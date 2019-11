THURGAU-TICKER: Sanierung für schiefen Kirchturm von Steckborn +++ Volksinitiative «Biodiversität Thurgau» kommt zustande +++ internationale Fahndungsaktion von Polizei und Grenzwache im Raum Bodensee

Donnerstag, 7. November, 10:59 Uhr

Vorarbeiten für Kirchturm-Sanierung starten

(red) Der Kirchturm der evangelischen Kirche in Steckborn bedarf einer Renovation, insbesondere der Fassade, des Glockenstuhls und der Treppe. Deswegen hat die Kirchenvorsteherschaft eine Baukommission eingesetzt. Bereits im Jahr 2006 wurden diverse Messpunkte am Turm angebracht und eine sogenannte Nullmessung gemacht. Seither wurden periodisch weitere Messungen durchgeführt. Insgesamt ist der Turm rund 30 Zentimeter aus dem Lot, und es wird stetig mehr. Es besteht keine Gefahr, dass der Turm umfällt. Allerdings hat die Schieflage negative Auswirkungen auf den Glockenstuhl und die Fassade, teilt die Kirchgemeinde mit.

Als erster Schritt wird nun am 22. November an der Aussenseite des Turms ein Sondierschlitz ausgehoben. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse soll in einem zweiten Schritt ein allenfalls notwendiges Konzept zur Stabilisierung des Turms erarbeitet werden. Im Jahr 2020 sollen die Sanierungsprojekte und Kostenschätzungen erstellt und die nötigen Arbeiten geplant werden, so dass im Herbst ein Projekt samt Baukredit unterbreitet werden kann. Im Jahr 2021 könnte dann die Sanierung des Kirchturms angegangen werden.

Donnerstag, 7. November, 10:17 Uhr

5234 gültige Unterschriften für Volksinitiative «Biodiversität Thurgau»

(red) Am 31. Oktober wurde bei der Staatskanzlei die thurgauische Volksinitiative «Biodiversität Thurgau» eingereicht. Die Kontrolle hat ein Total von 5234 gültigen Unterschriften ergeben. Der Regierungsrat hat deshalb die Initiative für zustande gekommen erklärt. Das schreibt er in einer Mitteilung.

Mit der Volksinitiative «Biodiversität Thurgau» wollen die Initianten die Arten- und Lebensraumvielfalt im Kanton Thurgau stärken und fördern. Die Initiative verlangt die Verankerung der Biodiversität im Gesetz, eine kantonale Biodiversitätsstrategie und jährlich drei bis fünf Millionen Franken zur Umsetzung. Von den 5234 gültigen Unterschriften wurden 1266 im Bezirk Arbon, 1113 im Bezirk Frauenfeld, 587 im Bezirk Kreuzlingen, 1212 im Bezirk Münchwilen und 1056 im Bezirk Weinfelden gesammelt. Notwendig für das Zustandekommen einer Volksinitiative im Kanton Thurgau sind 4000 gültige Unterschriften.

Gemäss dem Stimm- und Wahlrechtsgesetz muss der Grosse Rat innerhalb eines Jahres nach der Einreichung der Unterschriften über die Initiative beschliessen, sofern nicht von der Rückzugsklausel Gebrauch gemacht wird.

Donnerstag, 7. November, 09:31 Uhr

Deutsch-Schweizer Fahndungseinsatz im Bodenseeraum

(red) Am vergangenen Dienstag führten Bundespolizei, der deutsche Zoll sowie die Eidgenössische Zollverwaltung wieder eine gemeinsame Fahndungsaktion im Bodenseeraum beidseits der Grenze durch. Auch ein Helikopter der Schweizer Armee kam dabei zum Einsatz. Die Kontrollen fanden von 9 bis kurz nach 16 Uhr statt. Sie erfolgten auf deutscher Seite in den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Sigmaringen sowie Waldshut. Ferner in der Schweiz in den Kantonen Schaffhausen, Zürich und Thurgau. Es wurden dort jeweils Kontrollstellen eingerichtet und insgesamt 340 Personen überprüft. Dabei sind nicht nur Ordnungswidrigkeiten und Fahndungsausschreibungen, sondern auch Straftaten aufgedeckt worden.

Die gemeinsamen Einsatzteams konnten auf deutscher Seite einen unerlaubten Aufenthalt, zwei Fahrten ohne Fahrerlaubnis sowie in zwei weiteren Fällen Fahrten unter der Wirkung berauschender Mittel feststellen. Drei Verstöße gegen die Abgabenordnung kamen hinzu. Ein nach Waffengesetz verbotenes Einhandmesser konnte beschlagnahmt werden. Neben zwei Fahndungsnotierungen, darunter eine Festnahme, wurden auch mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und das Zollverwaltungsgesetz (ZollVG) ermittelt. Auf Schweizer Seite konnte - neben Verstößen gegen das Zollgesetz und das Straßenverkehrsgesetz - auch drei zur Fahndung ausgeschriebene Personen festgestellt werden.

Einsatzwagen der deutschen Polizei und der Eidgenössischen Zollverwaltung. (Bild: PD)

Donnerstag, 7. November, 08:40 Uhr

Nach Streifkollision weitergefahren

(kapo) Nach einer Streifkollision entfernte sich am Dienstagabend in Frauenfeld ein beteiligtes Fahrzeug von der Unfallstelle. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. Eine 26-jährige Lenkerin fuhr gegen 17.45 Uhr mit ihrem Auto auf der Weststrasse in Richtung Warth-Weiningen. Zwischen der Verzweigung Weststrasse/Thurstrasse und der Rohrerbrücke ist es gemäss der Frau zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug gekommen. Dieses setzte die Fahrt in Richtung Frauenfeld fort. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Kantonspolizei Thurgau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mittwoch, 6. November, 17:06 Uhr

Spuhler pflanzt Linde mit aserbaidschanischen Botschafterin

Peter Spuhler, Botschafterin Khanim Hanum Ibrahimova, Regierungsrätin Cornelia Komposch und Regierungspräsident Jakob Stark pflanzen die Linde im Botanischen Garten Frauenfeld. (Bild: PD)

(red) Zusammen mit Regierungspräsident Jakob Stark, Regierungsrätin Cornelia Komposch und dem Verwaltungsratspräsidenten der Stadler Rail AG, Peter Spuhler, hat die aserbaidschanische Botschafterin Khanim Hanum Ibrahimova im Botanischen Garten in Frauenfeld einen Baum gepflanzt.

Mit der symbolischen Geste der Baumpflanzung sollen besonders die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Kanton Thurgau und der Republik Aserbaidschan gestärkt werden. Dies vor dem Hintergrund, dass die Schweiz bereits heute das Land mit den viertmeisten Direktinvestitionen in Aserbaidschan ist. Einen wichtigen Anteil an diesen Direktinvestitionen hat mit der Stadler Rail AG ein auch Thurgauer Unternehmen.

Beim gepflanzten Baum handelt es sich um eine Linde. Diese ergänzt den bisherigen Baumbestand im Garten optimal und dient überdies der Biodiversität, so dass ihre Pflanzung nebst einer symbolischen auch eine praktische Bedeutung hat.

Mittwoch, 6. November, 16:39 Uhr

Frauenfeld: Bushaltestelle Zielweg nicht bedient

(red) Wegen Bauarbeiten kann die Haltestelle Zielweg ab Montag, 11. November, ab Betriebsbeginn, nicht bedient werden. Die Umleitung der Stadtbuslinien 2 und 23 dauert bis voraussichtlich am 22. November 2019. Alternativ kann die Haltestelle Kehlhof benutzt werden.

Mittwoch, 6. November, 15:33 Uhr

Das Amt für Umwelt hat einen neuen Gesamtleiter für die Thur

Der Weinfelder Rolf Maag ist neuer Gesamtprojektleiter «Thur». (Bild: PD)

(red) Rolf Maag hat die Leitung des Gesamtprojekts «Thur» per 1. November 2019 von seinem Vorgänger Marco Baumann übernommen. Er steht unter anderem einer Projektgruppe vor, die zurzeit ein neues Hochwasserschutz- und Revitalisierungskonzept für die Thur erarbeitet, das der Öffentlichkeit im kommenden Jahr vorgestellt wird.

Mittwoch, 6. November, 14:44 Uhr

Roggwil will den «Ochsen »kaufen

Objekt der Begierde: Die Gemeinde Roggwil will das Gasthaus zum Ochsen nun doch kaufen. Die Stimmbürger sollen darüber entscheiden. (Bild: Andrea Stalder)

(mlb) Nach jahrelangem Hin und Her hat der Vorstand des «Ochsen» in Roggwil einen potentiellen Abnehmer für das Gasthaus gefunden.

Unter einigen Vorbehalten verkündet Gemeindepräsident Gallus Hasler an der gestrigen GV das Interesse am «Ochsen».

Der Gemeinderat schloss lange Zeit einen Kauf der Dorfbeiz aus, da eine derartige Investition nicht im Aufgabenbereich der Gemeinde läge.

Mittlerweile hätten sich die Umstände aber geändert. Am 18. Mai sollen die Stimmbürger darüber abstimmen, ob das Geschäft zustande kommen soll.

Laut Gemeindepräsident stehen die Chancen gut, dass diesmal alles wie gewünscht abläuft.

Mittwoch, 6. November, 13:54 Uhr

Alkoholisiert am Steuer

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat am Dienstagabend in Matzingen einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte um 21 Uhr an der Frauenfelderstrasse einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 40-jährigen Deutschen einen Wert von 0.63 mg/l, umgerechnet rund 1,3 Promille, ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Mittwoch, 6. November, 11:44 Uhr

Regierungsrat muss Konzept erstellen, was mit den TKB-Millionen geschehen soll

Die Thurgauer Kantonalbank (Bild: PD)

(seb.) Der Thurgauer Regierungsrat muss einen Bericht erarbeiten, der aufzeigt, was mit den Millionen aus dem Verkauf der TKB-Partizipationsscheine geschehen soll. Das hat der Grosse Rat am Mittwoch entschieden. Die Abstimmung fiel einstimmig aus: Mit 110 Ja-Stimmen. Bereits in der Debatte äusserten Parlamentarier Vorschläge, was mit dem Geld geschehen könnte.

Auch wenn es erstmal nur darum ging, ob überhaupt ein Bericht zu erstellen sei. Investitionen in die Bildung waren als Vorschläge mehrfach zu hören. Digitalisierung, Wald, Energie, Kultur waren weitere Themen. Finanzminister Jakob Stark (SVP) sagte, er würde es begrüssen, wenn «ein grosses Projekt» realisiert werden könnte.

Seit 2014 liegen 127 Millionen Franken aus dem Erlös der TKB-Partizipationsscheine unter Verschluss in der Thurgauer Kantonskasse. Das Parlament hatte 2013 ein fünfjähriges Moratorium beschlossen; 2018 wurde dieses um fast drei Jahre bis 2021 verlängert. Die Regierung hatte sich im Vorfeld positiv gegenüber dem Erstellen eines Berichtes geäussert. Angestossen haben den Bericht die Kantonsräte Urs Martin (SVP, Romanshorn), Daniel Eugster (FDP, Freidorf). Mitinitiiert hatten den Vorstoss der Ermatinger Reto Lagler (CVP), er ist unterdessen aus dem Kantonsparlament zurückgetreten. Der Vorstoss genoss bereits bei der Einreichung eine breite Unterstützung: 75 Parlamentarier haben ihn mitunterzeichnet.

Mittwoch, 6. November, 11:18 Uhr

Kein Bericht zur Eingliederung durch die IV Thurgau

(seb.) Der Regierungsrat des Kantons Thurgau muss keinen Bericht zur Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt durch die Invalidenversicherung Thurgau erstellen. Das hat der Grosse Rat am Mittwoch in Weinfelden entschieden. Das Abstimmungsresultat über den Antrag der SP-Kantonsräte Barbara Müller (Ettenhausen) und Jacob Auer (Arbon) ist deutlich: Lediglich 23 Parlamentarier – vor allem aus dem linksgrünen Lager - stimmen dem Antrag zu, 86 lehnen ihn ab.

Der Regierungsrat hatte sich bereits im Vorfeld gegen einen solchen Bericht ausgesprochen. Laut der Antragstellerin Barbara Müller zielten die Fragen, die der Bericht klären sollten, darauf ab, inwieweit IV-Klienten tatsächlich über eine Arbeitsstelle, die den Lebensunterhalt sichert, verfügen. Ferner sollte er aufzeigen, wie viel gezwungen sind, Leistungen der Ergänzungsleistung oder der Sozialhilfe zu beziehen.

Mittwoch, 6. November, 10:19 Uhr

Brand in Industriegebäude Wigoltingen

(kapo) Am Mittwochmorgen kam es in einem Industriegebäude in Wigoltingen zu einem Brand. Kurz nach 4 Uhr bemerkte ein Anwohner das Feuer in einer Produktionsfirma an der Oberdorfstrasse. Die Feuerwehr Märstetten-Wigoltingen war rasch vor Ort und brachte den Brand unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau haben die Ermittlungen aufgenommen. Zusätzlich wurde ein Elektrosachverständiger beigezogen. Ein Funktionär des Amts für Umwelt begleitete die Löscharbeiten.

Wer Angaben zum Brand machen kann oder Beobachtungen gemacht hat soll sich bitte beim Kantonspolizeiposten Müllheim unter 058 345 26 70 melden.

Mittwoch, 6. November, 09:27 Uhr

Fussgänger in Tägerwilen schwer verletzt

Ein Fussgänger wurde auf dem Zebrastreifen von einem Auto erfasst und schwer verletzt. (Bild: PD/BRK News)

(kapo) Ein 69-jähriger Lenker fuhr am Dienstag kurz nach 18 Uhr mit seinem Personenwagen von Konstanz Richtung Hertler-Kreisel. Gemäss den Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau übersah er den 32-jährigen Fussgänger, der die Strasse auf dem Fussgängerstreifen in Richtung Bahnhof überqueren wollte. Der Mann wurde vom Auto erfasst, prallte auf die Frontscheibe und stürzte zu Boden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde das schwer verletzte Unfallopfer von der Rega ins Spital geflogen. Der Autofahrer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5000 Franken.

Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren am Unfallort. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung der Verletzten war die Konstanzerstrasse während rund drei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Tägerwilen leitete den Verkehr um.

Dienstag, 5. November, 17:48 Uhr

Fischer sammeln Krücken, Finken und Fussbälle ein

(red) Der Weinfelder Fischerverein traf sich am Samstag zur alljährlichen Thurputzete. Die Mitglieder reinigten das Ufer sowie die Umgebung der Thur von Amlikon bis Weinfelden. Dabei wurden auch wieder etliche kuriose Gegenstände gefunden: von Krücken über Turnsäcke und Finken, bis Velohelme und ein Fussbälle war einiges dabei. Bei den Grillstellen wurde viel liegengelassener Abfall gesammelt. Am restlichen Ufer ist meist Angeschwemmtes gefunden worden.

Die Hobbyfischer füllten zahlreiche Abfallsäcke. (Bild: PD)

Dienstag, 5. November, 16:02 Uhr

In Eschlikon wurde ein Teenager in einer Unterführung angegriffen und verletzt

Ein Teenager wurde in der Bahnunterführung in Eschlikon angegriffen. (Symbolbild: PD)

(kapo) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Eschlikon ein Mann von einer unbekannten Täterschaft angegriffen und verletzt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Ein 17-Jähriger wurde nach eigenen Angaben gegenüber der Kantonspolizei Thurgau zwischen 1 und 2 Uhr angegriffen, als er durch die Bahnunterführung beim Bahnhof ging. Nach dem Vorfall ging er nach Hause und suchte später mit mittelschweren Verletzungen selbst einen Arzt auf.

Die Kantonspolizei Thurgau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf

Wer Angaben zur Täterschaft machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Münchwilen unter 058 345 28 30 zu melden.

Dienstag, 5. November, 15:38 Uhr

Gemeinderat Langrickenbach: Rücktritt nach einem halben Jahr

(meg) Aus gesundheitlichen und privaten Gründen hat Andreas Ferraro seinen Rücktritt aus dem Langrickenbacher Gemeinderat per Ende Oktober bekannt gegeben. Der Verwaltungsökonom ist erst seit einem halben Jahr Mitglied des Gremiums und für das Ressort Sicherheit zuständig. Wie Gemeindepräsidentin Denise Neuweiler bestätigt, hat der Gemeinderat den Rücktritt an der Sitzung vom 29. Oktober besprochen. «Wir bedauern das. Andreas Ferraro war ein geschätztes Teammitglied.» Die Stellvertretung werde interimistisch durch Albert Stäheli sichergestellt. Voraussichtlich Mitte März will der Gemeinderat eine Ersatzwahl durchführen. «Wir werden wieder die Findungskommission kontaktieren», erklärt Neuweiler das weitere Vorgehen. Für die letzten Gesamterneuerungswahlen gab es in der Gemeinde anfänglich Probleme, Kandidaten zu finden. Im zweiten Wahlgang traten dann plötzlich mehr Personen an, als es freie Sitze gab.

Die Gemeindeverwaltung in Langrickenbach. (Bild Reto Martin)

Dienstag, 5. November, 14:55 Uhr

Stadt Arbon: Rahel Morgenegg folgt auf Peter Wenk

(red) Nach 34-jähriger Tätigkeit für die Stadt Arbon wird Peter Wenk, Leiter der Abteilung Einwohner/Sicherheit, am 31. Dezember 2020 pensioniert. Vor diesem Hintergrund hat der Stadtrat die Nachfolge geregelt. Am 1. Januar 2021 wird Rahel Morgenegg, die bisher als Bereichsleiterin der Einwohnerdienste und als Peter Wenks Stellvertreterin fungierte, die Führung der Abteilung übernehmen. Per Anfang 2021 wird Harry Schlutt, Bereichsleiter Sicherheit, zusätzlich stellvertretender Leiter der Abteilung Einwohner/Sicherheit. Als neue Bereichsleiterin der Einwohnerdienste wurde Maria Minelli gewählt, als ihre Stellvertretung Nadine Bawidamann.

Dienstag, 5. November, 14:30 Uhr

Alkoholisiert am Steuer

Der Fahrer hatte zu viel Alkohol im Blut. (Bild: Keystone)

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat am Dienstag in Riedt b. Erlen einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte kurz nach 6.15 Uhr an der Hauptstrasse einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 43-jährigen Schweizer einen Wert von 0,43 mg/l – also umgerechnet etwa 0,9 Promille – ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Dienstag, 5. November, 14:07 Uhr

Brand in Produktionsbetrieb

(kapo) Am Dienstagmorgen kam es in einem Produktionsbetrieb in Sirnach zu einem Brand. Es wurde niemand verletzt. Kurz nach 8.45 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter ein offenes Feuer bei einer Filteranlage in einer Produktionsfirma an der Erlimattstrasse. Die Feuerwehr Sirnach und die Stützpunktfeuerwehr Münchwilen waren rasch vor Ort, löschten das Feuer und entlüfteten das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von einigen zehntausend Franken.

Zur Klärung der Brandursache und zur Spurensicherung kamen der Brandermittlungsdienst sowie der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau vor Ort.

Dienstag, 5. November, 13:21 Uhr

Konstanzer Polizei nimmt mutmasslichen Vergewaltiger fest

(red) Wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermittelt das Kriminalkommissariat Konstanz gegen einen 26-jährigen Mann. Ihm wird vorgeworfen wird, in der Nacht zu Allerheiligen gegen 1.15 Uhr an einer 43-jährigen kognitiv beeinträchtigten Frau sexuelle Handlungen gegen deren Willen vorgenommen zu haben. Die Frau war zuvor auf dem Nachhauseweg von dem ihr unbekannten Mann in ein Gebüsch gezerrt worden. Zeugen verständigten die Polizei, die den Beschuldigten nach einem Fluchtversuch vorläufig festnehmen konnte.

Die Konstanzer Polizei nahm den Mann fest. (Bild: Keystone)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Konstanz gegen den Beschuldigten Haftbefehl erlassen und die Untersuchungshaft angeordnet. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Dienstag, 5. November, 11:46 Uhr

Neue Gemeindeschreiberin in Güttingen

(red) Der Gemeinderat Güttingen hat Frau Elisabeth Isik als neue Gemeindeschreiberin gewählt. Sie arbeitet seit Oktober 2012 Jahren auf der Gemeindeverwaltung Sulgen in den verschiedensten Bereichen, ist Prüfungsexpertin für die Lernenden der öffentlichen Verwaltung und schliesst im Januar 2020 den Lehrgang zur diplomierten Verwaltungsfachfrau ab. Elisabeth Isik wird ihre Arbeit bei am 1. Februar 2020 aufnehmen. Die bisherige Gemeindeschreiberin Christina Pagnoncini wird die Gemeinde Güttingen auf Ende Jahr verlassen, sie wurde im Kemmental zur Gemeindepräsidentin gewählt.

Dienstag, 5. November, 11:04 Uhr

Zweite Auflage der Kreuzlinger Stadtagenda

(red) Ab sofort ist die neue Stadtagenda 2020 am Informationsschalter im Stadthaus Kreuzlinge kostenlos erhältlich. Es hat, solange der Vorrat reicht.

Die zweite Auflage widmet sich den zahlreichen Kunstwerken im Stadtraum. In der Stadtagenda sind insgesamt 12 Kunstwege durch Kreuzlingen beschrieben, die zu künstlerischen Werken im öffentlichen Raum führen. In der handlichen Agenda sind die Kunstwege visuell dargestellt. Jede Karte ist perforiert und lässt sich leicht abtrennen und dient als Orientierungshilfe. Ein Stadtplan, wichtige Telefonnummern, sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen, Papiersammlungen sowie die Gemeinderatssitzungen ergänzen die praktische Stadtagenda.

Präsentieren die zweite Auflage der Stadtagenda: Nadja Miani und Stadtpräsident Thomas Niederberger.

«Im letzten Jahr fand die Stadtagenda reissenden Absatz. Wir verstehen dies als Bedürfnis vieler Menschen, die sich nach Übersichtlichkeit und handlichen Dingen, wie beispielweise einer gedruckten Agenda sehnen», erklärt Stadtpräsident Thomas Niederberger. Aus diesem Grund konzipierte Stadträtin Dorena Raggenbass die Agenda gemeinsam mit Nadja Miani. Die Lehrerin führt im Auftrag der Stadt seit Jahren Stadtführungen zu den zahlreichen Kunstwerken durch. «Ideal ist, dass die in der Agenda vorgeschlagenen Führungen zu jeder Zeit und mit beliebig vielen Menschen selbstständig gemacht werden können», sagt Nadja Miani.

Dienstag, 5. November, 9:20 Uhr

Die Frauenfelder Feuerwehr rückte aus. (Bild: edc 2011)

Brand einer Maschine

(kapo) Aus noch ungeklärten Gründen brannte am Montag in einer Wasseraufbereitungsanlage in Frauenfeld eine Maschine. Es wurde niemand verletzt.

Der Brandalarm in einer Wasseraufbereitungsanlage an der Langfeldstrasse wurde kurz vor 16 Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage bei der Kantonalen Notrufzentrale ausgelöst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein Schlauchtrocknungsgerät. Die Feuerwehr Frauenfeld löschte den Brand. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau klärt die Brandursache ab.

Montag, 4. November, 18:48 Uhr

Gute Nacht sagen statt pendeln

«Leben statt pendeln» startet die zweite Offensive, um Pendlerinnen und Pendler im Thurgau zu behalten. (Bild: PD)

(lsf) Die Offensive «Leben statt pendeln» des kantonalen Amts für Wirtschaft und Arbeit sorgte im Frühling auf Thurgauer Bahnhofplätzen bei ÖV-Pendlern für Aufsehen. In einem hippen London-Bus sassen Vertreterinnen und Vertreter von Thurgauer Unternehmen, die mit spontanen Karriere-Blitzgesprächen interessierten Personen die Vorzüge einer Anstellung im Kanton Thurgau aufzeigten. Nun startet «Leben statt pendeln» die zweite Phase und fokussiert sich auf pendelnde Autofahrerinnen und Autofahrer.

Plakate an Autobahnzufahrten und kantonsübergreifenden Strassen erinnern die Pendler an ihre Optimierungsmöglichkeiten bezüglich Work-Live-Balance. An bestimmten Tankstellen werden die Automobilisten ebenfalls mit der Botschaft «Leben statt pendeln» abgeholt. Und eine persönliche Überraschung erwartet die im Fokus stehenden Thurgauerinnen und Thurgauer in den nächsten Tagen auf Park and Ride-Plätzen.

Montag, 4. November, 17:43 Uhr

800 erleben heisse Rhythmen

(Bild: PD)

(red) Der Schweizer Musiker Marc Sway zog im Arboner Presswerk das Publikum in seinen Bann. Mit seiner Schwester und Band begeisterte er die 800 Besucher mit brasilianischem Temperament und Rhythmus über neunzig Minuten und bedankte sich mit einem unverstärkt gesungenen Song «Din Engel» beim Publikum. Die 16-jährige Joya Marleen eröffnete den Abend, sie überzeugte mit dem breiten Stimm-Spektrum.

Montag, 4. November, 16:08 Uhr

«Super Gold» für Hatswiler Käse

(rk) «Der scharfe Maxx» aus der Hatswiler Käserei Studer, die zur Emmi Group gehört, hat bei den World Cheese Awards in Bergamo die Auszeichnung «Super Gold» geholt. Damit setzt der Käse seine Erfolgsgeschichte fort. Auszeichnungen gab es auch für Spezialitäten «Alter Schweizer» (Gold) und «Maxx 365» (Silber). Bei den World Cheese Awards waren 3500 Käse aus über 40 Ländern beurteilt worden.

Montag, 4. November, 15:31 Uhr

Bienenvolk gestohlen

(lsf) Im Gebiet «Reitele» in Konstanz hat ein unbekannter Täter einen Bienenkasten samt Bienenvolk gestohlen. Der Kasten, der einen Herstellervermerk der Firma «Bienen Diehner» auf der Aussenseite hat und an welchem die Eichen-Standfüsse mit einer schwarzen «6» gekennzeichnet sind, stand neben vier weiteren Bienenkästen, teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit. Der entstandene Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen.

Ein Bienenvolk des Imkers Dietmar Hiltebrand aus Goldach. (Bild: Sabrina Stübi)



Montag, 4. November, 15:18 Uhr

Zehn neue Kinder beim Schnuppermorgen der Pfadi Arbor Felix

Mit Schlangenbrot klingt der aufregende Tag aus. (Bild: PD)

(red) Bei regnerischer Witterung fand am Samstag der Schnuppermorgen der Biberstufe der Pfadi Arbor Felix in Arbon statt. Rund 30 Biber – darunter etwa zehn neue – machten sich beim Pfadidörfli Fallentürli mit Batman auf die Suche nach dem gestohlenen Schlangenbrot.

Montag, 4. November, 15:04 Uhr

Informationsanlass zur Talentförderung in Musik

(red) Heute Montag findet um 19 Uhr im Saal der Musikschule Weinfelden an der Ringstrasse 4 der kantonale Informationsabend zur Begabtenförderung Musik Thurgau statt. Eingeladen sind interessierte Jugendliche und Eltern sowie Lehrpersonen der Musikschulen.

Mitglieder des «Epalinges percussion Ensembles» an der Percussion Competition in der Musikschule Weinfelden. (Bild: Donato Caspari)

Jugendliche der Sekundarschulstufe haben in der Begabtenförderung Musik Thurgau die Möglichkeit, Schule und Musik ideal zu verbinden, ihr künstlerisches Talent zu entfalten und ihren weiteren Weg für die Zukunft betreut zu planen. Das Förderprogramm Musik wird an den Sekundar- und Musikschulen Arbon, Kreuzlingen und Weinfelden angeboten. Neben dem regulären, aber reduzierten Unterricht an der Sekundarschule besuchen die Jugendlichen sechs bis acht Musiklektionen pro Woche an der jeweiligen Musikschule.

Montag, 4. November, 12:50 Uhr

Nordische Botschafter besuchen Stokholm

Botschafter Jan Knutsson (Königreich Schweden), Botschafter Erik Førner (Königreich Norwegen) und Botschafter Timo Rajakangas (Republik Finnland) wurden von Stadtpräsident Anders Stokholm (3. v. l.) im Frauenfelder Rathaus empfangen. (Bild: PD)

(red) Heute Montagvormittag haben die Botschafter der drei nordischen Staaten Finnland, Norwegen und Schweden dem Kanton Thurgau einen offiziellen Besuch abgestattet. Zuerst waren Botschafter Timo Rajakangas (Republik Finnland), Botschafter Erik Førner (Königreich Norwegen) und Botschafter Jan Knutsson (Königreich Schweden) jedoch Gäste im Frauenfelder Rathaus, wo sie Stadtpräsident Anders Stokholm herzlich willkommen hiess. Nach einem Rundgang durch das Rathaus konnte der hohe Besuch vom Turm des Rathauses aus die herrliche Aussicht über die Kantonshauptstadt geniessen, bevor es dann weiter zum offiziellen Empfang durch die Vertreter des Kantons ins Regierungsgebäude ging.

Montag, 4. November, 10:33 Uhr

Zwinglipreis für Damian Brot

Pfarrer Damian Brot erhält eine Skulptur eines Thurgauer Künstlers aus Berg. (Bild: PD)

(red) Grosse Ehre für den Kreuzlinger Pfarrer Damian Brot. Am Sonntag durfte er in der Wasserkirche Zürich den Zwinglipreis 2019 für kirchliche Innovation entgegen nehmen. Ausgezeichnet wurde er für seine Schaffung des Open Place in Kreuzlingen Kurzrickenbach.

Vergeben hat den Preis der Schweizerische Protestantische Volksbund (SPV). Bewertet wurden 29 Projekte aus der ganzen Schweiz. «Open Place» trug unbestrittenen den Sieg davon.

Sonntag, 3. November, 16:55 Uhr

Brand auf Restaurantterrasse - Kantonspolizei Thurgau geht von Brandstiftung aus

Die Kantonspolizei Thurgau musste in der Nacht zum Sonntag zu einem Brand ausrücken. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. (Bild: PD)

(kapo/mas) In der Nacht auf Sonntag kam es in Sirnach auf der Terrasse eines Restaurants zu einem Brand. Die Kantonspolizei Thurgau geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Kurz vor zwei Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über den Brand bei einem Restaurant an der Frauenfelderstrasse ein, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt. Als eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau wenige Minuten später vor Ort war, sei bereits ein Grossteil der Gartenwirtschaft in Brand gestanden. Die Feuerwehr Sirnach war mit rund 60 Einsatzkräften im Einsatz. Sie konnten das Feuer löschen und verhindern, dass der Brand auf das Gebäude übergriff.

Beim Brand wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau geht von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen wurden in der Nacht zusammen mit dem Kriminaltechnischen Dienst aufgenommen.

Wer Angaben zum Brand machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Münchwilen unter 058-345-28-30 zu melden.

Sonntag, 3. November, 10:02 Uhr

Alkoholisiert am Steuer

(kapo/bro) Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht auf Sonntag in Siegershausen eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, schreibt die Polizei am Sonntag in einer Mitteilung.

Eine Patrouille habe kurz nach Mitternacht auf der Strasse «Luggen» eine Autofahrerin kontrolliert. Weil die Atemalkohol-Probe bei der 29-jährigen Schweizerin einen Wert von 0.61 mg/l ergab, wurde ihr laut Polizei der Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Sonntag, 3. November, 09:16 Uhr

Schwer Verletzter nach Unfall in Lanzenneunforn

(kapo/bro) Ein 18-jähriger Autolenker war gegen 19.30 Uhr auf der Dettighoferstrasse in Lanzenneunforn in Richtung Dettighofen unterwegs, schreibt die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag in einem Communiqué . Gemäss Erkenntnissen der Polizei verlor er nach einer Linkskurve ausgangs Dorf die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Das Auto prallte darauf in einen grossen Stein am rechten Fahrbahnrand und kam anschliessend auf einem Feld zum Stillstand, heisst es weiter.