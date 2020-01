THURGAU-TICKER: Dolly-Parton-Challenge ist im Thurgau angekommen +++ Neue Richtlinien für die Kreuzlinger Kunstkommission +++ Via Twitter die Wunderbar Arbon retten Aktualisiert 29.01.2020, 11.22 Uhr

Mittwoch, 29. Januar, 10:11 Uhr

Thurgau Bodensee macht mit bei der Dolly-Parton-Challenge

(sba) Die 74-jährige Amerikanerin Dolly Parton hat im Netz einen viralen Hit gelandet: Die «Dolly-Parton-Challenge» startete eher als Belustigung, wie unterschiedlich sich heute viele Menschen auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen darstellen. Auf Linkedin möglichst professionell, auf Instagram mit schönem Hintergrund, auf Facebook mit Familie und auf Tinder lasziv. Das Ergebnis hat ihr über 600'000 Likes beschert. Nachahmer sind auch Promis und Firmen. Nun hat auch Thurgau Bodensee auf Facebook eine «Dolly-Parton-Challenge» gepostet und zeigt damit die verschiedenen Facetten des Kantons.

Das Original von Dolly Parton auf Twitter:

Mittwoch, 29. Januar, 11:19 Uhr

Neue Richtlinien für die Kreuzlinger Kunstkommission

(red) Klare Aufgabenbereiche und eine einheitlich geregelte Organisation zwischen der Kunst- und Kulturkommission machten eine Überarbeitung der Richtlinien für die Mitglieder der Kreuzlinger Kunstkommission notwendig. Die überarbeiteten Bestimmungen treten per 1. Februar 2020 in Kraft. Zudem wählte der Stadtrat Nadja Miani-Rubli in die Kunstkommission, sie übernimmt den Sitz von Valentin Huber.

Mittwoch, 29. Januar, 09:43 Uhr

Wunderbar mittels Petition retten

Simone Siegmann, hinter dem Tresen der Wunderbar in Arbon. (Bild: Andrea Stalder)

(sba) Die Wunderbar in Arbon soll abgebrochen werden. Nun regt sich noch mehr Widerstand auch in den sozialen Medien. Ein Tweet ruft zur Erhaltung der Wunderbar auf. Mittels Link gelangen Unterstützer auf die Petition.

Dienstag, 28. Januar, 17:38 Uhr

Entsorgungsbetriebe Konstanz subventionieren Stoffwindeln

Stoffwindeln werden in Konstanz subventioniert (Bild: Fabienne Engbers)

(red) Ein Blick über die Grenze zeigt nicht nur, dass dort die Grippe angekommen ist (siehe heutigen Eintrag von 12.50 Uhr), sondern dass in Konstanz auch etwas gegen die Windelflut unternommen wird. Seit Jahresbeginn kann bei den Entsorgungsbetrieben Konstanz (EBK) ein Antrag auf einen Zuschuss für die Verwendung von Stoffwindeln als Alternative zu Einwegwindeln gestellt werden. Pro Antrag werden 50 Prozent der Kosten bis zu einer Höhe von maximal 100 Euro erstattet. Die EBK schreiben:

«Durch die Benutzung von Einwegwindeln wird eine erhebliche Menge Abfall produziert. Stoffwindeln können eine gute Alternative sein, um Abfälle zu vermeiden und die Umwelt sowie wertvolle Ressourcen zu schonen.»

Der Vorteil sei, dass sie einfach in der Handhabung seien, für mehrere Kinder nutzbar, auf Dauer gesehen deutlich günstiger und nach dem Ende der Wickelzeit wiederverkäuflich.

Dienstag, 28. Januar, 16:06 Uhr

1'155 neu gegründete Unternehmen im Kanton Thurgau

(red) Im Kanton Thurgau werden jährlich rund 1'100 Unternehmen neu gegründet. Gemäss den aktuellsten verfügbaren Daten für das Jahr 2017 waren vier Jahre nach der Gründung noch rund die Hälfte der Betriebe aktiv. Das erste Jahr nach der Gründung «überlebten» etwa drei Viertel der Neugründungen. 85 Prozent der neu gegründeten Unternehmen sind im Dienstleistungssektor tätig.

Neu gegründete Unternehmen, kumuliert 2013-2017. (Bild: Screenshot der Webseite

themenatlas.tg.ch)

Im Jahr 2017 wurden im Kanton Thurgau 1'155 Unternehmen neu «ex nihilo» gegründet, 7 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Verhältnis zum Total der wirtschaftlich aktiven Unternehmen war die Gründungsaktivität recht rege: Die Neugründungsrate lag im Thurgau bei 7,3 Prozent, in der Gesamtschweiz bei 7,1 Prozent. Allerdings schwankt diese Kennzahl von Jahr zu Jahr recht stark. Im Fünfjahreszeitraum 2013 bis 2017 liegt der Kanton Thurgau hinsichtlich der Neugründungsrate im Mittelfeld der Kantone.

Die im Jahr 2017 neu gegründeten Unternehmen beschäftigten 1‘458 Personen. Als «neu gegründet» gelten ausschliesslich Unternehmen, die vorher nicht wirtschaftlich aktiv waren. (Aus Fusionen, Übernahmen, Spaltungen oder Restrukturierungen hervorgegangene Unternehmen werden nicht als Neugründung gezählt.)

Interaktive Karte

In welchen Gemeinden wurden am meisten neue Unternehmen gegründet?

Dienstag, 28. Januar, 14:51 Uhr

Amriswiler Kulturkommission mit vier neuen Mitgliedern

(red) In der Kulturkommission der Stadt Amriswil haben mit Christa Hess-Grögli, Markus Mendelin und Gallus Frei drei langjährige Mitglieder ihren Rücktritt erklärt. Mit Abschluss des Projekts für die Erarbeitung der neuen Richtlinien beenden sie ihre Tätigkeit in diesem Gremium. Die zurückgetretenen Kommissionsmitglieder waren allesamt während vielen Jahren in der Kulturkommission tätig.

Für die Nachfolge hat Kommissionspräsidentin Madeleine Rickenbach diverse Personen angefragt, die für die Mitarbeit in Frage kämen, und erhielt gleich vier Zusagen von Kulturinteressierten. Der Stadtrat wählte nun vergangene Woche folgende Kandidaten in die Kulturkommission: Gabriela Kradolfer, Stephan Zöllig, Urs Laib und Serap Bulut.

Dienstag, 28. Januar, 14:09 Uhr

Das Napoleonmuseum Thurgau erhält den internationalen «Grand Prix Napoléon III»

Christian Bourdeille (Präsident des Souvenir napoléonien), Christina Egli (Leiterin Forschung und Wissenschaft NAP), Joëlle Garriaud-Maylan (Senatorin für Aussenbeziehungen Frankreichs) und Seine königliche Hoheit Prinz Joachim Murat. (Bild: PD)

(red) Am 27. Januar 2020 ist dem Napoleonmuseum Thurgau im Senat (Zweite Kammer der französischen Republik) der «Grand Prix Napoléon III» überreicht worden. Die Auszeichnung steht unter dem Patronat des Senatspräsidenten, Monsieur Gérard Larcher, und der Senatorin für die Belange Frankreichs im Ausland, Madame Joelle Garriaud-Maylam, sowie seiner kaiserlichen Hoheit Prince Napoléon. Preisgeber ist die Association Souvenir Napoléonien.

Der «Grand Prix Napoléon III» wird 2020 erstmals verliehen. Eine aus französischen Künstlern, Historikerinnen, Museumsdirektorinnen, Journalisten, Universitäten und Spezialisten für die Zeit der Revolution und der beiden Kaiserreiche bestehende Jury wählte das Napoleonmuseum Thurgau unter der Leitung von Dominik Gügel für seine vorbildliche museale und wissenschaftliche Arbeit aus. Laut der Jury schaffen es das Napoleonmuseum und sein Team, für die Besucherinnen und Besucher eine unvergessliche Aura des Arenenbergs herzustellen. Sie vermitteln den hohen Wert der napoleonischen Geschichte für die Schweiz und die Region am Bodensee.

Das Gruppenbild anlässlich der Preisverleihung. (Bild: PD)

Die 1937 gegründete Souvenir Napoléonien ist die weltweit wichtigste napoleonische Gesellschaft. Die Stiftung kümmert sich in enger Zusammenarbeit mit dem französischen Staat um die Erinnerungsorte des Ersten und Zweiten Kaiserreiches im In- und Ausland. Knapp ein Jahr nachdem Christina Egli, Leiterin Wissenschaft, Forschung und Sammlungen des Napoleonmuseums, im Januar 2019 das Kreuz der Ehrenlegion erhalten hat, bekommen nun der Thurgau und das Napoleonmuseum mit dem «Grand Prix Napoléon III» die zweite internationale Würdigung für ihre Museumsarbeit. Die Auszeichnungen zeigen, wie sehr Frankreich die Pflege der gemeinsamen Geschichte wertschätzt.

Dienstag, 28. Januar, 12:50 Uhr

Grippe in Konstanz angekommen

(red) Grippeviren machen auch vor Landesgrenzen nicht Halt. Das Landratsamt Konstanz hat eine Häufung von Grippefällen festgestellt und schreibt deshalb in einer Medienmitteilung:

«In den letzten Tagen haben Grippefälle landesweit in Deutschland und in den benachbarten Schweizer Kantonen deutlich zugenom­men. Auch im Landkreis Konstanz wird zwischenzeitlich von einer Häufung berichtet.»

Weiter schreibt das LRA, dass Grippewellen in der Regel über circa acht bis zehn Wochen kursierten und eine Impfung der sicherste Weg sei, sich vor einer Ansteckung zu schützen.

Dienstag, 28. Januar, 11:59 Uhr

Lukas Studer macht «s'Chalb»

(red) Der Thurgauer Fernsehmoderator Lukas Studer beweist Humor und zeigt auf seinen Sozialen Medien sogenannte «Outtakes», also Szenen, die nicht am Fernsehen gezeigt werden. Manchmal mache er einfach nur «s'Chalb» bevor er auf Sendung gehe, schreibt Studer auf seiner Facebook-Seite.

Dienstag, 28. Januar, 10:38 Uhr

Kioskpächter in der Rheinbadi: Einer der schönsten Arbeitsplätze im Thurgau?

Das Rheinbad (Rhybadi) in Diessenhofen sicht einen neuen Kioskpächter. (Bild: Reto Martin)

(red) Gleich zwei interessante Stellen sind bei der Stadtgemeinde Diessenhofen zu besetzen. Und der eine der beiden Arbeitsorte dürfte wohl eine der schönsten Aussichten im Kanton haben.



Zum einen sucht die Stadtgemeinde zusammen mit der Carl & Margrit Roesch Stiftung eine Kulturbeauftragte Person, welche in einem 50-Prozent-Pensum angestellt werden soll. Zum anderen wird auf die neue Badisaison eine neue Kioskpächterin oder ein neuer Kioskpächter für das Rheinbad Rodenbrunnen gesucht.



Die Stellensinerate finden sich auf der Website der Gemeinde Diessenhofen. Die Bewerbungsfrist läuft für beide Stellen noch bis zum 14. Februar 2020.

Dienstag, 28. Januar, 09:27 Uhr

Erzählcafé im Museum: Fliegende Schiffli und ratternde Maschinen

Stickermeister Erwin Tobler kennt seine historischen Maschinen aus dem Effeff. (Bild: PD)

(red) Schon als kleiner Bub sitzt Erwin Tobler aus Götighofen seiner Grossmutter zu Füssen, wenn sie allabendlich an der Stickmaschine Heimarbeit leistet. Die Stickerei lässt ihn auch später nicht los: Nach einer Lehre als Maschinenmonteur bei Saurer Arbon und einigen Jahren auf Montage absolviert er eine Ausbildung zum Stickermeister.

So wie Erwin Toblers Leben hat die Arbeit in der Textilindustrie, im Maschinenbau oder in der Nahrungsmittelverarbeitung das Leben von Generationen geprägt. Bis in die 1970er-Jahre verdiente die Hälfte der Thurgauer Bevölkerung ihren Lebensunterhalt in der Industrie. Am Erzählcafé vom Dienstag, 4. Februar 2020 um 14 Uhr im Historischen Museum Thurgau teilt er Erinnerungen an diese Zeit.

Geschichten aus dem Fabrikalltag: Fotos mitbringen erwünscht

Im Anschluss an Erwin Toblers Ausführungen sind ehemalige Fabrikarbeiterinnen und -arbeiter, Industrie-Angestellte, Patrons und Unternehmerinnen herzlich eingeladen, an der Gesprächsrunde teilzunehmen, Fotos mitzubringen und aus ihrem Berufsleben zu erzählen. Selbst vermeintlich unwichtige Erfahrungen sind für die Geschichtsschreibung bedeutungsvoll. Historikerin Petra Hornung moderiert das Erzählcafé. Im Anschluss offeriert das Historische Museum Thurgau Kaffee und Gebäck und es besteht die Möglichkeit, sich auszutauschen.

Montag, 27. Januar, 17:08 Uhr

Start der Bauarbeiten zur Umgestaltung der Seetalstrasse in Kreuzlingen

(red) Zwischen August und Dezember 2019 sind auf der Seetalstrasse Arbeiten für neue Werkleitungen der Technischen Betriebe Kreuzlingen und Vorbereitungsarbeiten für die neuen Lärmschutzwände ausgeführt worden. Ab Anfang Februar 2020 wird nun auch der Strassenbau für die definitive Umgestaltung der Seetalstrasse ausgeführt. Die beauftragte Bauunternehmung wird am Montag, 3. Februar 2020 mit den Bauarbeiten beginnen. Die Bauzeit soll bis Spätsommer 2020 dauern. Die Deckbelags- und Fertigstellungsarbeiten erfolgen voraussichtlich im Anschluss an die Rohbauarbeiten 2020.

Das Projekt umfasst die Sanierung und die Umgestaltung der Seetalstrasse. Ziel ist es, die Leistung zu erhöhen und die Situation für den Langsamverkehr zwischen den beiden Kreiseln Seepark und Ziil zu verbessern. Die Strasse wird teilweise verbreitert, um Platz für eine neue Busspur und Aufspurstrecken im Knotenbereich der Reutistrasse zu schaffen. Weiter wird ungefähr auf Höhe «Lidl» ein neuer Fussgängerübergang mit Schutzinsel geschaffen, die Bushaltestellen Seepark und Zihlstrasse werden hindernisfrei mit erhöhter Einsteigekante umgebaut und an der Reutistrasse Nord wird auf der Ostseite ein neues Trottoir erstellt.

An der Seetalstrasse wird seit längerm gebaut. (Bild: Andrea Stalder - 3.9.2018)

Als letzte Etappe der Lärmsanierung der Hafen- / Seetalstrasse werden in diversen Abschnitten des Ausbaubereiches Lärmschutzwände aus Lavabeton errichtet. Gleichzeitig und koordiniert mit den umfangreichen Strassen- und Lärmschutzbauarbeiten wird die Stadt Kreuzlingen im Bereich der Kreuzung mit der Reutistrasse eine Regenwasserableitung erstellen.

Die Bauarbeiten werden in zwei Längsetappen (Nord / Süd) aufgeteilt und der Verkehr wird mit Einbahnregelung Fahrtrichtung Innenstadt Kreuzlingen an der Baustelle vorbeigeführt, die Gegenrichtung stadtauswärts wird über die Romanshornerstrasse umgeleitet (gleiches Verkehrsregime wie 2019).

Montag, 27. Januar, 15:53 Uhr

Oberthurgauer Kantonsräte unterstützen Museumsstandort Arbon

Vielleicht hat Arbon einst nicht nur ein Schloss, sondern auch ein historisches Museum. (Bild: Andrea Stalder)

(red) Bei einem informellen Gedankenaustausch mit dem Arboner Stadtpräsidenten Dominik Diezi haben sich zahlreiche Oberthurgauer Kantonsräte hinter Arbon als Standort für das Historische Museum des Kantons gestellt.

Gut zwanzig Kantonsräte sind am vergangenen Mittwoch, 22. Januar, der Einladung des Arboner Stadtpräsidenten Dominik Diezi gefolgt und haben sich nach der Sitzung des Grossen Rats zum persönlichen Austausch getroffen. Zentrales Gesprächsthema war die Standortevaluation für das kantonale Historische Museum. Dominik Diezi hat die Kantonsparlamentarier über den gegenwärtigen Stand der Dinge sowie die nächsten Schritte im Prozess orientiert.

Die Oberthurgauer Kantonsräte haben sich bei dem Treffen vorbehaltlos für Arbon als Standort für das Historische Museum des Kantons Thurgau ausgesprochen. Die Räte haben den Willen bekräftigt, die Bewerbung der Stadt Arbon mit vereinten Kräften zu unterstützen. Stadtpräsident Dominik Diezi bezeichnete den Austausch als äusserst wertvoll und konstruktiv. Im Februar werden an einer gemeinsamen Medienkonferenz die Erkenntnisse aus dem Treffen vorgestellt.

Montag, 27. Januar, 15:10 Uhr

Mann fällt von Hebebühne, Rega fliegt ins Spital

(kapo) Am Montagvormittag musste nach einem Sturz in Salmsach ein Arbeiter von der Rega ins Spital geflogen werden. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war ein Mann kurz nach 10.30 Uhr im Weiler Hungerbühl mit Arbeiten auf einer Hebebühne in einer Firma beschäftigt. Aus noch unbekannten Gründen kippte die fahrbare Hebebühne zur Seite und der 31-Jährige fiel mehrere Meter auf den Boden hinunter. Der Verunfallte wurde verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf Rückenverletzungen von der Rega ins Spital geflogen.

Montag, 27. Januar, 14:57 Uhr

Lernende übernehmen die Aldi-Filiale in Frauenfeld

(red) Aldi Suisse-Lernende im letzten Lehrjahr leiten ab Montag, 27. Januar bis Samstag, 1. Februar eigenständig die Filiale an der Wespenstrasse 16 im Thurgauer Kantonshauptort. Beim Projekt «Lernendenfiliale» erleben und verantworten die 14 Lernenden alle Aufgaben des Filialalltags – vom Kassendienst bis hin zur Filialleitung – in Eigenregie. Die angehenden Detailhandelsfachfrauen und -männer sowie Detailhandelsassistentinnen und -assistenten aus der ganzen Ostschweiz freuen sich, während einer Woche die Frauenfelder Bevölkerung zu begrüssen.

Lernende übernehmen die Frauenfelder Aldi-Filiale (Bild: pd)

Montag, 27. Januar, 14:21 Uhr

Oberaacher U20-Korbballer holen Bronze

(red) Das Juniorenteam aus Oberaach gewann sensationell den dritten Platz an der Schlussrunde der Schweizermeisterschaft im Amriswiler Oberfeld. Das erste Spiel des Tages verlore man zwar noch gegen Nunningen mit 3:8. Mit einem Sieg gegen Löhningen und zwei Unentschieden gegen den späteren Schweizermeister Erschwil und Hochwald-Gempen holte die Heimmannschaft aber die nötigen Punkte für den Podestplatz.

U20-Korbballer aus Oberaach. (Bild: pd)

Zum zweiten Mal in Folge erreichten die Oberaacher somit den starken dritten Rang in der U20-Schweizermeisterschaft. Emotionen Pur bei den Oberaachern, welche an diesem Tag eine unglaubliche Berg- und Talfahrt erlebten. Das Team durfte sich an der Rangverkündigung von den vielen Fans feiern lassen und den Erfolg bis in die Nacht ausgiebig feiern.

Montag, 27. Januar, 13:23 Uhr

Kreuzlinger Feuerwehr transportiert und löscht brennenden Müll

Es raucht aus dem Abfallcontainer. (Bilder: Feuerwehr Kreuzlingen)

(red) Durch die Krisenintervention der SBB wurde die Feuerwehr Kreuzlingen am Montagmorgen, kurz nach 9 Uhr, zu einem Entstehungsbrand aufgeboten. Nachdem vor Ort erste Abklärungen getätigt wurden, entschloss man sich, den brennenden Abfallcontainer unter Begleitschutz der Feuerwehr vom Hafenbahnhof ins Regionale Annahmezentrum (RAZ) zu verlegen. Dort wurde der Container kontrolliert entleert. Die Feuerwehr und die Mitarbeiter vor Ort löschten den Abfall. Bei den Arbeiten wurde niemand verletzt. Mit vor Ort waren die Kantonspolizei Thurgau und das Amt für Umwelt. 14 Feuerwehrleute standen im Einsatz, der um 10.30 Uhr beendet war.

Der Abfall wird gelöscht.

Montag, 27. Januar, 11:36 Uhr

Prost: Thurgauer Stelldichein in der Sternebar in Arosa

(red) In diesen Stunden findet im Aroser Skigebiet der Thurgauer Apéro statt. Alle Thurgauer, die ihre Skiferien in Arosa verbringen wiederum in der Weisshornbahn-Mittelstation zu einem Begrüssungs-Apéro eingeladen. Der Apéro beginnt in der Sternebar um 11 Uhr mit dem Aufzug der Thurgauerfahne durch die Apfelkönigin mit Fahnen-Marsch. Anschliessen singen alle Gäste gemeinsam das Thurgauerlied.

Der Anlass wird bis etwa 14 Uhr musikalisch von der Live-Band Com Box begleitet.

Die Thurgauer Apfelkönigin Larissa Häberli hat bereits ein erstes Bild auf Instagram gepostet. Prost.

Screenshot von Instagram. (Bild: Instagram)

Montag, 27. Januar, 10:18 Uhr

Die Grünen zu Gast im Frauenfelder Eisenwerk

Parteipräsidentin Regula Rytz und Tagesvorsitzender Simon Vogel in Frauenfeld. (Bild: pd)

Am Samstag trafen sich die Grünen Schweiz zur Delegiertenversammlung im Frauenfelder Eisenwerk. Simon Vogel, Co-Präsident der jungen Grünen Thurgau, hatte die Ehre, das Tagespräsidium zu führen.

Die Partei verabschiedete eine Resolution, die aufzeigt, wie konsequente Klimaschutzmassnahmen sozial umgesetzt werden können. Grundlegend seien dabei eine soziale Wohn- und Verkehrspolitik und ein nachhaltiger Finanzplatz. Ebenfalls haben die Grünen ohne Gegenstimme die Nein-Parole zur Kündigungsinitiative gefasst.

«Wir Grünen nutzen unsere neue Stärke, um eine progressive Politik voranzutreiben», sagte Parteipräsidentin Regula Rytz vor den Delegierten.

Montag, 27. Januar, 10:06 Uhr

Siebentürig in Frauenfeld: Familienfahrzeug mal anders

(sko) Seit kurzem steht im Frauenfelder Kurzdorf-Quartier eine sogenannte Pullmann-Limousine von Mercedes-Benz. Im Fahrzeug mit insgesamt sieben Türen hat es Platz für acht Personen.

Sonntag, 26. Januar, 10:52 Uhr

Zwei Verletzte nach Kollision in Kreuzlingen

Nach der Kollision mussten die beiden Autofahrer ins Spital gebracht werden Bild: Kapo TG

(kapo/dh) Nach einem Verkehrsunfall in Kreuzlingen mussten am Samstag zwei Autofahrer ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag informiert. Ein 29-jähriger Autofahrer war gegen 16.30 Uhr auf der Tägerwilerstrasse in Richtung Zentrum unterwegs und wollte nach links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem vortrittsberechtigten, 48-jährigen Autofahrer aus der Gegenrichtung.

Beide Autofahrer wurden verletzt und mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Während der Unfallaufnahme durch die Kantonspolizei Thurgau sperrten Einsatzkräfte des Grenzwachtkorps den betroffenen Strassenabschnitt vorübergehend ab und leiteten den Verkehr um. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Samstag, 25. Januar, 15:46 Uhr

Es kamen rund 60 Einsatzkräfte zum Einsatz. Symbolbild: Michel Canonica

Halle in Sulgen durch Brand beschädigt

Bei einem Brand in einer Gewerbehalle in Sulgen ist am Samstagmorgen Sachschaden in der Höhe von mehreren hunderttausend Franken entstanden. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung.

Gegen 7 Uhr bemerkte ein Angestellter eine Rauchentwicklung in einer Gewerbehalle an der Auholzstrasse und schlug Alarm. Die Feuerwehren Sulgen und Weinfelden kamen mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort und konnten das Feuer löschen.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte gemäss ersten Schätzungen einige hunderttausend Franken hoch sein. Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache kamen der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sowie ein Elektrosachverständiger vor Ort.