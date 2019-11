THURGAU-TICKER: Mona Vetsch erlebt tödlichen Einsatz vor laufenden Kameras +++ 66-jähriger Lenker fährt in Amriswil 16-jährigen Töfflibueb an +++ Wuppenauer kämpfen für den Halbstundentakt

Mittwoch, 13. November, 10:29 Uhr

Dramatischer Einsatz mit Mona Vetsch kommt im TV

(sko) Für die Sendung «Mona mittendrin» besucht Mona Vetsch das Kinderspital, begibt sich auf die Gasse oder mitten ins Gemüse. Vor laufenden Kameras begleitet die 44-jährige SRF3-Moderatorin und ehemalige Thurgauerin des Jahres Menschen bei ihrem Alltag.

Für ihre neue Staffel stand die Wäldemerin im Einsatz für die Basler Berufsfeuerwehr. Vor laufenden Kameras kommt es zu dramatischen Szenen, wie nun der «Blick» berichtet. Das Schweizer Radio- und Fernsehen (SRF) strahlt die Sendung trotz Todesfolge am Donnerstag, 14. November, um 21.05 Uhr auf SRF 1 aus.

Für ihre Sendung «Mona mittendrin» schmeisst sich Mona Vetsch in die Kluft der Basler Berufsfeuerwehr. (Bild: PD/SRF)

In Begleitung von Mona Vetsch rücken die Feuerwehrleute zu einem Einsatz in einem Supermarkt aus. Dort liegt ein Mann bewusstlos in einer abgeschlossenen Toilette. Alle Reanimationsversuche scheitern. Nachdem Vetsch ins kalte Wasser geworfen worden ist, bekommt sie Mut zugesprochen, von Leutnant der Basler Berufsfeuerwehr Thomas Nyffeler: «Es war ein heftiger Einstieg für dich. Das ist aber unser Leben, und es ist tragisch.»

Mona Vetsch ihrerseits zeigt sich von ihrer traurigen Seite: «Dass ein Leben so aufhört, so auf einem WC, das wünscht man niemandem.» Woran der Mann genau gestorben ist, teilt das SRF nicht mit, laut «Blick» aus Gründen der Diskretion und des Artzgeheimnisses.

Mittwoch, 13. November, 09:50 Uhr

Nach Kollision mittelschwer verletzt

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall in Amriswil wurde am Dienstag eine Person mittelschwer verletzt. Ein 66-Jähriger war gegen 17.15 Uhr mit seinem Auto auf der Hagenwilerstrasse in Richtung Zentrum unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen kam es bei der Verzweigung in Richtung Räuchlisberg zur Auffahrkollision mit einem 16-jährigen Motorradfahrer. Der 16-Jährige zog sich mittelschwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Zur Spurensicherung und Klärung des Unfallhergangs wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Die Feuerwehr Amriswil sperrte die Hagenwilerstrasse während der Unfallaufnahme bis kurz nach 20.30 Uhr ab und leitete den Verkehr um. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt.

Mittwoch, 13. November, 09:38 Uhr

Unterschriftensammlung für besseren ÖV-Anschluss

(sba) Die Wuppenauer ÖV-Nutzer haben im vergangenen Jahr Anschlüsse nach Weinfelden verloren und müssen in Wil auf Anschlüsse in Richtung Zürich und St. Gallen warten. Jetzt formiert sich Widerstand mit einer Unterschriftensammlung.

Mittwoch, 13. November, 08:50 Uhr

See-Clean-Up: Freiwillige sammeln über 140kg Abfall

(pd) Am See-Clean-Up vom 2. November in Romanshorn wurden 140 Kilogramm Abfall gesammelt. Das Tauchteam und Freunde der Tiefenstein Unterwasserwelten reinigten den See mit rund 30 Tauchern von Unrat. An Land standen nochmals 20 Personen im Einsatz. Ihre «Beute»: Kochutensilien, eine elektrische Zahnbürste, Flaschen, Gläser, Besteck, Eimer und Besen, Signalisationsschilder und Metallträger im Wasser sowie Schuhe, Hosen, Büchsen und Dosen an Land. Heisse Marroni und feiner Punsch wärmten die kalte Hände der Helferinnen und Helfer, wie die Stadtverwaltung Romanshorn mitteilt.

Taucher im Einsatz für einen sauberen See. (Bild: PD)

Dienstag, 12. November, 16:51 Uhr

Frauenfelderin gewinnt Pestalozzi Stiftepriis

Die Pestalozzi Gruppe mit ihrer Tochterfirma Gabs AG verlieh bereits zum 37. Mal den Pestalozzi Stiftepriis an die besten Lehrabsolventinnen und Lehrabsolventen der Deutschschweiz in den Bereichen Haustechnik, Metallbau und Metallverarbeitung sowie Gebäudehülle. Bei einem feierlichen Anlass in der Umweltarena in Spreitenbach wurden die jungen Talente von Matthias Pestalozzi, Geschäftsführer der Pestalozzi Gruppe, und Moderatorin Linda Fäh für ihre herausragenden Leistungen gewürdigt. Eine der 94 Ausgezeichneten ist die Frauenfelderin Lara Keller. Sie hat ihre Berufslehre mit der Top-Note von 5.5 abgeschlossen und durfte sich ordentlich feiern lassen.

Dienstag, 12. November, 14:27 Uhr

Führungswechsel bei der TKB Tägerwilen

Stefano Sassano (rechts) mit dem Team der TKB Tägerwilen: Heidi Zweifel, Mirjam Ciraci, Jolanda Erni und Yvonne Montagnese (von links). (Bild: PD)

Stefano Sassano (28) heisst der neue Leiter der Thurgauer Kantonalbank (TKB) in Tägerwilen. Er folgt als Leiter der Geschäftsstelle auf Oliver Francia, der die Leitung der TKB Müllheim übernommen hat. Stefano Sassano verfügt über langjährige Erfahrung im Bankwesen, zuletzt war der diplomierte Finanzberater und Betriebswirtschafter bei der TKB Frauenfeld als Berater tätig. Die TKB Tägerwilen bietet an ihrem Standort an der Hauptstrasse 89 ihre umfassenden Serviceleistungen an. Das Team berät Kundinnen und Kunden in sämtlichen Finanzfragen. Termine sind nach Vereinbarung von 8 bis 20 Uhr möglich. Für Ein- und Auszahlungen stehen zudem rund um die Uhr Bancomaten zur Verfügung.

Dienstag, 12. November, 11:46 Uhr

Raubversuch in Sulgen: Täter festgenommen

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat am Sonntag nach einem Raubversuch in Sulgen den Täter verhaftet. Kurz nach 12.30 Uhr meldete sich eine 63-jährige Frau bei der Kantonalen Notrufzentrale. Sie gab an, dass ein unbekannter Mann den Kiosk beim Bahnhofplatz betreten, sie mit einer Pistole bedroht und Geld gefordert habe. Da die Frau kein Geld aushändigte, flüchtete der vermummte Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Die 63-Jährige wurde beim Überfall nicht verletzt. Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau führten wenig später zur Festnahme eines 30-jährigen Schweizers. Die weiteren Ermittlungen werden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft geführt.

Dienstag, 12. November, 11:34 Uhr

Von Baggerarm getroffen

(kapo) Am Montagnachmittag führten Privatpersonen in einer Liegenschaft an der Dorfstrasse in Friltschen Aushubarbeiten durch. Dabei wurde um 14.45 Uhr eine 30-jährige Frau von einem Baggerarm am Kopf getroffen und verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst musste sie mit der Rega ins Spital geflogen werden. Der genaue Unfallhergang wird nun durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Dienstag, 12. November, 09:37 Uhr

Matthias Wolfender wird zum Kreuzlinger Schützenkönig 2019 erkoren

22 Mitglieder des Kreuzlinger Schützenvereins waren zum Absenden der Abteilung Gewehr 50m erschienen. Beim Endschiessen zählten 5 Resultate für die Königswertung. In vier Stichen konnte Matthias Wolfender das höchste Resultat erzielen und wurde somit verdient, vor Marcel Haller und Markus Steiger, zum Schützenkönig ernannt.

Bild: PD

Die Jahresmeisterschaft umfasst 11 Resultate von internen und auswärtigen Wettkämpfen. Auch diese Rangliste führt Matthias Wolfender in der Kategorie 1 an. Bei drei Anlässen erzielte er das Maximum-Resultat. Markus Steiger und Marcel Haller belegten die nachfolgenden Plätze. Die Kategorie 2 konnte Werner Schäfli für sich entscheiden. Die Jungschützen schiessen ihre Wettkämpfe in einer eigenen Kategorie. Janic Gysler konnte sich in dieser Wertung als Sieger ausrufen lassen.

Als letzter Anlass in diesem Jahr steht das Chlausschiessen auf dem Programm. Am Samstag, 23. November, treffen sich Schützen aus der näheren Umgebung im Fohrenhölzli zu diesem besonderen Anlass.

Montag, 11. November, 18:07 Uhr

Frauenfeld will Chancen der Digitalisierung nutzen

(pd) Smartphones, Tablets und Computer mit den dazugehörigen Apps gehören heute definitiv zum Alltag, werfen aber auch viele Fragen auf. Die Stadt Frauenfeld bietet nun in Zusammenarbeit mit «Horizont» monatliche Treffen an, um genau diese Alltagsfragen zu besprechen und beantworten zu können.

Jugendliche mit ihren Mobiltelefonen und den dazugehörenden Apps. (Bild: Keystone/Christian Beutler)

Der Stadt Frauenfeld liegt das Thema Digitalisierung am Herzen. Ein Leitziel in den departementsübergreifenden Legislaturschwerpunkten 2019-2023 lautet: «Frauenfeld nutzt die Chancen der Digitalisierung».

Mit den monatlichen Treffen wird der Bevölkerung die Möglichkeit geboten, sich aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, teilt das Frauenfelder Amt für Alter und Gesundheit mit. An jedem Treffen wird ein Alltagsthema besprochen, um neue Möglichkeiten kennenzulernen und Erfahrungen auszutauschen. Am Freitag, 15. November, von 13.30 bis 16 Uhr, findet im Rathaus der nächste Treff statt. Das Thema lautet: «Entspannt unterwegs - ÖV Fahrplan und Onlinebillette».

Montag, 11. November, 17:20 Uhr

Napoleonmuseum zeigt den Alltag der Dienerschaft

Kinder schlüpfen in die Rolle der Dienerschaft auf Schloss Arenenberg. (Bild: PD)

Am Sonntag, 17. November, um 13.30 Uhr, erfahren Kinder im Rahmen einer neuen, interaktiven Führung viel über den anstrengenden Arbeitsalltag der Dienerschaft auf Schloss Arenenberg.

Hinter einem glanzvollen Hof steckt eine Menge Arbeit, die von vielen fleissigen Händen erledigt wurde. Während die kleinen Gäste sich aktiv betätigen, können die grossen Gäste auf einem geführten Rundgang durch das Schloss viel Wissenswertes rund ums Haus erfahren oder Kaffee und Kuchen im Bistro Louis Napoléon geniessen.

Der Anlass ist geeignet für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Die Kosten für die Führung betragen 18 Franken. Die Anzahl der Plätze ist beschränkt.

Montag, 11. November, 16:18 Uhr

Alkoholtestkäufe in Kreuzlingen

Die Stadt Kreuzlingen teste Verkaufsstellen auf die Jugendschutzbestimmungen im Alkoholverkauf. (Symbolbild: Susann Basler)

(red) Um zu überprüfen, ob die hiesigen Verkaufsstellen die Jugendschutzbestimmungen einhalten, führte die Stadt Kreuzlingen zum vierten Mal Testkäufe für Alkohol und Tabakwaren durch. Von den fünf getesteten Verkaufsstellen hielten zwei die Jugendschutzbestimmungen nicht ein. Aufgrund der Ergebnisse führt die Stadt Kreuzlingen auch künftig Testkäufe durch.

Montag, 11. November, 16:17 Uhr

Steckborn hat ein ausgeglichenes Budget

(red) Der Steckborner Stadtrat unterbreitet der Gemeindeversammlung am Donnerstag, 5. Dezember, ein ausgeglichenes Budget 2020 bei gleichbleibendem Steuerfuss. Das Budget rechnet in der Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von 20‘000 Franken, bei Gesamtausgaben in Höhe von rund 16,22 Millionen Franken. Bruttoinvestitionen sind in der Summe von 2,43 Millionen Franken vorgesehen, wovon 1,26 Millionen auf Bereiche, die aus Steuermitteln mitfinanziert sind, entfallen und der Rest auf gebührenfinanzierte Werkbetriebe.

Montag, 11. November, 14:00 Uhr

Verwaltungsrat der Thurgauer Eishockey AG wird erweitert

Neues Personal im HC Thurgau Verwaltungsrat, damit der Club breitere Abstützung erhält. (Bild: Donato Caspari)

(red) Cäsar Müller, René Fontana und Ralph Ott sind per sofort neu im Verwaltungsrat der Thurgauer Eishockey AG. Der Club ist überzeugt, dass er sich durch diese breitere Abstützung in einem inzwischen doch hart umkämpften Markt so noch besser positionieren und etablieren kann. Zudem wird mit diesem zukunftsweisenden Handeln sichergestellt, dass die kontinuierliche Weiterentwicklung des HC Thurgau auch zukünftig vorangetrieben werden kann, schreibt der HC Thurgau in einer Mitteilung vom Montag.

Sowohl Cäsar Müller wie auch René Fontana und Ralph Ott stehen dem Verwaltungsrat ab sofort zur Verfügung. Der amtierende Verwaltungsrat der Thurgauer Eishockey AG, unter der Leitung von Verwaltungsratspräsident Hansjörg Stahel, wird noch diesen Dezember zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einladen, an welcher die Zuwahl von Cäsar Müller, René Fontana und Ralph Ott beantragt wird.

Nach diesen Wahlen präsentiert sich der Verwaltungsrat der Thurgauer Eishockey AG wie folgt:

Hansjörg Stahel (Präsident)

Max Hinterberger (Vizepräsident/Sport)

Thomas Müller (HCT Young Lions/Sport)

Kurt Tanner (Finanzen)

Raphael Meister (Kommunikation/Medien)

Cäsar Müller (Sponsoren)

René Fontana (Catering)

Ralph Ott (Sport)

Montag, 11. November, 11:17 Uhr

Hochstämmer-Aktion für mehr Biodiversität

So wie hier in Wolfikon-Strohwilen sollen Hochstämmer die Thurgauer Landschaft beleben. (Bild: Nana do Carmo)

(red) Am Dienstag werden in Bürglen 1100 Hochstamm-Jungbäume an ihre neuen Besitzter übergeben. Es ist eine Aktion von Pro Natura Thurgau und soll die alten Arten erhalten und fördern.

Ziel der Hochstammaktion ist die Erhaltung der regionalen Sortenvielfalt und die Verdeutlichung des grossen Nutzens naturnaher Hochstamm-Obstgärten für die Biodiversität. Denn diese beherbergen eine Vielzahl von Tieren: Fledermäuse und seltene Vögel nisten in Baumhöhlen, zahlreiche Insekten profitieren von den Blüten, Blättern und Totholzteilen. Ein gut gepflegter Obstgarten bringt nicht nur Ernteertrag, sondern auch Öko-Qualitätsbeiträge, schreibt Pro Natura.

Montag, 11. November, 10:18 Uhr

Seltenes Himmelsereignis beobachten

Der Merkurtransit im Jahr 2016 von Russland aus gesehen. (Bild: Keystone/AP Photo/Dmitri Lovetsky)

(red) Am Montag, 11. November, kann ein seltenes Schattenspiel beobachtet werden. Wie die Venus befindet sich der Merkur in einer Umlaufbahn zwischen der Erde und der Sonne. Gelegentlich kommt es dabei vor, dass der Merkur von der Erde aus gesehen über die Sonnenscheibe läuft, Transit genannt. Für die Beobachtung dieses seltenen Ereignisses sind optische Geräte notwendig. Auf keinen Fall darf man ungeschützt oder mit ungeeigneten Hilfsmitteln direkt in die Sonne schauen!

In der Sternwarte in Kreuzlingen bietet sich die Möglichkeit, dies gefahrlos zu erleben. Die nächste Möglichkeit gibt es erst wieder im Jahr 2032. Die Sternwarte wird bei geeigneten Wetterbedingungen ab 13:30 Uhr bis Sonnenuntergang geöffnet sein. Der Witterung angepasste Kleidung wird empfohlen, da die Sternwarte und Terrasse nicht beheizt sind.

Montag, 11. November, 09:46 Uhr

Schweizer liefert sich Rennen auf deutscher Autobahn

Autofahrer lieferten sich am Samstag ein Rennen und gefährdeten andere Autofahrer. (Symbolbild: Fotolia)

(red) Zu einem illegalen Straßenrennen kam es am Samstag, 09.11.2019 gegen 21:30 Uhr, auf der Bundesautobahn zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen. Ein weißer BMW mit deutscher Zulassung sowie ein schwarzer Golf mit Schweizer Zulassung fuhren zunächst auf beiden Fahrbahnen nebeneinander her, bremsten dann den nachfolgenden Verkehr stark aus um in der Folge zu beschleunigen und ein Rennen zu fahren, schreibt die Konstanzer Polizei in einer Mitteilung.

Zuvor wurden Zeugen durch einen Überholvorgang eines der Fahrzeuge gefährdet. Eine Polizeistreife konnte den weißen BMW am Ausbauende der Autobahn bei Bietingen feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Aufgrund der vorangegangenen strafbaren Verkehrsverstöße wurden der Führerschein des 27-jährigen Fahrers sowie sein Fahrzeug zum Zwecke der Einziehung beschlagnahmt.

Zeugen, die Hinweise zum Fahrverhalten der beiden PKW geben können oder durch die Fahrweise ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen (Tel. 07733-99600) zu melden.

Sonntag, 10. November, 17:32 Uhr

Markus Graf schafft die Wahl

(mte) Die sechsköpfige Schulkommission von Salenstein ist wieder komplett. Im zweiten Wahlgang holte erneut Markus Graf am meisten Stimmen. «Ich freue mich über dieses Resultat und nehme die Wahl an», sagt der 35-jährige Sekundarlehrer auf Nachfrage.

«Gemeindepräsident Bruno Lorenzato hat mich telefonisch über das Resultat informiert. Nächste Woche findet bereits eine erste Kennenlernrunde mit der Kommission statt.»