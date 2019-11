THURGAU-TICKER: «150 Jahre Landeskirchen»: Buch zur Thurgauer Kirchenbaugeschichte +++ Polizei nimmt Brandstifter in Amriswil fest +++ Jubla Romanshorn holt Preis von «Faires Lager»

Dienstag, 26. November, 14:13 Uhr

Buch über alle landeskirchlichen Gotteshäuser im Thurgau

Anlässlich des Jubiläums «150 Jahre Landeskirchen im Kanton Thurgau» ist der 21. Band der Buchreihe «Denkmalpflege im Thurgau» der Kirchenbaugeschichte seit 1869 gewidmet. Die Buchvernissage findet am Donnerstag, 28. November, um 18.30 Uhr im Kloster Fischingen statt.

Knapp 60 der rund 200 landeskirchlichen Gotteshäuser im Thurgau entstanden in den letzten 150 Jahren. Wichtige Aspekte der jüngeren Kirchenbaugeschichte sind die Themen des Umbauens und Umnutzens – wobei gerade Letzteres zurzeit wieder an Aktualität gewinnt.

Die katholische Kirche St. Peter und Paul in Sulgen ist von Le Corbusiers epochaler Wallfahrtskirche in Ronchamp und brutalistischen Strömungen der Zeit inspiriert. (Bild: PD/Ralph Feiner)

Mit ihrer diesjährigen Publikation möchte die Denkmalpflege zum einen auf die Qualitäten der jüngeren thurgauischen Kirchen und Kapellen aufmerksam machen und zum anderen einen Beitrag an die Diskussion um die künftige Nutzung liturgisch nicht mehr benötigter Kirchen leisten. Neben einem bebilderten Katalog, der sämtliche seit 1869 erbauten landeskirchlichen Gotteshäuser aufführt, werden verschiedene kirchengeschichtliche Themen aufgegriffen.

Dienstag, 26. November, 13:30 Uhr

Nach Brand festgenommen

Bei den Bränden wurde niemand verletzt. (Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau)

(lsf) In der Nacht auf Montag brannte es in Amriswil. Eine aufmerksame Passantin meldete der kantonalen Notrufzentrale kurz vor 3 Uhr den Brand einer Leuchtreklame an der Weinfelderstrasse. Beim Eintreffen der Feuerwehr Amriswil war das Feuer bereits erloschen. Dafür musste in der Nähe ein Brand in einem Kleidersammelcontainer an der Weinfelderstrasse gelöscht werden.

Während den Abklärungen vor Ort fiel den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau eine verdächtige Person auf. Da der 46-jährige Schweizer in dringendem Verdacht stand, die Brände verursacht zu haben, wurde er vorläufig festgenommen. Der Mann ist mittlerweile geständig und wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beträgt einige tausend Franken.

Dienstag, 26. November, 11:38 Uhr

Jungwacht-Blauring Romanshorn holt Preis mit Projekt aus Sommerlager

Die Jugendlichen freuen sich über die Anerkennung für ihr Projekt. (Bild: Markus Bösch)

(mb) Die Verantwortlichen der Jungwacht-Blauring Romanshorn wurden in Zürich mit dem dritten Preis geehrt für ihren Einsatz im Sommerlager. Sie hatten ihr Geländespiel «Transport von Wassertropfen» beim schweizweiten Projekt «faires Lager» angemeldet. Dieses Projekt wird getragen von der Pfadibewegung, Jungwacht-Blauring, Fastenopfer und young caritas.

Die Romanshorner hätten mit der Einfachheit und der klaren Botschaft ihres Angebotes überzeugt. Zudem sei es in andere Lager und Jahresanlässe übernehmbar, hiess es in der Laudatio dazu. Die Freude bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen über den Preis war denn auch gross.

Dienstag, 26. November, 11:23 Uhr

Frauenfelder Stadtbusse wegen Chlausumzug eingeschränkt

Der Chlausumzug im Jahr 2018. (Bild: Andrea Stalder)

(red) Über 6000 Säckli hat der Frauenfelder Samichlaus abgefüllt. Der Chlausumzug – der zum 90. Mal stattfindet – startet am 1.Dezember wie gewohnt um 14 Uhr in der Vorstadt.

Aufgrund des Chlausumzuges und des Chlausmarktes werden die Stadtbuslinien 2, 3, 4, 23 und 41 umgeleitet. Ab Sonntag, 1.Dezember, 13 Uhr, bis Montag, 2.Dezember, Betriebsende, werden die Haltestellen Altstadt, Soldatendenkmal, Erchingerhof und Staubeggstrasse nicht bedient. Am Montag kann die Haltestelle Erchingerhof stadteinwärts wieder bedient werden.

Dienstag, 26. November, 11:07 Uhr

Sea Life sucht Paten für zehn Eselspinguine

Eselspinguine. (Bild: PD)

(red) Jeder Pinguin hat seine ganz persönlichen Charakterzüge, die Tierpfleger Dennis Arndt ganz genau kennt. «Emma ist eine sehr aktive und aufgeweckte Pinguin-Dame, Emil schnappt sich bei der Fütterung immer die dicksten Fische und unser jüngster Pinguin Snoopy ist die Stimmungskanone in der Antarktis», so Arndt. Für diese quirlige Truppe sucht das Grossaquarium nun wieder Paten.

Die Patenschaft wird für eine Dauer von 12 Monaten abgeschlossen, in denen die Entwicklung der Antarktis Bewohner live verfolgt werden kann. Als Pinguin-Pate unterstützen die Besucher ein Jahr lang die Versorgung und Pflege des Patentiers im Sea Life Konstanz. Die Kosten der Patenschaft belaufen sich auf 150 €.

Dienstag, 26. November, 09:50 Uhr

Diana Gutjahr übernimmt neue Schweizer Branchen-Organisation

Diana Gutjahr im Stahl- und Metallbaubetrieb in Romanshorn, den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann führt. (Bild: Donato Caspari)

(lsf) Die Schweizer Stahl-, Metall- und Fassadenbaubranche befindet sich in einem starken Strukturwandel. Die Deindustrialisierung ist bereits Fakt, mit der Digitalisierung kommen grosse Veränderungen auf die Branche zu und die Zahl der Mitglieder in den verschiedenen Verbänden schwindet. Diesem Wandel tritt die Branche nun entgegen: Mit der Schaffung einer neuen Dachorganisation, die den gesamten Materialkreislauf der Branche abbildet. Deren neu gewählte Präsidentin ist Diana Gutjahr, Stahl- und Metallbauunternehmerin sowie Thurgauer SVP-Nationalrätin aus Amriswil. Dies teilt die Medienstelle von Stahlpromotion Schweiz mit.

Montag, 25. November, 18:07 Uhr

«Juden Jakob»: Verdacht auf Volksverhetzung in Konstanz

(red) Vermutlich zwischen 11 Uhr und 15.30 Uhr hat ein unbekannter Täter am Sonntag den Schriftzug «Juden Jakob» mit weißer Farbe auf den Radweg im Hockgraben beim Königsbau gesprüht, wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt. Als eine Streifenwagenbesatzung an der Örtlichkeit eintraf, hatte bereits eine unbekannte Person den Schriftzug mit Wasser nahezu weggewaschen. Die Überreste wurden noch von der Feuerwehr entfernt.

Montag, 25. November, 17:07 Uhr

Jugendliche akzeptieren Tobi-Brand-Urteil nicht

(red) Drei Jugendliche, die für den Brand auf dem Egnacher Tob-Areal im Frühjahr 2018 verantwortlich sind, akzeptieren einen Urteilsvorschlag der Thurgauer Jugendanwaltschaft nicht. Sie hätten Sozialstunden leisten müssen. Doch dagegen ergreifen sie nun das Rechtsmittel, wie FM1Today berichtet. Ein vierter Jugendlicher hingegen, der ebenfalls beim Ausbruch des Brands dabei war, soll nicht bestraft und das Verfahren gegen ihn eingestellt werden.

Die Jugendlichen haben im Frühjahr 2018 gemäss den Gerichtsunterlagen eine Hütte aus Plastikharrassen gebaut und darin eine Kerze angezündet. Diese haben sie beim Verlassen des Areals nicht gelöscht, wegen des Windes entwickelte sich daraus ein riesiges Feuer, das auch auf eine Lagerhalle übergriff. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf elf Millionen Franken.

Der Brandplatz bei der Tobi AG in Egnach sieht ein paar Tage nach dem verheerenden Brand immer noch übel aus. (Bild: Reto Martin - März 2018)

Nachdem die drei Jugendlichen mit dem Urteilsvorschlag der Jugendanwaltschaft nicht einverstanden sind, kommt der Fall vor Gericht. Ob sich das Bezirksgericht Arbon oder das Obergericht mit dem Fall auseinandersetzen muss, sei gemäss der Jugendstaatsanwaltschaft noch nicht klar.

Montag, 25. November, 16:27 Uhr

Verkehrsbehinderung nach LKW-Brand

(mte) Am Montagnachmittag ist im Motorraum eines Lastwagens während seiner Fahrt auf der Dufourstrasse in Weinfelden ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr Weinfelden bekämpfte den Brand erfolgreich mit Wasser und kühlte die betroffene Stelle. Was zum Brand geführt hat, ist laut Michael Roth, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau, noch unklar. «Im Vordergrund steht ein technischer Defekt», sagt er. Nach rund einer Stunde war die Feuerwehr mit ihrer Arbeit fertig und das defekte Fahrzeug wurde abtransportiert. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes blieb die Dufourstrasse auf Höhe der Migrol-Tankstelle für den Verkehr einseitig gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Weinfelder Feuerwehr beim Löscheinsatz. (Bild: Mario Testa)

Montag, 25. November, 15:39 Uhr

Arbon fällt kranke Bäume

(red) Jeweils im Herbst legt die Fachkommission für Grünräume dem Stadtrat Arbon eine Liste zu den geplanten Baumfällungen und entsprechenden Ersatzpflanzungen vor. Auf der genehmigten Liste für das Jahr 2019 stehen insgesamt sieben Massnahmen. Die Fällungen starten im Dezember. Bäume werden aus Sicherheitsgründen gefällt, wenn sie abgestorben oder krank sind. Folgende Bäume in den öffentlichen Anlagen der Stadt Arbon werden diesen Winter gefällt und teilweise ersetzt:

Keine Weihnachtsbäume sondern kranke Bäume werden in Arbon weichen müssen. (Bild: Donato Caspari)

Beim Aufgang zum Schlosshügel rechts wird die grosse Rotbuche gefällt. Sie ist am Stamm und den Wurzeln von Pilz befallen. Sie wird durch eine neue Rotbuche ersetzt.

Die drei Pappeln auf dem Schlossspielplatz stellen ein Sicherheitsrisiko dar, weil vermehrt mit Astabbrüchen gerechnet werden muss. Die Bäume sind im Alter stark bruchgefährdet und beginnen bei anhaltender Trockenheit, ganze Astpartien abzustossen. Sie werden deshalb ersetzt.

Am Chriesiweg stirbt die Kirsche am Wendeplatz ab. Sie wird deshalb durch eine einheimische Kirsche ersetzt.

Die beiden Feldahorn-Bäume in Speiserslehn bei der Entsorgungsstelle Stachen sind aufgrund von Stammschäden ebenfalls am Absterben und werden durch gleichartige Bäume ersetzt.

Ein Sicherheitsrisiko stellt die Erle auf dem Camping beim Wendeplatz (neben dem Velo-weg) dar. Sie ist dürr und wird deshalb auf ca. 1 m gekürzt. Das Totholz dient Insekten als Nahrungsquelle. An einem geeigneten Standort in der Nähe wird eine neue Erle gepflanzt.

Zwei Föhren (Schwarzkiefern) beim Wendeplatz der Föhrenstrasse sind am Absterben. Sie verlieren sehr viel Totholz und sollen gefällt werden. Aufgrund der Platzverhältnisse wird nur eine der Föhren ersetzt, der Platz (resp. die Umgebung) wird neu gestaltet.

Die drei Birken am Fallentürliweg (Nähe Sammelstelle Brühlstrasse) stellen ein Sicherheitsrisiko dar; eine ist dürr, zwei sind am Absterben. Sie sollen deshalb gefällt und ersetzt werden. Weitere Lücken in dieser geschützten Allee sollen durch zusätzliche Bäume geschlossen werden.

Der Stadtrat hat die diesjährige Liste mit den Baumfällungen und Neu- resp. Ersatzpflanzungen an seiner Sitzung vom 18. November 2019 genehmigt. Zuständig für die Fällungen ist der Werkhof Arbon. Diese erfolgen je nach Wetterlage. Die in den letzten beiden Massnahmen genannten Bäume stehen unter Schutz. Für die entsprechenden Fällungen und Ersatzpflanzungen wird daher die erforderliche Bewilligung seitens Kanton eingeholt.

Montag, 25. November, 14:56 Uhr

100 Jahre Glück und Dankbarkeit

(red) Stephanie Loyson-Voll feierte am Sonntag, 24. November 2019 ihren 100. Geburtstag in Kreuzlingen. Mit Liebe und Dankbarkeit blickt sie auf ihr interessantes Leben zurück. Stadtpräsident Thomas Niederberger überbrachte Glückwünsche, Präsente und Blumen.

«Ich habe mein Schicksal stets akzeptiert, bin munter und interessiert geblieben», sagt Stephanie Loyson-Voll. Mit Charme und Witz erzählt sie Stadtpräsident Thomas Niederberger von ihrem langen Leben. Mit sechs Brüdern und zwei Schwestern ist sie im Südschwarzwald aufgewachsen. Ihre Geschwister sind mittlerweile alle gestorben.

Stadtpräsident Thomas Niederberger gratuliert Stephanie Loyson-Voll zum 100. Geburtstag. (Bild: PD/Stadt Kreuzlingen)

Stephanie Loyson-Voll lernte Säuglingsschwester, heiratete und bekam zwei Töchter. Früh starb ihr Ehemann, sie war gerade 37 Jahre jung. Nach einigen Jahren heiratete sie erneut, einen Arzt, den sie in seiner Praxis unterstützte. Im Pensionsalter siedelte das Ehepaar ins Tessin. Doch das Heimweh war stärker: vom Süden zurück an den Bodensee, in Kreuzlingen fanden sie 1999 ihr neues zu Hause. Nachdem ihr Mann gestorben ist, lebte Stephanie Loyson-Voll bis vor zwei Jahren an der Gartenstrasse. Sie besorgte ihren Haushalt, kochte und ging regelmässig auf den Markt. Nach einem Armbruch rieten ihr die Ärzte, ins Alterszentrum Kreuzlingen überzusiedeln.

«Ich bin sehr gerne hier, bekomme regelmässig Besuch von meiner Familie, meinen Nachbarn von der Gartenstrasse. Im Alterszentrum bin ich bestens um- und versorgt», freut sich die Jubilarin. «Ich bin für alles dankbar», sagt sie und lacht herzlich, im Reinen mit sich und der Welt.

Montag, 25. November, 14:14 Uhr

Landratsamt bittet Wassersportler um Rücksicht auf Vögel im Winter

(red) In den Monaten November bis März leben in den Rastgebieten im Landkreis Konstanz am Bodensee jeweils zwischen 15'000 und 40'000 Wasservögel. Durch Wassersporttreibende, wie Kanuten, Bootsführende und Stand-Up-Paddelnde werden diese Vögel aufgeschreckt. In den Wintermonaten ist dies besonders gravierend, da die Vögel durch das Auffliegen viele Fettreserven verbrauchen, welche sie für den kräftezehrenden Rückflug zu ihren Brutgebieten benötigen. Auch in der Dämmerung und in der Dunkelheit ist der Kontakt für die flüchtenden Tiere eine Gefahr, da sie im Dunkeln leicht die Orientierung verlieren. Die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Konstanz bittet daher die Wassersporttreibenden ein naturverträgliches Verhalten zu beachten und eine Distanz von mindestens 300 Metern zu Wasservögeln zu wahren und Winterruhezonen wie der Markelfinger Winkel, die Halbinsel Mettnau, der Wollmatinger Ried sowie die Mainaubuchten zu meiden. Zum Einstieg ins Wasser sollen nur bestehende Häfen und Slipanlagen genutzt werden. Außerdem soll ein ausreichender Abstand zu den Schilfgürteln im Flachwasserbereich gehalten werden und nur bei Tageslicht Wassersport betrieben werden.

Wasservögel vor Steckborn. (Bild: edc - 2016)

Montag, 25. November, 12:06 Uhr

Neues Trottoir entlang der Breitenstrasse in Frauenfeld

(red) Entlang der Breitenstrasse wird auf der Nordseite zwischen dem Unternehmen «Pasta Premium AG» und dem Langdorfkreisel ein neues Trottoir gebaut. Hierfür wird die Stützmauer abgebrochen. Die Werkbetriebe werden zudem eine neue Gasversorgungsstation sowie Versorgungsleitungen für Elektrizität erstellen. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 2. Dezember 2019. Für einen sicheren und schnellen Bauablauf muss bis zum 20. Dezember 2019 zwischen der Zufahrt zur Pasta Premium AG und der Kehlhofstrasse eine Lichtsignalanlage installiert werden, die jedoch nur während der Nebenverkehrszeiten in Betrieb ist. Die Bushaltestellen «Feldgasse» werden in Richtung Langdorfkreisel verschoben. Die gesamte Bauzeit dürfte bis zirka Mitte Februar 2020 dauern. Die Stadt Frauenfeld und die Bauunternehmung sind darauf bedacht, die Unannehmlichkeiten für die Verkehrsteilnehmer und Anwohner so gering wie möglich zu halten. Das Amt für Tiefbau und Verkehr der Stadt Frauenfeld bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer, die Baustellensignalisation zu beachten. Dadurch können Gefahrensituationen vermieden werden.

Montag, 25. November, 11:10 Uhr

Kreuzlinger Seetalstrasse wird in der Vorweihnachtszeit zweispurig befahrbar

(red) Seit Mitte August sind die Bauarbeiten für Werkleitungen und Lärmschutzwände im Zusammenhang mit der Sanierung und Umgestaltung der Seetalstrasse zwischen Seepark- und Ziilkreisel plangemäss in Gang. Vor Weihnachten wird der Einbahnverkehr vorübergehend aufgehoben.

Die Seetalstrasse ist eine Kantonsstrasse, weshalb für die Planung und Ausführung der Tiefbauarbeiten für Strassenbau und Lärmschutzwände das Tiefbauamt des Kantons Thurgau zuständig ist. Geplant ist eine streckenweise Verbreiterung der Strasse für eine neue Busspur sowie Aufspurstrecken im Knotenbereich der Reutistrasse. Gleichzeitig erhält die Reutistrasse an der Ostseite ein Trottoir. Auf der Höhe des Einkaufszentrums Lidl wird ein Fussgängerübergang mit Schutzinsel gebaut. An den Bushaltestellen Seepark und Zihlstrasse werden die Einsteigekanten erhöht und somit hindernisfrei. Zusätzlich werden zahlreiche, angrenzende Liegenschaften mittels Lärmschutzwänden geschützt.

Das Kantonale Tiefbauamt legte mit der Stadt und den Technischen Betrieben Kreuzlingen (TBK) eine Etappierung der einzelnen Ausbauvorhaben fest. Im August starteten die TBK mit der Erneuerung der Werkleitungen. Darauf folgten Anfang September die Bauarbeiten für die Fundationen der Lärmschutzwände. Die Arbeiten werden vor Weihnachten planmässig abgeschlossen, sodass die Seetalstrasse zwischen dem Bleiche- und Ziilkreisel wieder für den Gegenverkehr geöffnet werden kann.

Vom Ziilkreisel bis zum Einkaufszentrum Seepark wird derzeit gebaut. (Bild: Andrea Stalder - 2016)

Der Baustart für die eigentliche Umgestaltung der Seetalstrasse folgt je nach Witterungsverhältnissen anfangs März 2020. Die Strassenbauarbeiten dauern voraussichtlich bis in den Spätsommer 2020. Vorab werden die betroffenen Anwohnerinnen, Anwohner, Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzer schriftlich orientiert. Während den Strassenbauarbeiten wird stadteinwärts wieder die Einbahnregelung eingeführt und der Verkehr stadtauswärts über die Romanshornerstrasse umgeleitet.

Das Kantonale Tiefbauamt, die Stadt Kreuzlingen und die Werkverantwortlichen bitten die Anwohnerinnen, Anwohner und Verkehrsteilnehmenden für die mit den Baumassnahmen verbundenen Unannehmlichkeiten um Verständnis. Die Beachtung der Baustellen-Signalisationen hilft Gefahrensituationen zu vermeiden. Alle Baubeteiligten geben ihr Bestes, um die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten.

Montag, 25. November, 9:39 Uhr

A-Junioren-Fussballer bedroht Gegner mit Klappmesser

Es drohte ein Gewaltausbruch beim Fussballspiel. (Bild: Keystone)

(red) Am Samstagnachmittag fand die A-Junioren Bezirksliga-Begegnung zwischen der SG Meersburg und der SG Salem statt, wie das Konstanzer Polizeipräsidium mitteilt. Gegen Ende der Fußballpartie kam es nach dem Siegtreffer der Gäste zu gegenseitigen Vorwürfen und daraus resultierenden Streitigkeiten. Durch Fans und Betreuer konnten die Beteiligten zunächst voneinander getrennt werden. Ein Spieler der SG Meersburg verschwand kurzzeitig im Clubhaus und kehrte anschließend zu einer Spielergruppe der SG Salem zurück. Er bedrohte die Spieler mittels einem Gegenstand. Laut Zeugenangaben soll es sich um ein Klappmesser gehandelt haben. Bevor die Situation an weiterer Dynamik gewinnt konnte der Spieler von seinen Team-Kollegen zurückgehalten werden. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Sonntag, 24. November, 16:10 Uhr

Alkoholisiert und ohne Ausweis am Steuer

Die Kantonspolizei Thurgau kontrollierte in der Nacht zum Sonntag einen Jugendlichen, der alkoholisiert und ohne Führerausweis Auto gefahren war.

Der 17-Jährige konnte nach der Meldung eines Beobachters von Einsatzkräften der Kapo zu Hause angetroffen werden. Er hatte das Auto seiner Mutter entwendet, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Ausserdem war er alkoholisiert. Der Jugendliche wird bei der Jugendanwaltschaft Thurgau angezeigt.

Samstag, 23. November, 15:15 Uhr

Einschleichdiebstahl in Freidorf

Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht zum Samstag eineen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, in Freidorf einen Einschleichdiebstahl begangen zu haben.

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei alarmierten Bewohner eines Einfamilienhauses an der Schulstrasse um 4.20 Uhr die Kantonale Notrufzentrale. Sie waren durch Geräusche geweckt worden und bemerkten eine Person, die daraufhin aus dem Haus flüchtete. Der Täter war durch die unverschlossene Eingangstür ins Haus eingedrungen. Er hatte ein Mobiltelefon sowie Geld und Bankkarten aus einem Portemonnaie gestohlen.

Die Kantonspolizei Thurgau leitete sofort eine Fahndung ein. Wenig später konnten Einsatzkräfte im Wiesland beim Bahnhof eine verdächtige Person anhalten und kontrollieren. Der 44-jährige Asylsuchende aus Algerien wurde aufgrund der mitgeführten Gegenstände festgenommen. Die Kantonspolizei Thurgau und die Staatsanwaltschaft Bischofszell klären nun ab, ob er für weitere Delikte in Frage kommt.

In ihrer Mitteilung rät die Kantonspolizei Thurgau zur Vorsicht: Haus- und Wohnungstüren sollten nachts und auch bei kurzen Abwesenheiten immer geschlossen und verriegelt werden.