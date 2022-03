07:47 Uhr Montag, 28. März

Floorball im Hoch

Die Spieler des Floorball TG in schwarz erkämpfen sich den Ball Bild: Mario Gaccioli

Floorball Thurgau begeistert zum Auftakt der Auf-/Abstiegsspiele NLA/NLB und besiegt den oberklassigen UHC Thun zweimal deutlich – 8:4 zu Hause sowie 8:3 auswärts. Den halben Weg haben die NLB-Unihockeyaner von Floorball Thurgau hinter sich. Nach dem 8:4-Heimsieg am Samstag und dem 8:3 tags darauf im Berner Oberland führen die Ostschweizer in der Best-of-seven-Serie gegen den NLA-Klub Thun 2:0. Damit brauchen sie noch zwei Siege, um mit dem Männerteam die erstmalige Promotion in die NLA zu realisieren. Und so abgebrüht, wie die Thurgauer in den ersten zwei Partien auftraten, sind sie den oberklassigen Thunern spielerisch gar überlegen. In beiden Partien führte Thurgau nach zwei Dritteln knapp und liess im Schlussabschnitt keine Zweifel am Sieg mehr aufkommen. Ein Blick auf die Strafen zeigt zudem, dass die Thuner drauf und dran sind, ihre Nerven zu verlieren. Spiel drei findet am Mittwoch um 20 Uhr in Weinfelden statt. (mat)