15:57 Uhr Dienstag, 03. Mai

Arbon: Didi Feuerle wird Stadtpräsident ad interim

Didi Feuerle übernimmt das Amt, bis ein neuer Stadtpräsident gewählt ist. Bild: Reto Martin

Am 13. Februar 2022 wählte das Thurgauer Stimmvolk den Arboner Stadtpräsidenten Dominik Diezi in den Regierungsrat. In der Folge gibt Diezi sein Amt als Stadtpräsident per Ende Mai 2022 ab. Die Ersatzwahl findet am Sonntag, 15. Mai 2022 statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang wird am Sonntag, 3. Juli durchgeführt.

Bis der noch zu bestimmende künftige Stadtpräsident von Arbon sein Amt antritt, übernimmt der jetzige Vizestadtpräsident Didi Feuerle das Präsidium. Stadtrat Luzi Schmid wird sein Stellvertreter. Noch bis Ende Mai ist Stadtpräsident Dominik Diezi stellvertretender Leiter des Ressorts Bau/Umwelt. Diese fachliche Zuständigkeit wird für die Übergangsphase ab 1. Juni Stadtrat Michael Hohermuth zugeteilt.

Während seiner Interimszeit als Stadtpräsident wird Didi Feuerle seine aktuelle Zuständigkeit als Stadtrat für das Ressort Bau/Umwelt behalten. Um ihn im Ressort Präsidium zu entlasten, hat der Stadtrat beschlossen, einige Aufgaben den weiteren Stadtratsmitgliedern zu übertragen. So geht die fachliche Führung der Abteilung Finanzen einschliesslich Präsidium der Kulturkommission an Stadtrat Luzi Schmid. Die Stabsstelle Stadtentwicklung wird zwischenzeitlich von Stadtrat Michael Hohermuth geführt. Die Bereiche Wirtschaft und Tourismus gehen an Stadtrat Jörg Zimmermann über. Derweil werden der Rechtsdienst und die Stabsstelle Kommunikation in die Stadtkanzlei integriert.