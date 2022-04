Stadtrat Romanshorn: Fünf Kandidaten stehen auf der Liste

09:40 Uhr Mittwoch, 27. April

Fünf offizielle Kandidaten

Fünf Personen wollen im Stadthaus Romanshorn die Geschäfte führen. Bild. Reto Martin

Die Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge für die Ersatzwahl eines Mitglieds des Stadtrats für den Rest der Amtsdauer 2019 bis 2023 endete am 25. April 2022. Auf der offiziellen Namensliste aufgeführt werden: Nadja Bolliger, 24.4.1998, Sachbearbeiterin Finanzen, FDP. Jörg Bruckner, 10.11.1972, Personalentwickler/Hochschuldozent, parteilos. Celina Hug, 31.1.1997, Digital Marketing Managerin, glp. Raphael von Büren, 29.2.1984, Spartenleiter, parteilos. André Vrecer, 24.9.1968, selbstständiger IT-Entwickler, parteilos. Es können auch andere Personen gewählt werden. Die Wahl findet am 19. Juni statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet zusammen mit der nächsten eidgenössischen Abstimmung am 25. September 2022 statt. (red)