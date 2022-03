Frauenfeld legt den Grundstein für den 40-Millionen-Badi-Neubau

10:10 Uhr Mittwoch, 30. märz

Tony Martins Olympiamedaille für die Ukraine

MA Bild: imago-images

(sju) Eine Olympiamedaille ist wohl das Grösste, was ein Sportler gewinnen kann. Der ehemalige Radprofi Tony Martin möchte seine nun versteigern, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. «Es ist die schlimmste Zeit angebrochen, die ich in meinem Leben je mitbekommen habe. Ich schaute, was das Grösste ist, was ich geben kann, um das Leid ein bisschen zu lindern», sagt der 36-Jährige im Interview mit der «Bild am Sonntag». Im vergangenen September beendete der achtfache Weltmeister nach 14 Jahren seine Karriere. Seit Januar arbeitet er am Talent-Campus Bodensee, wo 43 Menschen aus der Ukraine aufgenommen wurden. «Ich sehe einfach die Notwendigkeit, die Medaille zu versteigern, um noch mehr zu helfen», sagt der gebürtige Deutsche, der mit seiner Lebensgefährtin und seinen zwei Töchtern in Kreuzlingen lebt. Das Einstiegsgebot für die Silbermedaille, die er an Olympia 2012 im Zeitfahren gewann, beträgt 5000 Euro. Der Wunschbetrag wären 20'000 Euro, die Auktion läuft noch bis 9. April über die Organisation United Charity. Die Medaille herzugeben, fällt Tony Martin nicht schwer. «Die Erinnerungen nimmt mir eh niemand», sagt er.