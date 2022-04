TG-Ticker: Es sieht gut aus für Mc Donald’s in Romanshorn

16:04 Uhr Mittwoch, 27. April

Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen nach Tätlichkeit

Die Polizei sucht Zeugen. Bild: Kapo TG

Am Sonntagabend wurde in einem Linienbus in Wilen bei Wil ein Chauffeur von einem Fahrgast tätlich angegangen. Gegen 19.10 Uhr war ein Linienbus von Wilen bei Wil in Richtung Rickenbach unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen der Haltestelle Glärnischstrasse und der Haltestelle Pünt zu einer Auseinandersetzung, wobei ein Fahrgast gegen den Chauffeur tätlich wurde. Der Busfahrer wurde nicht verletzt. Die Hintergründe und der Ablauf der Auseinandersetzung werden durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Zeugenaufruf: Wer Angaben zur Täterschaft machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Rickenbach unter 058 345 23 70 zu melden.