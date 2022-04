18:11 Uhr Sonntag, 27. März

Motorradfahrerin in Bernhausen schwer verletzt

Die Frau wurde von der Rega ins Spital gebracht. Bild: Kapo TG

Am Sonntagmittag wurde in Bernhausen eine Motorradfahrerin bei einem Selbstunfall schwerst verletzt. Sie musste von der Rega ins Spital geflogen werden, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Die 24-Jährige war kurz nach 13.15 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Zihlschlacht unterwegs. Sie verlor in der Linkskurve nach der Kreuzung die Kontrolle über ihr Motorrad. Sie prallte in eine Betonmauer am rechten Strassenrand und stürzte ins Wiesland.

Die Motorradfahrerin wurde schwerst verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst musste sie von der Rega ins Spital geflogen werden. Zur Spurensicherung und Klärung der Unfallursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. (kapo/lw)