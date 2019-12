THURGAU-TICKER: Frauenfelder Stadtrat verweigert Ausrufung des Klimanotstandes +++ Mann springt in Tägerwilen aus brennender Wohnung +++ Erfolglose Tresorknacker in Uesslingen fliehen Aktualisiert 16.12.2019, 11.12 Uhr

Montag, 16. Dezember, 11:07 Uhr

Stadtrat bezeichnet Klimanotstand als Symbolpolitik

(sko) In Frauenfeld hat der Stadtrat die Petition «Klimanotstand in Frauenfeld» beantwortet. Demnach begrüsst er jegliche Schritte zur Erreichung der Klimaziele. Diese Zielsetzungen seien ambitiös und würden ein konsequentes Handeln aller Beteiligten bedingen. «Zu beachten ist allerdings, dass der Handlungsspielraum des Stadtrates aufgrund der gesetzlichen Grundlagen begrenzt ist», heisst es in Beantwortung des Stadtrates. Ausserdem erachtet er die Ausrufung des geforderten Klimanotstandes als Symbolpolitik ohne juristische Grundlage für die Ableitung von Notstandmassnahmen.

Das Komitee, welche die Petition im Mai eingereicht hat, zeigt sich enttäuscht. «Der Frauenfelder Stadtrat ist nicht bereit, sich der Klimakrise zu stellen», teilt Sprecher Simon Vogel mit.

Montag, 16. Dezember, 10:16 Uhr

Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

(red) In Tägerwilen ist es am Sonntagabend an der Bahnhofstrasse zu einem Brand gekommen. Dabei wurde der Bewohner der brennenden Wohnung leicht verletzt, offenbar bei einem Sprung aus dem offenen Fenster. Alle anderen sich im Haus befindenden Personen konnten sich ebenfalls in Sicherheit bringen. Laut ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau ist das Feuer in der Küche ausgebrochen. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

Montag, 16. Dezember, 09:29 Uhr

Ziemlich beste Freunde

(jab) Springreiter würden gering geschätzt. Diese Meinung wird an der Pressekonferenz des CHI Genf geäussert, da die beiden erfolgreichen Reiter Steve Guerdat und Martin Fuchs für die Wahl des «Schweizer Sportler des Jahres» übergangen worden seien. Der Zürcher Guerdat und der Thurgauer Fuchs sind auf dem Reitplatz zwar Konkurrenten, privat aber enge Freunde. Guerdat führt die Weltrangliste an, Fuchs ist Weltranglistenzweiter.

Springreiter Martin Fuchs. (Bild: Keystone/Laurent Gillieron)

Die schweizerische Gewerbezeitung beschreibt die beiden Reiter als verschieden: Fuchs im Jackett gekleidet, Guerdat eingehüllt in einen Kapuzenpulli. Fuchs mit grosser Offenheit und schier aufreizender Unbeschwertheit, Guerdat schwer aus seiner Gedankenwelt lösbar. Fuchs teilt seinen Hof mit den Eltern, Guerdat ist alleiniger Herr über 15 Hektaren. Ihrer Freundschaft tut dies keinen Abbruch – Guerdat sagt über Fuchs: «Martin ist seiner Zeit voraus. Er weiss, was er will, und geht dabei sehr kontrolliert vor.»

Sonntag, 15. Dezember, 15:22 Uhr

Einbrecher versuchen erfolglos Tresor aufzubrechen

Einbrecher versuchten in Uesslingen einen Bankomaten zu knacken - ohne Erfolg Bild: Benjamin Manser

(kapo) Unbekannte brachen in der Nacht zum Samstag in Uesslingen in das Servicegebäude eines Bankomaten ein. Weil sie den Tresor nicht öffnen konnten, entfernten sich die Täter ohne Deliktsgut. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Um 2.15 Uhr meldete eine Auskunftsperson, mehrere Personen seien dabei, in das Bankomatgebäude an der Schaffhauserstrasse einzubrechen. Als die ersten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Die nachfolgende Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen brachen die mindestens vier unbekannten Täter kurz nach 2 Uhr die Eingangstür zum Servicegebäudes des Bankomaten auf. Im Innern zerschlugen sie die Einbruchmeldeanlage und wuchteten den Bankomaten auf. Anschliessend versuchten sie mit schwerem Gerät erfolglos, den Geldtresor zu öffnen. Die maskierten Männer liessen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich ohne Deliktsgut mit einem silbergrauen SUV der Marke BMW. Die Ermittlungen der Kantonspolizei ergaben, dass die Kontrollschilder am Fluchtfahrzeug am Freitagabend in Strass bei Frauenfeld von einem Schulbus abmontiert worden waren.

Zeugenaufruf

Wer im Zusammenhang mit der Tat am Freitagabend bei der Kindertagesstätte Strass oder in der Nacht zum Samstag in Uesslingen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau, Telefon 058 345 22 22, zu melden.