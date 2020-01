THURGAU-TICKER: Erster Servicevertrag für Stadler in den USA +++ Unfall wegen Glatteis: Autofahrer prallt in Baum +++ Kapo zieht Raser mit 108 km/h innerorts aus dem Verkehr Aktualisiert 07.01.2020, 09.38 Uhr

Dienstag, 7. Januar, 09:37 Uhr

Stadler erhält Auftrag für Instandhaltung in Texas

Dallas Area Rapid Transit (DART) hat den Bussnanger Zugbauer Stadler mit der Instandhaltung der im Juni 2019 bestellten Triebzüge des Typs Flirt und des dazugehörenden Service-Depots (EMF) für einen Zeitraum von 15 Jahren beauftragt. Damit wird der Auftrag zum Bau der acht Flirt-Züge und zur Planung der EMF-Anlage um die Instandhaltungsleistungen ergänzt. Für Stadler ist es der erste Instandhaltungsvertrag in den USA.

Visualisierung eines Flirt-Zugs für das texanische Verkehrsunternehmen Dallas Area Rapid Transit.

Im Juni 2019 schloss Stadler den Vertrag zur Lieferung von acht Züge des Typs Flirt für das DART-Projekt «Cotton Belt Regional Rail Silver Line» in Texas ab. Das Vertragsvolumen beläuft sich auf rund 119 Millionen Franken.

Montag, 6. Januar, 17:52 Uhr

Eschikofen: Autofahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Der Lenker wurde beim Unfall leicht verletzt (Bild: Kantonspolizei Thrugau)

(kapo) Bei einem Selbstunfall am Montagmorgen in Eschikofen wurde eine Person verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Ein 30-jähriger Autofahrer war gegen 6 Uhr auf der Hauptstrasse von Bonau in Richtung Eschikofen unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor er nach der Eschikoferbrücke infolge vereister Strasse die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses schleuderte über die Gegenfahrbahn und prallte in einen Baum.

Der Mann musste durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Montag, 6. Januar, 16:48 Uhr

Raser mit 108 km/h innerorts erwischt

Mit einer mobilen Geschwindigkeitskontrolle erwischte die Polizei einen Raser in Kreuzlingen. (Bild: PD)

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau führte am 4. Januar auf der Unterseestrasse Kreuzlingen eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurde kurz vor 22 Uhr ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 108 km/h erfasst. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 52 Stundenkilometer.

Beim Lenker handelt es sich um einen 20-jährigen Schweizer aus dem Kanton Thurgau. Sein Führerausweis wurde zuhanden der Administrativbehörde entzogen. Die zuständige Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung.

Montag, 6. Januar, 15:13 Uhr

Konzert im Historischen Museum

Das Frauentrio spielt Werke aus der Lebenszeit der letzten privaten Besitzer von Schloss Frauenfeld. (Bild: PD)

(red) An der Konzertmatinée zum Jahresauftakt dreht sich das Programm des Historischen Museums Thurgau um Marie Elise Bachmann, die 1955 Schloss Frauenfeld dem Kanton vermacht hat. Ein Frauentrio spielt am Sonntag, 12. Januar 2020, um 11 Uhr im Rathaus Frauenfeld seltene Werke von besonders kraftvollen Komponistinnen.

Zum 60-Jahr-Jubiläum des Historischen Museums widmet es der vormaligen Schlossbesitzerin spezielle Aufmerksamkeit. Die letzte Erbin der Stettfurter Richterdynastie Bachmann ist schliesslich ein bedeutender, aber der Öffentlichkeit wenig bekannter Thurgauer Kopf. Lange Zeit war es für Frauen generell schwierig, gesellschaftliche Bedeutung zu erlangen. Dies galt besonders auch für Komponistinnen, die wie Clara Schumann stets im Schatten ihrer Ehemänner oder Väter standen.

Mit Madeleine Dring oder Rosalie Bonighton erklingen an der Konzertmatinée des Historischen Museums Thurgau auch Werke von unbekannten Komponistinnen. Das Trio mit Claudia von Wartburg (Flöte), Corinne Sonderegger (Oboe) und Hiromi Ikei (Klavier) entführt das Publikum auf einen musikalischen Streifzug in Marie Elise Bachmanns Lebenszeit, die geprägt war vom Zusammenbruch des bürgerlichen Zeitalters und zwei Weltkriegen. Flankiert wird das faszinierende Programm von historischen Zitaten und Einordnungen durch Kurator Dominik Streiff Schnetzer. Im Anschluss lädt das Museum zum Apéro ein. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte.

Montag, 6. Januar, 13:40 Uhr

Im Reich der Biber

Die WWF-Exkursion entführt Familien und Kinder in das Reich der Biber. (Bild: PD)

Frisch geschälte Holzstücke und gefällte Bäume: Im Winter hinterlässt der Biber gut sichtbare Spuren. Die WWF-Exkursion vom Sonntag, 12. Januar 2020 von 10.10 bis 12.40 Uhr in Pfyn/TG folgt seiner Fährte entlang der Thur.

Gross und Klein erfahren auf dieser zweieinhalbstündigen Rundwanderung, warum der Biber auch Geheimagent heisst, warum er mit einem Holzfäller verglichen werden kann und wie der Biber in seinem Bau haust. Auf dieser Exkursion erfahren die Teilnehmenden, warum dieses scheue Tier gefährdet ist und aus welchen Gründen es vor ein paar Jahren fast ausgerottet wurde. Dieser Event wird von Manuela Bissegger, WWF Schulbesucherin und Biberwatcherin, geleitet und richtet sich an Erwachsene und Familien mit Kindern ab 5 Jahren.

Auskunft und Anmeldung bis Freitag, 10. Januar 2020, 16 Uhr: WWF Regiobüro AR/AI-SG-TG, Postfach 2341, 9001 St. Gallen, Tel. 071 221 72 30, E-Mail: regiobuero@wwfost.ch, Website: www.wwfost.ch/naturlive

Montag, 6. Januar, 11:47 Uhr

2018 hat der Gartentag bei schönen Wetter stattgefunden. Vergangenes Jahr wurde er wegen zu schlechtem Wetter abgesagt. (Bild: Reto Martin)

Kreuzlinger Gartentag erhält Verschiebedatum

(red) Im Frühling 2019 musste der Kreuzlinger Gartentag aufgrund stürmischen Wetters kurzfristig abgesagt werden. Für die nächste Ausgabe am Samstag, 25. April 2020, plant das OK deshalb ein Verschiebedatum. Am 9. Mai würde der Gartentag alternativ stattfinden.

Da der Anlass für 2019 bereits komplett organisiert war, nimmt das OK das Motto «Blüten, Farben und Düfte» für den Gartentag 2020 noch einmal auf. Bereits haben sich zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller gemeldet, die wieder teilnehmen. Interessierte, die am grünen Anlass in Kreuzlingen dabei sein möchten, können sich noch bis Ende Januar 2020 anmelden.

Das Anmeldeformular kann unter gartentag@kreuzlingen.ch oder Tel. 071 677 62 28 bezogen werden.

Montag, 6. Januar, 11:05 Uhr

Erneut ein Erdbeben in der Region Konstanz

Ein Seismograph zeichnet die Erdbeben auf. (Bild: Winfried Rothermel, AP)

(red) Auch rund ein halbes Jahr nach Höhepunkt der Erdbebenserie auf der Bodanrückhalbinsel hat sich die Situation noch nicht komplett beruhigt. Ein neues Erdbeben hat in der Nacht zum Montag Bewohner der nördlichen Ortsteile von Konstanz aus dem Schlaf gerissen. Nach Angaben des Schweizerischen Erdbebendienstes (SED) erreichte das neue Erdbeben Magnitude 2.1. Das Epizentrum lag (wie bei allen Beben zuvor) nahe Wallhausen, rund 10 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt.

Schäden infolge des Bebens sind nicht zu erwarten. Ein erneutes Aufleben der Erdbebenserie ist sehr unwahrscheinlich. Dass es in den kommenden Monaten erneut zu einzelnen spürbaren Beben kommt (auch unabhängig von der Erdbebenserie) ist jedoch nicht auszuschliessen.

Montag, 6. Januar, 10:12 Uhr

Totes Lamm ohne Kopf gefunden - Todesursache gibt Rätsel auf

Ein Lämmlein sollte auf der Wiese bei seiner Mutter sein und umhertollen. In Eschlikon wurde eines tot aufgefunden. (Bild: Nana Do Carmo)

(rsc) Während eines Spaziergangs am Sonntag entdeckte eine Wallenwilerin ein totes Tier im Soorbach bei Balterswil. «Erst dachte ich, dass es sich um eine Katze handelt», sagt sie gegenüber «20 Minuten». Als sie sich dem leblosen Körper näherte, stellte sie aber fest, dass es sich um ein Lamm handelt. Sein Kopf sei abgetrennt gewesen, berichtet die 27-Jährige.

Die Kantonspolizei Thurgau hat Kenntnis vom Vorfall. Sie geht davon aus, dass das Lamm von einem Tier gerissen wurde. «Wir haben keine Anhaltspunkte, die auf etwas Anderes hindeuten würden», erklärt Mediensprecher Michael Roth. Was für ein Tier das Lamm gerissen hat, sei unklar. Weil man nicht von einer Tierquälerei ausgehen könne, würden nun keine weiteren Abklärungen folgen. Der Besitzer des toten Tiers sei informiert worden. Ähnliche aktuelle Vorfälle sind der Kantonspolizei nicht bekannt.

Montag, 06. Januar, 09:12 Uhr

Unfallopfer verfolgt den Täter und schlägt ihn k.o.

Die Polizei stellte beim Unfallverursacher alkoholische Beeinflussung feststellen. (Bild: Reto Martin)

(red) Am Sonntag gegen 03:45 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mann in einem weissen Ford Focus mit Schweizer Zulassung vom Parkplatz der Diskothek Grey auf die Max-Stromeyer-Straße auf und kollidierte hierbei im Kreuzungsbereich mit einem anderen Pkw. Anschließend flüchtete der Mann mit seinem Pkw in Richtung Reichenaustrasse fuhr.

Der 23-jährige geschädigte Pkw-Lenker verfolgte den Unfallverursacher mit seinem Pkw und konnte ihn an der Reichenaustrasse zum Anhalten zwingen. Dort schlug der Mann mit dem Ellenbogen auf die Windschutzscheibe des Ford Focus und zog den Schlüssel ab, schreibt die Polizei Konstanz. Den anschließenden Versuch des Schweizers zu Fuss zu flüchten, konnte der 23-jährige Mann durch einen Schlag ins Gesicht verhindern. Die Polizei konnte beim Eintreffen am Einsatzort eine alkoholische Beeinflussung beim 20-jährigen Unfallverursacher feststellen. Daher wurde der Führerschein beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und eine Sicherheitsleistung erhoben.

Durch den Verkehrsunfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen welche den Verkehrsunfall und den anschließenden Fluchtversuch beobachtet haben bzw. weitere Personen die durch die Flucht des Mannes gefährdet wurden.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531/995-0 erbeten.

Sonntag, 5. Januar - 10:04 Uhr

Mitten in der Nacht fahrunfähig in Weiningen unterwegs

(kapo/chs) Die Kantonspolizei Thurgau hat am frühen Sonntagmorgen in Weiningen einen fahrunfähigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte kurz nach 3 Uhr an der Hauptstrasse einen Autofahrer. Weil die Polizisten den 27-jährigen Polen als nicht fahrfähig beurteilten, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme und Urinprobe an. Wie die Polizei mitteilt, wurde sein Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.

Freitag, 3. Januar, 18:23 Uhr

Thurgauer Original sagt nach 14 Jahren Adieu SRF

Reto Scherrer. (Bild: Donato Caspari)

(sko) Er lag mit Mona Vetsch im Bett, trat mit etlichen Bundesräten, Miss-Schweiz-Titelträgerinnen oder Schauspielern vor die Linsen und interviewte SVP-Doyen Christoph Blocher vor und nach seinem unvergesslichen Bad im Zürichsee vor laufenden Kameras. Nach 14 Jahren kehrt Reto Scherrer dem Schweizer Radio- und Fernsehen (SRF) den Rücken. Er wolle aufhören, wenn es am schönsten sei, sagt der 44-jährige Weinfelder und wechselt noch im Januar 2020 zu Ringier.

Bevor es mit der Ära von Reto Scherrer bei SRF zu Ende geht, huldigt ihm sein Noch-Arbeitgeber im «Samschtig-Jass» mit einem Abschiedsvideo. Dabei sagt Scherrer Adieu und schaut auf 14 Jahre «Donnschtig-Jass» zurück. Der Rückblick mit Reto Scherrer ist am Samstag, 4. Januar 2020, um 18.40 Uhr im Fernsehen auf SRF 1 zu sehen.