THURGAU-TICKER: Neue Reihe Jazz-Jamsessions im Kreuzlinger Kult-X +++ Eis von Lastwagendach gefallen +++ Turnshows der Turnfabrik fast ausverkauft Aktualisiert 08.01.2020, 15.17 Uhr

Mittwoch, 8. Januar, 15:12 Uhr

Neue Reihe Jazz-Jamsessions im Kreuzlinger Kult-X

(red) Das Ostschweizer Jazz Kollektiv OJK eröffnet die neue Kult-X-Reihe Jazz-Jamsessions am Dienstag, 14. Januar, mit Claude Diallo (Klavier), Rosario Bonaccorso (Kontrabass) und dem Konstanzer Patrick Manzecchi (Schlagzeug). Weitere Daten sind immer am zweiten Dienstag im Monat (ausser zur Sommerpause im Juni, Juli und August).

Das OJK lädt alle Jazzliebhaber und Musikbegeisterten ein zu einem Dialog. Lebendig, spontan und überraschend kommen sie daher die Abende, an denen Jazz-Profis - und Amateurmusiker gemeinsam einen Klangraum kreieren. Die Jam Band spielt am Anfang der Abende zum Aufwärmen drei bis vier Stücke und stellt während des Jams die Rhythmusgruppe, falls keine anderen Bassisten, Schlagzeuger oder Pianisten anwesend sind.

Claude Diallo am Lucerne Festival. (Bild: pd/Manuela Jans)

Der St. Galler Pianist Claude Diallo gründete das Kollektiv vor fünf Jahren, um die Jazzmusiker in der Ostschweiz zu vernetzen. Dabei werden fünf Kantone berücksichtigt: TG, SG, AR, AI und GR. «Schnell mussten wir merken, dass die Menschen aus Deutschland, Österreich und Liechtenstein regelmässiger an die Sessions kommen als die Musiker der Ostschweizer-Kantone», erklärt Claude Diallo. Somit habe man das Kollektiv auch nach Konstanz hin geöffnet und im Jahr 2016 in Altnau begonnen, den Standort im Thurgau zu etablieren.

Von Kreuzlingen erhält das OJK jährlich Unterstützung aus dem Kulturpool Kultursee. Deshalb seien Claudia Thom und Andrea Lehmann von der Stadtverwaltung auf die Sessions aufmerksam geworden, so Diallo. «Als wir erfuhren, dass dem Kulturlokal s-ka in Altnau ein Besitzerwechsel bevorstehe, mussten wir auf einen neuen Ort ausweichen und wurden eingeladen, es 2020 im Kulturzentrum Kult-X in Kreuzlingen zu versuchen. Für uns ist Kreuzlingen gut, weil die ÖV-Verbindungen praktisch sind und das Kult-X für die Musiker aus Konstanz in idealer Nähe liegt. Das ist cool!»

Veranstalter: Ostschweizer Jazz Kollektiv OJK, www.ojkjazz.com / Ort: Kult-X, Hafenstrasse 8, 8280 Kreuzlingen / Dienstag, 14. Januar, Türöffnung 19.45, Kollekte

Mittwoch, 8. Januar, 14:02 Uhr

Eis von Lastwagendach gefallen

(kapo) Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau stoppten am Montag in Gloten einen Lastwagen, nachdem vom Dach des Fahrzeuges eine Eisplatte auf die Strasse fiel.

Kurz nach 10 Uhr fuhr eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau auf der Kreuzstrasse in Richtung Sirnach hinter einem Lastwagen her. Im Bereich der Eisenbahnbrücke löste sich vom Blachenaufbau des Fahrzeuges eine Eisplatte und fiel auf die Strasse. Ein entgegenkommender Autofahrer bemerkte dies ebenfalls und konnte durch Abbremsen eine Kollision verhindern.

Nachdem der Chauffeur das restliche Eis vom Aufbau des Lastwagens entfernte, konnte er die Fahrt fortsetzen. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Die Eisplatte war mehrere Zentimeter dick und zersplitterte auf der Strasse. (Bild: Kantonspolizei Thurgau)

Die Kantonspolizei Thurgau weist darauf hin, dass Fahrzeugoberflächen inklusive Scheiben vor Fahrtbeginn von Eis und Schnee befreit werden müssen. Die teils mehreren Zentimeter dicken Eisplatten können durch Herunterfallen erhebliche Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Zudem bilden die zurückgeblieben Eisstücke auf der Strasse eine Gefahr für nachfolgende Verkehrsteilnehmer.

Mittwoch, 8. Januar, 15:01 Uhr

Turnshows der Turnfabrik fast ausverkauft

(red) Diesen Freitag und Samstag zeigt die Turnfabrik insgesamt dreimal ihre diesjährige Turnshows. Wer aber jetzt noch kein Billett für eine der drei Aufführungen hat, kommt wohl zu spät. Stand Mittwochmittag sind gemäss Ticketing-Plattform Eventfrog die Shows am Freitagabend und am Samstagabend ausverkauft. Für die Aufführung am Samstag um 20 Uhr sind nur noch ganz wenige Plätze im Vorverkauf. Wer den spektakulären Einblick in die akrobatische Welt der Turnerinnen und Turner verpasst, darf aber gerne Freitag- und Samstagabend ab 22 Uhr an der Turnfabrik-Bar verweilen. Zudem gibt es eine Tombola, die mit tollen Preisen bestückt ist. (red)



www.turnfabrik.ch

Mittwoch, 8. Januar, 13:44 Uhr

Thurbo filmt am Romanshorner Bahnhof

(red) Am Mittwochmorgen war ein Filmteam am Romanshorner Bahnhof unterwegs. Gemäss einem Instagram-Post der Regionalbahn Thurbo fanden Dreharbeiten statt für eine Aktion des Tarifverbunds Ostwind. Bezüglich des Inhalts spannen die Verantwortlichen die Leser aber noch auf die Folter. Im Februar erfahre man mehr, heisst es.

Mittwoch, 8. Januar, 10:59 Uhr

Unzählige Frischlinge queren einen Bach in Frauenfeld

(red) «Gewinner des Kilmawandels», schreibt Peter Weigelt auf Facebook und postet dazu ein sehenswertes Video von Frischlingen unterwegs im Dezember 2019 in der Nähe von Frauenfeld.

Der St. Galler Ex-Nationalrat und Unternehmer bezieht sich auf die Wissenschafter Hannes Geisser vom Naturmuseum Thurgau und Claudio Bozzuto von der Wildlife Analysis GmbH in Zürich, die von einer explosionsartigen Vermehrung und Ausbreitung in den vergangenen Jahrzehnten berichten. Der Klimawandel könnte mit ein Faktor dafür sein und die Mischwälder und Landwirtschaftsflächen im Thurgau böten idealen Lebensraum.

Die Thurgauer Wildschwein-Formel Zwei Wissenschafter haben ein Modell entwickelt, um den zunehmenden Wildschweinbestand zu bestimmen. Judith Schuck 06.01.2020

Mittwoch, 8. Januar, 12:13 Uhr

Unbekannter schiesst mit Stahlkugeln auf Fensterscheiben in Konstanz

(red) Die deutsche Polizei sucht Zeugen zu mehreren Sachbeschädigungen, die im Zeitraum zwischen 27. Dezember und 1. Januar im Konstanzer Stadtteil Wollmatingen begangen wurden. Ein unbekannter Täter hatte mit Stahlkugeln auf Scheiben geparkter Autos geschossen und diese hierdurch beschädigt. Der Unbekannte schoss auch auf Fensterscheiben von Wohnhäusern. Die Geschosse durchschlugen hierbei die äussere Glasscheibe von mehrfach verglasten Fensterscheiben. An einigen Tatorten konnten Stahlkugeln im Durchmesser von 4,5 mm aufgefunden und sichergestellt werden. Bei den bislang bei der Polizei angezeigten 17 Fällen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 6000 Euro.

Mittwoch, 8. Januar, 10:07 Uhr

Pallavolo Kreuzlingen empfängt Volley Näfels im Cup-Kracher

(red) Dank dem Sieg gegen Volleyball Papiermühle aus der NLB-Westgruppe ist das NLB-Team von Pallavolo Kreuzlingen in den Achtelfinal des Mobiliar Volley Cups eingezogen. Dieses bestreiten die Pallavolos gegen das NLA-Team biogas Volley Näfels. Als unterklassiges Team geniessen die Kreuzlinger das Heimspielrecht und empfangen ihre Gäste am kommenden Sonntag, 12. Januar, um 14.00 Uhr in der Turnhalle Remisberg in Kreuzlingen. Es gibt eine Festwirtschaft, der Eintritt ist frei.

Die Kreuzlinger Volleyballer stehen im Cup-Achtelfinale. (Bild: pd)

Mittwoch, 8. Januar, 9:33 Uhr

Romanshorner Glacé-Garten wird neu verpachtet

(red) Per 1. März 2020 sucht die Stadt Romanshorn eine neue Pächterin oder einen neuen Pächter für den Glacé-Garten mit 272 Quadratmetern Fläche auf der Hafenpromenade. Bis Oktober 2019 wurde darauf das Bistro Heaven als Saisonbetrieb geführt. Der bisherige Betreiber will sich nach fünf Jahren auf Eigenproduktionen seines Unternehmens und den Verkauf der Spezialitäten unter anderem an Märkten fokussieren. Im Kündigungsschreiben bedankt er sich für die «stets sehr zuvorkommende und unkomplizierte Zusammenarbeit» mit der Stadt. Diese wünscht sich für die Neuverpachtung wieder den Betrieb eines Glacé-Gartens bzw. einer Gelateria. Die Dokumentation und das Inserat sind online auch unter der Rubrik Stellenangebote auf www.romanshorn.ch aufgeschaltet. Die Bewerbungsfrist läuft bis am 31. Januar 2020.

Dienstag, 7. Januar, 18:37 Uhr

Forschungspreis Walter Enggist wieder ausgeschrieben

(red) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können bis 31. März ihre Arbeiten für den mit 15'000 Franken dotierten Thurgauer Forschungspreis Walter Enggist einreichen. «Die erstmalige Vergabe des Forschungspreises Walter Enggist im Jahr 2019 ist auf eine erfreulich gute Resonanz gestossen», schreibt das Thurgauer Amt für Mittel- und Hochschulen in seiner Mitteilung. Das Netzwerk Thurgau Wissenschaft werde den Preis deshalb wie geplant jährlich ausschreiben.

Die dreimonatige Einreichefrist für den Forschungspreis Walter Enggist 2020 hat am 1. Januar begonnen. Um den Preis können sich Wissenschaftler ab dem Masterabschluss mit einer Arbeit bewerben, die im Kanton Thurgau wohnhaft sind oder hier einen Ausbildungsabschluss der Sekundarstufe II erlangt haben. Ausserdem kann sich bewerben, wer eine wissenschaftliche Arbeit an einer Thurgauer Institution erstellt hat oder in der Arbeit den Kanton Thurgau ins Zentrum stellt.

Das Reglement des Forschungspreises ist leicht angepasst worden. So wird nun auch der 2019 ebenfalls erstmals vergebene Nachwuchsforschungspreis der Thurgauischen Stiftung für Wissenschaft und Forschung berücksichtigt. Dieser ist mit 3000 Franken dotiert.

Die erste Trägerin des Forschungspreises Walter Enggist war Meret Huber. Bei der Preisverleihung konnte sie nicht anwesend sein und stellte per Videobotschaft ihre Arbeit vor. (Bild: Reto Martin)

Der erste Forschungspreis Walter Enggist ist am 25. September 2019 an die Thurgauer Biologin Meret Huber vergeben worden, die an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster forscht. Sie setzt das Preisgeld für ihre weitere wissenschaftliche Arbeit ein und will über mehrere Generationen einer Pflanze hinweg das erbgutschädigende Potenzial eines Herbizids untersuchen.

Dienstag, 7. Januar, 17:41 Uhr

Zeugenaufruf: Alkoholisiert Fahrerflucht begangen und Fussgänger gefährdet

Die Polizei Konstanz sucht Zeugen und Geschädigte zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht und Gefährdung von Fussgängern. Ein 25-jähriger Mann fuhr in der Nacht zum Samstag gegen Mitternacht unberechtigt und unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol einen schwarz lackierten Opel in Gebrauch. Er verursachte am Konstanzer Bahnhofplatz einen Streifschaden an einem dort stehenden Taxi. Anschliessend fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Daraufhin setzte der Tatverdächtige seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Allmansdorf fort, wobei er an mindestens zwei rot zeigenden Ampeln weiterfuhr. Hierbei gefährdete er an einem Fussgängerübergang insgesamt drei Fussgänger, die eine Kollision nur durch einen Sprung zur Seite verhindern konnten. Die Fahrt endete an der Einmündung der Säntisstrasse in die Mainaustrasse an einem Steinpfeiler. Der Lenker des Opels und sein Beifahrer versuchten die weitere Flucht zu Fuss. Der Tatverdächtige wurde in der Luisenstrasse festgenommen.

Er sei sichtlich alkoholisiert gewesen, wie die Polizei Konstanz in ihrer Mitteilung schreibt. Zudem sei er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur nächtlichen Fahrt des Tatverdächtigen und der geschilderten Verfehlungen machen können, sich beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Dienstag, 7. Januar, 16:30 Uhr

Junge Skifahrerin sichert sich Ticket für Saisonfinale

(red) Am Wochenende haben sich in Les Crosets VD 530 junge Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer am ersten Qualifikationsrennen des Grand Prix Migros 2020 gemessen. Die schnellsten vier Mädchen und Buben pro Kategorie sicherten sich ihr Ticket für das nationale Saisonfinale vom 26. bis 29. März in Obersaxen – darunter auch Julia Hubatka aus Häuslenen.

Sie holte sich bei den Mädchen mit Jahrgang 2008 den zweiten Platz. Dabei verpasste sie den Tagessieg nur um einen Wimpernschlag: Auf die Erstplatzierte Romina Burkhard aus Mettmenstetten ZH fehlten ihr lediglich acht Hundertstelsekunden. Die Chance zur Revanche bietet sich Julia Hubatka Ende März, wenn sie in Obersaxen den Finallauf bestreitet.

Julia Hubatka (links) erreichte beim Qualifikationsrennen des Grand Prix Migros 2020 bei den Mädchen mit Jahrgang 2008 den zweiten Platz. (Bild: PD)

Dienstag, 7. Januar, 15:54 Uhr

Radprofi mit hohen Ansprüchen

Stefan Küng (Bild: Mario Testa, Juni 2019)

(jab) 200 Meter haben den WM-Sieg von Stefan Küng im englischen Yorkshire verhindert. Das hätten dem Radprofi viele Leute nach dem Rennen gesagt. «Wäre der Schlussanstieg länger gewesen, wärst du Weltmeister geworden», zitiert die NZZ. Die Ansprüche werden auch im neuen Jahr nicht kleiner, die Hoffnungen der Velonation lasten auf dem 27-jährigen gebürtigen Thurgauer. «Ich habe immer gesagt, ich sei nicht der neue Cancellara», sagt Küng. Aber er habe durchaus auch hohe Ansprüche an sich und sei ein sehr selbstkritischer Mensch.

Er ist sich seines Talents aber bewusst: «Ich habe in fünf Profijahren immerhin ein Dutzend Rennen gewonnen. Viele Profis schaffen das in ihrer gesamten Karriere nicht.» Anfang des vergangenen Jahres wechselte Küng von der Equipe BMC zu FDJ. «Hier stiegen die Erwartungen», sagt er über das neue Team. «Aber ich erwarte selber auch mehr von mir.» Stefan Küng weiss aber auch: «Sport ist kein Wunschkonzert. Das wird dir immer wieder brutal vor Augen geführt.»

Dienstag, 7. Januar, 14:29 Uhr

Platz vier heisst das Ziel des HC Thurgau

(mat) Mehr denn je strebt der HC Thurgau den Heimvorteil für die Viertelfinalserie im Playoff an. Dazu muss der HCT in den letzten zehn Qualifikationsrunden mindestens seinen derzeitigen vierten Rang verteidigen. Der Vorsprung auf den Tabellenfünften Visp beträgt lediglich einen Punkt. Langenthal, Thurgaus heutiger Gegner, fehlen auf Platz sechs acht Punkte auf den HCT. Allerdings haben die Oberaargauer eine Partie weniger ausgetragen als die Ostschweizer. Und die Bilanz der vergangenen fünf Runden zeigt, dass in dieser Zeitspanne nur Kloten erfolgreicher war als Visp und der SCL.

Die Spieler von Trainer Stephan Mair sind also gewarnt vor dem, was heute in der Eishalle Schoren auf sie zukommt. Nach einem schwachen Heim- und einem nicht viel besseren Auswärtsauftritt gegen La Chaux-de-Fonds sucht der HC Thurgau im neuen Jahr nach Stabilität.

Zwei Tage später habe zumindest die kämpferische Einstellung wieder gestimmt. Über den Kampf muss Thurgau auch in Langenthal den Erfolg suchen. Auf Hilfe, in Form eines zweiten Ausländers anstelle des verletzten Kellen Jones, hofft das Team vergebens. Bereits zum vierten Mal in Folge wird der HCT heute mit nur einem ausländischen Stürmer antreten müssen.

Dienstag, 7. Januar, 13:42 Uhr

Beliebtester Schweizer Campingplatz liegt im Thurgau

(red) Der Campingplatz Hüttenberg in Eschenz wurde zum beliebtesten Campingplatz der Schweiz gewählt. Das hat das Informations- und Buchungsportal für Campingurlaube www.camping.info im Rahmen des Camping.Info Awards 2020 ermittelt. Europaweit liegt die Campinganlage in diesem Jahr auf Rang 19 und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze verbessert. Seit 2015 (Rang 86) erreichte der Campingplatz Hüttenberg im Ranking von Camping.Info jedes Jahr eine bessere Platzierung.

Der Campingplatz Hüttenberg liegt leicht erhöht über Eschenz und bietet Aussicht auf den Untersee und Rhein. (Bild: PD)

Der Camping.Info Award, der 2020 bereits zum neunten Mal vergeben wird, zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen der europäischen Campingbranche. Grundlage der Auswertung ist die Zufriedenheit der Campingurlauber. 148'864 Campinggäste gaben 190'824 Bewertungen ab.

Dienstag, 7. Januar, 11:22 Uhr

Beschwerden aus dem Thurgau: Keine Bewilligung mehr für Phoenix Festival

(red) Seit 2015 wurde auf einer grossen Wiese in Trüllikon, im Gebiet Chrummenrüti, das Phoenix Festival durchgeführt. An dieser Street-Parade-After-Party wurde jeweils während 24 Stunden elektronische Musik gespielt. Im vergangenen Jahr gingen deswegen 100 Beschwerden beim Gemeinderat Trüllikon ein, wie die Behörde mitteilt. Viele davon seien aus Gemeinden im benachbarten Thurgau wie Schlattingen oder Basadingen eingegangen, wie der «Landbote» schreibt. Der Trülliker Gemeinderat hat wegen der vielen Reklamationen beschlossen, keine Bewilligung mehr zu erteilen.

Dienstag, 7. Januar, 09:37 Uhr

Stadler erhält Auftrag für Instandhaltung in Texas

(red) Dallas Area Rapid Transit (DART) hat den Bussnanger Zugbauer Stadler mit der Instandhaltung der im Juni 2019 bestellten Triebzüge des Typs Flirt und des dazugehörenden Service-Depots (EMF) für einen Zeitraum von 15 Jahren beauftragt. Damit wird der Auftrag zum Bau der acht Flirt-Züge und zur Planung der EMF-Anlage um die Instandhaltungsleistungen ergänzt. Für Stadler ist es der erste Instandhaltungsvertrag in den USA.

Visualisierung eines Flirt-Zugs für das texanische Verkehrsunternehmen Dallas Area Rapid Transit.

Im Juni 2019 schloss Stadler den Vertrag zur Lieferung von acht Züge des Typs Flirt für das DART-Projekt «Cotton Belt Regional Rail Silver Line» in Texas ab. Das Vertragsvolumen beläuft sich auf rund 119 Millionen Franken.

Vierter Auftrag in Texas: Stadler liefert acht Flirt-Züge nach Dallas Der Ostschweizer Zugbauer Stadler gewinnt einen weiteren Vertrag in den USA und wird für Dallas Rapid Transit (DART) acht Züge des Typs Flirt für das Cotton-Belt-Projekt in Texas bauen. Das Vertragsvolumen beläuft sich auf rund 119 Millionen Franken. 03.06.2019

Montag, 6. Januar, 17:52 Uhr

Eschikofen: Autofahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Der Lenker wurde beim Unfall leicht verletzt (Bild: Kantonspolizei Thrugau)

(kapo) Bei einem Selbstunfall am Montagmorgen in Eschikofen wurde eine Person verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Ein 30-jähriger Autofahrer war gegen 6 Uhr auf der Hauptstrasse von Bonau in Richtung Eschikofen unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor er nach der Eschikoferbrücke infolge vereister Strasse die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses schleuderte über die Gegenfahrbahn und prallte in einen Baum.

Der Mann musste durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Montag, 6. Januar, 16:48 Uhr

Raser mit 108 km/h innerorts erwischt

Mit einer mobilen Geschwindigkeitskontrolle erwischte die Polizei einen Raser in Kreuzlingen. (Bild: PD)

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau führte am 4. Januar auf der Unterseestrasse Kreuzlingen eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurde kurz vor 22 Uhr ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 108 km/h erfasst. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 52 Stundenkilometer.

Beim Lenker handelt es sich um einen 20-jährigen Schweizer aus dem Kanton Thurgau. Sein Führerausweis wurde zuhanden der Administrativbehörde entzogen. Die zuständige Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung.

Montag, 6. Januar, 15:13 Uhr

Konzert im Historischen Museum

Das Frauentrio spielt Werke aus der Lebenszeit der letzten privaten Besitzer von Schloss Frauenfeld. (Bild: PD)

(red) An der Konzertmatinée zum Jahresauftakt dreht sich das Programm des Historischen Museums Thurgau um Marie Elise Bachmann, die 1955 Schloss Frauenfeld dem Kanton vermacht hat. Ein Frauentrio spielt am Sonntag, 12. Januar 2020, um 11 Uhr im Rathaus Frauenfeld seltene Werke von besonders kraftvollen Komponistinnen.

Zum 60-Jahr-Jubiläum des Historischen Museums widmet es der vormaligen Schlossbesitzerin spezielle Aufmerksamkeit. Die letzte Erbin der Stettfurter Richterdynastie Bachmann ist schliesslich ein bedeutender, aber der Öffentlichkeit wenig bekannter Thurgauer Kopf. Lange Zeit war es für Frauen generell schwierig, gesellschaftliche Bedeutung zu erlangen. Dies galt besonders auch für Komponistinnen, die wie Clara Schumann stets im Schatten ihrer Ehemänner oder Väter standen.

Mit Madeleine Dring oder Rosalie Bonighton erklingen an der Konzertmatinée des Historischen Museums Thurgau auch Werke von unbekannten Komponistinnen. Das Trio mit Claudia von Wartburg (Flöte), Corinne Sonderegger (Oboe) und Hiromi Ikei (Klavier) entführt das Publikum auf einen musikalischen Streifzug in Marie Elise Bachmanns Lebenszeit, die geprägt war vom Zusammenbruch des bürgerlichen Zeitalters und zwei Weltkriegen. Flankiert wird das faszinierende Programm von historischen Zitaten und Einordnungen durch Kurator Dominik Streiff Schnetzer. Im Anschluss lädt das Museum zum Apéro ein. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte.

Montag, 6. Januar, 13:40 Uhr

Im Reich der Biber

Die WWF-Exkursion entführt Familien und Kinder in das Reich der Biber. (Bild: PD)

Frisch geschälte Holzstücke und gefällte Bäume: Im Winter hinterlässt der Biber gut sichtbare Spuren. Die WWF-Exkursion vom Sonntag, 12. Januar 2020 von 10.10 bis 12.40 Uhr in Pfyn/TG folgt seiner Fährte entlang der Thur.

Gross und Klein erfahren auf dieser zweieinhalbstündigen Rundwanderung, warum der Biber auch Geheimagent heisst, warum er mit einem Holzfäller verglichen werden kann und wie der Biber in seinem Bau haust. Auf dieser Exkursion erfahren die Teilnehmenden, warum dieses scheue Tier gefährdet ist und aus welchen Gründen es vor ein paar Jahren fast ausgerottet wurde. Dieser Event wird von Manuela Bissegger, WWF Schulbesucherin und Biberwatcherin, geleitet und richtet sich an Erwachsene und Familien mit Kindern ab 5 Jahren.

Auskunft und Anmeldung bis Freitag, 10. Januar 2020, 16 Uhr: WWF Regiobüro AR/AI-SG-TG, Postfach 2341, 9001 St. Gallen, Tel. 071 221 72 30, E-Mail: regiobuero@wwfost.ch, Website: www.wwfost.ch/naturlive

Montag, 6. Januar, 11:47 Uhr

2018 hat der Gartentag bei schönen Wetter stattgefunden. Vergangenes Jahr wurde er wegen zu schlechtem Wetter abgesagt. (Bild: Reto Martin)

Kreuzlinger Gartentag erhält Verschiebedatum

(red) Im Frühling 2019 musste der Kreuzlinger Gartentag aufgrund stürmischen Wetters kurzfristig abgesagt werden. Für die nächste Ausgabe am Samstag, 25. April 2020, plant das OK deshalb ein Verschiebedatum. Am 9. Mai würde der Gartentag alternativ stattfinden.

Da der Anlass für 2019 bereits komplett organisiert war, nimmt das OK das Motto «Blüten, Farben und Düfte» für den Gartentag 2020 noch einmal auf. Bereits haben sich zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller gemeldet, die wieder teilnehmen. Interessierte, die am grünen Anlass in Kreuzlingen dabei sein möchten, können sich noch bis Ende Januar 2020 anmelden.

Das Anmeldeformular kann unter gartentag@kreuzlingen.ch oder Tel. 071 677 62 28 bezogen werden.

Montag, 6. Januar, 11:05 Uhr

Erneut ein Erdbeben in der Region Konstanz

Ein Seismograph zeichnet die Erdbeben auf. (Bild: Winfried Rothermel, AP)

(red) Auch rund ein halbes Jahr nach Höhepunkt der Erdbebenserie auf der Bodanrückhalbinsel hat sich die Situation noch nicht komplett beruhigt. Ein neues Erdbeben hat in der Nacht zum Montag Bewohner der nördlichen Ortsteile von Konstanz aus dem Schlaf gerissen. Nach Angaben des Schweizerischen Erdbebendienstes (SED) erreichte das neue Erdbeben Magnitude 2.1. Das Epizentrum lag (wie bei allen Beben zuvor) nahe Wallhausen, rund 10 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt.

Schäden infolge des Bebens sind nicht zu erwarten. Ein erneutes Aufleben der Erdbebenserie ist sehr unwahrscheinlich. Dass es in den kommenden Monaten erneut zu einzelnen spürbaren Beben kommt (auch unabhängig von der Erdbebenserie) ist jedoch nicht auszuschliessen.

Montag, 6. Januar, 10:12 Uhr

Totes Lamm ohne Kopf gefunden - Todesursache gibt Rätsel auf

Ein Lämmlein sollte auf der Wiese bei seiner Mutter sein und umhertollen. In Eschlikon wurde eines tot aufgefunden. (Bild: Nana Do Carmo)

(rsc) Während eines Spaziergangs am Sonntag entdeckte eine Wallenwilerin ein totes Tier im Soorbach bei Balterswil. «Erst dachte ich, dass es sich um eine Katze handelt», sagt sie gegenüber «20 Minuten». Als sie sich dem leblosen Körper näherte, stellte sie aber fest, dass es sich um ein Lamm handelt. Sein Kopf sei abgetrennt gewesen, berichtet die 27-Jährige.

Die Kantonspolizei Thurgau hat Kenntnis vom Vorfall. Sie geht davon aus, dass das Lamm von einem Tier gerissen wurde. «Wir haben keine Anhaltspunkte, die auf etwas Anderes hindeuten würden», erklärt Mediensprecher Michael Roth. Was für ein Tier das Lamm gerissen hat, sei unklar. Weil man nicht von einer Tierquälerei ausgehen könne, würden nun keine weiteren Abklärungen folgen. Der Besitzer des toten Tiers sei informiert worden. Ähnliche aktuelle Vorfälle sind der Kantonspolizei nicht bekannt.

Montag, 06. Januar, 09:12 Uhr

Unfallopfer verfolgt den Täter und schlägt ihn k.o.

Die Polizei stellte beim Unfallverursacher alkoholische Beeinflussung feststellen. (Bild: Reto Martin)

(red) Am Sonntag gegen 03:45 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mann in einem weissen Ford Focus mit Schweizer Zulassung vom Parkplatz der Diskothek Grey auf die Max-Stromeyer-Straße auf und kollidierte hierbei im Kreuzungsbereich mit einem anderen Pkw. Anschließend flüchtete der Mann mit seinem Pkw in Richtung Reichenaustrasse fuhr.

Der 23-jährige geschädigte Pkw-Lenker verfolgte den Unfallverursacher mit seinem Pkw und konnte ihn an der Reichenaustrasse zum Anhalten zwingen. Dort schlug der Mann mit dem Ellenbogen auf die Windschutzscheibe des Ford Focus und zog den Schlüssel ab, schreibt die Polizei Konstanz. Den anschließenden Versuch des Schweizers zu Fuss zu flüchten, konnte der 23-jährige Mann durch einen Schlag ins Gesicht verhindern. Die Polizei konnte beim Eintreffen am Einsatzort eine alkoholische Beeinflussung beim 20-jährigen Unfallverursacher feststellen. Daher wurde der Führerschein beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und eine Sicherheitsleistung erhoben.

Durch den Verkehrsunfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen welche den Verkehrsunfall und den anschließenden Fluchtversuch beobachtet haben bzw. weitere Personen die durch die Flucht des Mannes gefährdet wurden.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531/995-0 erbeten.

Sonntag, 5. Januar - 10:04 Uhr

Mitten in der Nacht fahrunfähig in Weiningen unterwegs

(kapo/chs) Die Kantonspolizei Thurgau hat am frühen Sonntagmorgen in Weiningen einen fahrunfähigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte kurz nach 3 Uhr an der Hauptstrasse einen Autofahrer. Weil die Polizisten den 27-jährigen Polen als nicht fahrfähig beurteilten, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme und Urinprobe an. Wie die Polizei mitteilt, wurde sein Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.

Freitag, 3. Januar, 18:23 Uhr

Thurgauer Original sagt nach 14 Jahren Adieu SRF

Reto Scherrer. (Bild: Donato Caspari)

(sko) Er lag mit Mona Vetsch im Bett, trat mit etlichen Bundesräten, Miss-Schweiz-Titelträgerinnen oder Schauspielern vor die Linsen und interviewte SVP-Doyen Christoph Blocher vor und nach seinem unvergesslichen Bad im Zürichsee vor laufenden Kameras. Nach 14 Jahren kehrt Reto Scherrer dem Schweizer Radio- und Fernsehen (SRF) den Rücken. Er wolle aufhören, wenn es am schönsten sei, sagt der 44-jährige Weinfelder und wechselt noch im Januar 2020 zu Ringier.

Bevor es mit der Ära von Reto Scherrer bei SRF zu Ende geht, huldigt ihm sein Noch-Arbeitgeber im «Samschtig-Jass» mit einem Abschiedsvideo. Dabei sagt Scherrer Adieu und schaut auf 14 Jahre «Donnschtig-Jass» zurück. Der Rückblick mit Reto Scherrer ist am Samstag, 4. Januar 2020, um 18.40 Uhr im Fernsehen auf SRF 1 zu sehen.