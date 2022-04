TG-Ticker: Bilder des Tages: Blumeninsel Mainau

FC St.Gallen im Cupfinal Was kostet ein Ticket? Wo kann ich im Wankdorf sitzen? – neun Fragen und Antworten vor dem Vorverkaufsstart für den Cupfinal mit dem FCSG

Am Samstag beginnt für die Saisonabonnentinnen und Saisonabonnenten des FC St.Gallen der Vorverkauf für den Cupfinal in Bern. Das Endspiel gegen Lugano wird am 15. Mai ausgetragen. Ab dem 9. Mai geht ein allfälliges Restkontingent in den freien Verkauf – neun Fragen und Antworten vor dem Ansturm.