (1:0, 2:2, 4:2)

Der SC Weinfelden durfte jubeln. (Bild: Mario Gaccioli - 28.2.2018)

(red) In einem Spiel mit vielen Höhen und Tiefen konnte der SC Weinfelden am Samstag in der Güttingersreuti einen verdienten 7:4 Sieg gegen Verfolger Wallisellen. Mit vier Treffern im Schlussdrittel zwingt das Weinfelder 2.-Liga-Eishockeyteam das junge Zürcher Team in die Knie.

Dienstag, 10. Dezember, 9:44 Uhr

Frauenfelder Sirenen wurden von einem Mitarbeiter ausgelöst

(red) Im Gebiet Frauenfeld und Umgebung wurde am Montagmorgen ein Sirenenalarm ausgelöst. Der Kanton Thurgau meldete, dass es sich dabei um einen Fehlalarm handelte, für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.

Wie FM1today.ch meldet, habe laut der Kantonspolizei Thurgau ein Mitarbeiter den Fehlalarm aus Versehen ausgelöst.

Dienstag, 10. Dezember, 9:19 Uhr

Wegen Baustelle: Acht Minuten länger durch Frauenfeld

(red) Seit vier Monaten läuft die Sanierung der südlichen Einfallsachse von Frauenfeld mit dem wichtigsten Verkehrsknoten am Marktplatz. Rund ein Drittel der gesamten Bauzeit ist erreicht. Mit Beginn der zweiten Etappe Mitte November habe sich die erwartete, maximale Verkehrsverlagerung in der Innenstadt eingestellt, wie das kantonale Tiefbauamt mitteilt. Sein Verkehrsmonitoring zeigt, dass sich die Fahrzeiten auf der Ost-Süd-Route und durch die Innenstadt verlängerten, in der Abendspitzenstunde um bis zu acht Minuten. In der Morgenspitze dauert die Fahrt rund zwei Minuten länger, in der Mittagsspitze unter einer Minute länger.

Andy Heller

Kantonsingenieur (Bild: Reto Martin)

«Kanton und Stadt begleiten aufmerksam die verkehrliche Entwicklung im Zusammenhang mit der Sanierung und Aufwertung der St.Gallerstrasse in Frauenfeld», sagt Kantonsingenieur Andy Heller. «In diesen Stosszeiten braucht es Geduld und gegenseitige Rücksichtnahme», bilanziert er die Verkehrssituation. Innerstädtische Alternativen stünden keine zur Verfügung. «Für jene Personen, die ihren Start / Ziel nicht in Frauenfeld haben, empfehlen wir, die signalisierte grossräumige Umfahrung über die A7/A1 zu nehmen.»

Montag, 9. Dezember, 17:22 Uhr

Langrickenbach braucht einen neuen Gemeinderat

(red) Aufgrund des Rücktrittes von Gemeinderat Andreas Ferraro erfolgt in Langrickenbach die Wahl eines neuen Mitgliedes in den Gemeinderat. Für die Ersatzwahl hat der Gemeinderat folgenden Terminplan festgelegt: Am 20. Januar 2020 endet die Frist für die schriftliche Abgabe von Wahlvorschlägen, am 15. März findet der erste Wahlgang statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang wäre am 19. April.

Montag, 9. Dezember, 16:32 Uhr

Christbaum-Diebe reissen Zaun ein

(red) Vermutlich in der Nacht auf Sonntag sind unbekannte Täter über einen Bauzaun geklettert und haben von dem eingezäunten Gelände auf dem P+R-Parkplatz in der Konstanzer Reichenaustrasse insgesamt fünf Nordmanntannen entwendet, wie die Polizeidirektion mitteilt. Beim Überklettern des Bauzaunes wurde dieser derart beschädigt, dass das betroffene Zaunelement ausgetauscht werden muss.

Personen, die in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag Verdächtiges in der Reichenaustrasse beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 0049 7531 995-0, in Verbindung zu setzen.

Montag, 9. Dezember, 16:03 Uhr

Summerdays gibt am Dienstag Acts bekannt

(meg) Am Dienstag, 10. Dezember, um 10 Uhr vormittags geben die Veranstalter des Summerdays-Festivals in Arbon die Acts für die Openair-Konzerte vom 28. und 29. August 2020 bekannt. Gleichzeitig startet der Ticket-Vorverkauf. Wir informieren natürlich über alles News auf unserer Homepage.

Montag, 9. Dezember, 14:51 Uhr

Manfred Fries während eines Video-Drehs im vergangenen Jahr in der Weinfelder «Gütti». (Bild: Reto Martin)

«Dä Brüeder vom Heinz» scheitert mit Crowdfunding

(meg) Nur 3960 statt der angepeilten 22 000 Franken hat Manfred Fries für sein neues Album gesammelt. Der als «dä Brüeder vom Heinz» im ganzen Kanton bekannte Musiker aus Mattwil hatte auf der Crowdfunding-Plattform wemakeit für seine neuste Platte gesammelt. Auf Facebook schreibt Fries: «Jetzt muss ich also ein bisschen Hinderschifahre und sehen, was ich noch realisieren kann.» Die CD werde aber auf jeden Fall erscheinen und die CD-Taufe am 14. Februar 2020 im Casino Frauenfeld finde garantiert statt. Das Album «Siebesiech» versteht er als Abschluss seiner Thurgauer Trilogie. Die 15 neuen Lieder – darunter gemäss seinen eigenen Aussagen echte Kracher wie «Thurgauer» oder «Amriswil» – seien praktisch im Kasten.

Montag, 9. Dezember, 14:17 Uhr

Walderlebnis für Familien im Naturmuseum

(red) Versteckte Tiere, mächtige Bäume, rätselhafte Spuren und Pilze. An der nächsten Familienführung im Naturmuseum Thurgau lässt sich der Wald mit seinen wundersamen Bewohnern entdecken. Am Sonntag, 15. Dezember, lädt Museumspädagoge Leander High zu einem spielerischen Rundgang durch die aktuelle Ausstellung «Wild auf Wald» ein. Zwischen den Kartonbäumen der Ausstellung sind Kinder und Erwachsene als Waldforscher und Waldforscherinnen unterwegs und entdecken mit Sperberaugen die Geheimnisse des Waldes: Wer raschelt da im Laub? Wo versteckt sich der Siebenschläfer? Und warum ist totes Holz lebendig?

Die Familienführung im Naturmuseum Thurgau in Frauenfeld richtet sich an Kinder von 6 bis 9 Jahren in Begleitung Erwachsener. Der Anlass beginnt um 10.30 Uhr und dauert eineinhalb Stunden.

Eine Anmeldung ist notwendig (058 345 74 00 / naturmuseum@tg.ch).

Montag, 9. Dezember, 13:33 Uhr

In Kreuzlingen arbeiten Trainerinnen schon lange mit jungen Spielerinnen zusammen. (Bild: Andrea Stalder)

Hockey Team Thurgau Indien Ladies gegründet

(red) Im 2018 eröffnete das Frauen Eishockey Leistungszentrum Ostschweiz in Kreuzlingen den Betrieb. Nun folgt der nächste logische Schritt. Am 30. November wurde der Verein Hockey Team Thurgau Indien Ladies gegründet, welcher auf die Saison 20/21 den Spielbetrieb in der höchsten Schweizer Frauen-Liga, der Women’s League, und in der zweithöchsten Liga, der Swiss Women’s Hockey League B, aufnehmen wird.

Um diesen direkten Einstieg in die zwei höchsten Ligen zu realisieren, fanden Vorgespräche mit dem SC Weinfelden und dem EHC Kreuzlingen-Konstanz statt, welche aktuell Teams in diesen Ligen stellen. Beide Clubs haben sich bereit erklärt, die Teamlizenzen auf die kommende Saison den Indien Ladies zu überschreiben. Die Clubs, welche mit ihren Teams in den obersten zwei Frauenligen spielen, müssen dem Clubwechsel einstimmig zustimmen. Sobald dies erfolgt ist, dürfen die zwei Teams in der Saison 20/21 an der Meisterschaft teilnehmen. Die Mannschaft der Women’s League wird als klares Leistungssport-Team mit dem Namen «Thurgau Indien Ladies» antreten, das B Team trägt den Namen «Thurgau Ladies Academy». Nach einer sorgfältigen Standort-Analyse wurde als Trainings- und Spielort beider Mannschaften Kreuzlingen ausgewählt.

Montag, 9. Dezember, 12:03 Uhr

Mitte-Parteien gehen Listenverbindung ein

(red) Am 15. März wählen die Thurgauer Stimmberechtigten den neuen Grossen Rat. Im Bezirk Kreuzlingen, der 23 Sitze im 130 Sitze umfassenden Grossen Rat stellt, haben sich die Parteien FDP, GLP, EVP und CVP zu einer starken Listenverbindung der Mitte zusammengeschlossen. Es gehe den Parteien darum, konstruktive Lösungen für den Kanton zu erarbeiten.

Montag, 9. Dezember, 11:48 Uhr

Sirenen in Frauenfeld: Entwarnung

(red) Am Montagmorgen gegen 11 Uhr wurde in Frauenfeld bei der Zuckerfabrik ein Fehlalarm ausgelöst. Wie die Kantonspolizei bestätigt, besteht für die Bevölkerung keine Gefahr. Der Grund für den Fehlalarm sei bisher unbekannt.

Montag, 9. Dezember, 10:55 Uhr

«Schafwerfer» klagt gegen Nachbar und Tierschützer

(meg) Am Kreuzlinger Bezirksgericht läuft aktuell eine Verhandlung zum Fall des Schafzüchters aus Herrenhof, der vor gut einem Jahr für Schlagzeilen sorgte. Der Landwirt wurde damals angeschuldigt, seine Tiere misshandelt zu haben. Als «Beweismaterial» gab es Bilder und Videos, die angeblich zeigen, wie der Bauer seine Schafe durch die Gegend wirft. In der Verhandlung geht es nicht darum, ob der Züchter gegen das Tierschutzgesetz verstösst, sondern um eine mögliche Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte. Der Bauer ist zusammen mit der Staatsanwaltschaft Kläger. Angeklagt sind der Nachbar und Tierschützer Erwin Kessler. Bericht folgt.

Montag, 9. Dezember, 10:28 Uhr

Erfolg für Amriswiler Kunstradfahrerinnen

Jeannine Graf und Nadine Zuberbühler (Bild: Donato Caspari)

(meg) Am Wochenende durften die beiden jungen Kunstradfahrerinnen vom Rad- und Motorfahrerverein RMV Amriswil, Jeannine Graf und Nadine Zuberbühler, an den Weltmeisterschaften in Basel den ausgezeichneten 4. Platz belegt. Die beiden sind bereits Junioren-Schweizermeisterinnen.

Montag, 9. Dezember, 9:35 Uhr

Initiative fordert mehr Ausbau der Schiene

(red) Die Initiative Bodensee-S-Bahn beantragt umfangreiche Nachbesserungen für das aktuell diskutierte General-Verkehrs-Konzept und den zugehörigen Richtplan. In ihrer Stellungnahme fordert die Initiative zusätzlich Fahrplanangebote und Ausbauten der Engpässe im Nordostschweizer Eisenbahnnetz. Die Schnellzüge Romanshorn-Zürich, Konstanz-Zürich und Konstanz-St. Gallen sollten möglichst bald im Halbstundentakt verkehren und der Schnellzug Konstanz-St. Margrethen im Stundentakt. Bessere Anschlüsse an den Fernverkehr und neue, regionale Angebote sollten ebenfalls geprüft werden. Auf den Hauptlinien sind die S-Bahnen bedarfsgerecht vom 30- zum 15-Minuten-Takt zu verdichten.

Die beiden detaillierten Stellungnahmen zum Entwurf des Thurgauer General-Verkehrs-Konzept 2019 und zur Thurgauer Richtplan-Teilrevision 2019 finden Interessierte auf der Homepage www.bodensee-s-bahn.org

Montag, 9. Dezember, 9:07 Uhr

Arbeitslosenquote steigt im Thurgau auf 1,9 %

(red) Im November ist die Arbeitslosenquote leicht angestiegen, von 1,8% auf aktuell 1,9 %. Am Stichtag 30. November 2019 weist der Kanton Thurgau 2'893 arbeitslose Personen auf. Das sind 66 mehr als im Vormonat. Auch die Quote der Stellensuchenden hat sich um 0,1 % erhöht. Während im Oktober eine Quote von 3,5 % verzeichnet worden ist, liegt sie im Berichtsmonat bei 3,6 %. In absoluten Zahlen sind dies per 30. November 2019 im Thurgau 5'597 Stellensuchende, 141 Personen mehr als am 31. Oktober 2019.

Im Vergleich zum Vorjahr 2018 präsentieren sich die Zahlen ähnlich. Die Quoten der Stellensuchenden und der Arbeitslosen lagen damals ebenfalls bei 3,6 %, respektive 1,9 %. Im November 2018 verzeichnete der Thurgau 2 Stellensuchende weniger als aktuell; bei den Arbeitslosen sank die diesjährige Zahl gegenüber dem Vorjahresmonat um 38 Personen.

Montag, 9. Dezember, 8:30 Uhr

Der stärkste Mann kommt aus Altnau

(meg) Am Wochenende hat der Altnauer Kraftsportler Jerome Wittwer am Cross Arena Cup im Glarnerland den Schweizer Rekord im Bankdrücken geknackt. Die zuletzt gültige Marke seiner Gewichtsklasse (bis 93 Kilo) lag bei 170 Kilogramm. Jerome Wittwer stemmte nun bei diesem Wettbewerb stolze 172,5 Kilogramm. Er ist damit neuer, wenn auch inoffizieller Rekordhalter.

Samstag, 7. Dezember, 10:26 Uhr

Die Kantonspolizei Thurgau hat dem verunfallten 18-jährigen Töfffahrer den Lernfahrausweis entzogen. Bild: Reto Martin

(red) Ein 18-jähriger Motorradfahrer verunfallte in Weinfelden in der Nacht zum Samstag. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wollte er bei einer Verzweigung einem Fussgänger ausweichen und kam dadurch zu Fall. Verletzt wurde niemand, die Atemalkoholprobe ergab beim 18-jährigen Rumänen aber einen Wert von 0,49 mg/l (zirka 1 Promille). Zudem stellte sich heraus, dass er das Motorrad ohne gültigen Führerausweis gelenkt hatte. Sein Lernfahrausweis der Kategorie B wurde zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.