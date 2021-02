Thurgau Halbzeit im Lockdown: Gastronomen lenken sich mit Arbeit von der Langeweile und ihren Sorgen ab Mehr als ein Monat Beizen-Lockdown ist bereits vergangen, am

28. Februar soll er beendet werden. Sechs Gastronomen aus der Region Mittelthurgau ziehen Bilanz über die schwierige Situation. Mario Testa 02.02.2021, 04.30 Uhr

Astrid Höneisen lismet in der Gaststube ihres Restaurant Hirschen in Märwil, während sie auf die Bestellungen wartet. Bild: Kevin Roth (Märwil, 1. Februar 2021)

Astrid Höneisen lismet, bis Bestellungen reinkommen, Sabrina Bornhauser probiert neue Rezepte aus und Mike Zach bringt Estrich, Garage und Kleiderschrank auf Vordermann. «Für mich sind es Zwangsferien. Das bin ich mir gar nicht gewohnt. Ich bin seit 30 Jahren selbständig und kenne das gar nicht», sagt der Wirt des Restaurants Frohheim in Berg.

«Nach 40 Jahren wurde ich so total aus dem Berufsleben gerissen. Man fragt sich schon, weshalb man überhaupt noch aufsteht.»

Mike Zach, Wirt Restaurant Frohheim Berg. Bild: PD

Er nütze die Zeit, um aufzuräumen – und schaue so viel Fernsehen wie noch nie. «Es ist sehr ungewohnt für mich, bei mir muss eigentlich immer etwas laufen.» Seit dem 22. Dezember sind alle Restaurants in der Schweiz zu und entsprechend haben die meisten Gastronomen seither keine Arbeit mehr. Nichtstun geht aber nicht, findet auch Sabrina Bornhauser.

Sabrina Bornhauser, Wirtin Wirtschaft zum Eigenhof, Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

«Wir machen auch immer etwas, das ist wichtig. Sonst würde die Psyche leiden.»

Die Wirtin der Wirtschaft zum Eigenhof in Weinfelden ist immer noch positiv eingestellt. «Aber finanziell ist es schon nicht einfach, gerade für mich mit dem Zeitpunkt kurz nach der Geschäftsübernahme. Ich habe ein Familienbetrieb und deshalb verkrafte ich das, sonst wäre es sehr schwierig.»

Gefälligkeit für die Kundschaft

Astrid Höneisen wirtet auf dem «Hirschen» in Märwil. Sie hat sich dafür entschieden, ihre Menus im Take-away anzubieten seit Anfang Januar. «Umsatz mache ich kaum. Das ist eine Gefälligkeit der Kundschaft gegenüber, dass wir doch da sind für sie. Aber verdienen kann man nichts daran», sagt sie. All ihre Angestellte seien in Kurzarbeit, während sie diese Tage im Restaurant verbringt und lismet, bis Bestellungen reinkommen. Je nach Tag sind es eine bis zehn.

«Mein Mann leistet mir zum Glück Gesellschaft, damit mir nicht stinklangweilig ist.»

Höneisen hat trotz der schwierigen Lage ihr Lachen nicht verloren. «Ich bin ein älteres Guetzli. Da habe ich es sicher ringer als 30–40-Jährige, die noch nicht so lang im Gastgewerbe sind. Ich bin ein alter Fuchs und habe mich an vieles gewöhnt; hatte Hochs und Tiefs», sagt sie. Sie sei eine Kämpferin und lasse den Kopf nicht hängen. «Das bringt ja nichts. Zudem versuche ich auch, weiterhin einen geregelten Tagesablauf zu haben, das ist auch gut für die Psyche.»

Take-away auf dem Land ist schwierig

Mit ihren ein bis zehn Menus, die sie im Take-away verkaufen kann, macht Astrid Höneisen kaum Umsatz. Gerade in ländlichen Gemeinden, sei das einfach schwierig, findet auch Mike Zach, weshalb er kein solches Angebot aufgebaut hat. «Das läuft hier in Berg gar nicht. Wir sind spezialisiert und dieses Angebot könnten wir so gar nicht bieten.»

Gleich sieht es auch Maria Oertig aus Stehrenberg. «Take-away auf dem Land bringt gar nichts», sagt die «Rössli»-Wirtin. Ihr hilft, dass sie sich schon vor langem mit ihrem Mann dazu entschieden hat, nicht alles auf die Karte Restaurant zu setzen.

«Mein Mann hat sein eigenes Business und wir sind dadurch nicht nur auf das Restaurant angewiesen. Heute bewährt sich das.»

Oertig wirtet seit 28 Jahren auf dem «Rössli». Sie geniesse sogar ihre Zwangsferien, gehe Schneeschuhlaufen und treffe sich vereinzelt mit Kolleginnen. «Sonst habe ich ja nur etwa drei Wochen Ferien pro Jahr. Es ist schön, auch mal etwas mehr Zeit für mich zu haben.»

Ihren Serviceangestellten habe sie bereits Ende vergangenes Jahr gekündigt. «Wir hatten keine Bankette mehr, nichts mehr. Da ging es einfach nicht mehr.» Im ersten Lockdown sei es ihr noch gut ergangen, da sie für ihr Restaurant sogar über eine Pandemie-Versicherung verfügte. «Aber kaum hat uns die Versicherung ausgezahlt, hat sie uns den Vertrag gekündigt. Das ist eine Sauerei. Solange die Versicherungen von den Prämien profitieren, sind ihnen solche Verträge recht, und kaum müssen sie mal was bezahlen, kommt die Kündigung.»

Private Helfer liefern Burger aus

Miriam Egger, Wirtin Restaurant und Bar ArThur Weinfelden. Bild: PD

Miriam Egger ist Wirtin in der «ArThur», Restaurant und Bar in Weinfelden. Sie hat schon im ersten Lockdown auf Take-away und Lieferservice gesetzt – und hat Erfolg damit. «Da wir schon im Frühling mitunter bei den ersten waren, haben wir eine gewisse Reichweite erreicht, die mir jetzt hilft», sagt Egger. Dadurch laufe es ihr aus sehr gut.

«Aber nur mit Speisen macht man kein Gewinn, da resultiert höchstens eine schwarze Null.»

Trotzdem bereue sie es überhaupt nicht, arbeiten zu dürfen. «Ich kann vier Tage pro Woche richtig arbeiten, bin abends müde und gehe zufrieden ins Bett.» An der Theke könne sie sogar ein paar Worte mit den Kunden wechseln. «Das gibt mir viel, als Gastronomin ist man ja gewöhnt, viele Leute um sich zu haben.» Toll sei auch, dass sich Bekannte und Freunde dazu bereit erklären, für sie die Auslieferungen zu machen. «Sonst wäre das ganze nicht machbar. Ich bin sehr dankbar für diese Freundschaftsdienste.»

Trotz Hotel nichts zu tun

Das Restaurant Nollen ist auch ein Hotel. Dieses darf öffnen, aber Gäste hat Rosvaldo Postizzi-Eleganti keine. «Im Hotel läuft gar nichts. Die Leute wollen ausgiebig Nachtessen, aber das lohnt sich bei zwei Zimmern einfach nicht, und hätte ich 20 belegt, bräuchte ich wieder die Hilfe meiner Mitarbeiter», sagt der Wirt. «Die Motivation ist schwierig. Man will arbeiten und kann nicht arbeiten. Irgendwann kommt dann auch das Finanzielle.» Mit den Hilfsgeldern hapere es nämlich, findet Postizzi-Eleganti.

«Was sollen wir Gastronomen mit Darlehen? Da machen die Beizen ja nur noch mehr Schulden.»

Rosvaldo Postizzi-Eleganti, Hotel Restaurant Nollen in Hosenruck. Bild: Nana Do Carmo

Er habe noch gewisse Reserven, aber auch die seien irgendwann mal aufgebraucht. Den ersten Lockdown habe er noch geniessen können. «Ich hab damals gesagt, das waren die längsten und teuersten Ferien meines Lebens», sagt Postizzi-Eleganti. Aber jetzt sei es schwierig. Mit der Planung neuer Events und Projekt sowie einer Überarbeitung seiner Menukarte sorge er derzeit für etwas Beschäftigung.

Kaum Hoffnung auf baldige Besserung

Der aktuelle Beizen-Lockdown dauert noch bis am 28. Februar. Von den sechs befragten Wirtinnen und Wirten sind zwei optimistisch, dass ihr Lokal ab dem 1. März auch wieder öffnen darf. «Ich glaube fest dran, dass es dann aufgeht. Ich freue mich sehr auf den Normalbetrieb», sagt Rosvaldo Postizzi-Eleganti und Sabrina Bornhauser sagt: «Es wäre toll, wenn wir im März wieder durchstarten können. Wir haben nach dem ersten Lockdown gesehen, dass die Leute wieder kamen und Lust hatten auf einen Restaurantbesuch.»

Die anderen vier Befragten sind nicht sehr zuversichtlich, dass sie wieder normal loslegen können im März. «Ich bin da eher pessimistisch. Und selbst wenn, mit den zuletzt gehabten Regeln wie zwei Haushalte und nur vier Personen pro Tisch, bleibt es eine halbpatzige Angelegenheit», sagt Astrid Höneisen. Aber dennoch sei ihr diese lieber als weiterhin im Lockdown zu sein. Miriam Egger wird noch deutlicher:

«Ich denke nicht, dass wir am 1. März wieder in den Normalbetrieb gehen könnte.»

Aber solche Gedanken mach sie sich ohnehin gar nicht gern. «Deshalb arbeite ich viel und so habe ich gar keine Zeit, zu viel darüber nachzudenken.» Auch Maria Oertig-Zwissig glaubt noch nicht an eine Rückkehr zur Normalität im März. «Schön wäre es natürlich. Ich freue mich schon wieder sehr darauf, Gäste zu bewirten.»

Auch Mike Zach ist nicht sehr optimistisch. «Ich würde mich sehr über eine Wiedereröffnung freuen, die Leute wollen auch wieder kommen, das höre ich oft.» Aber er mache sich Sorgen, welche Massnahmen dann gelten würden. «Das ewige Hin und Her machte uns Wirten sehr zu schaffen: die ständigen Anpassungen der Polizeistunde, der Personenanzahl, der Abstände.» Er würde es begrüssen, wenn alle dieselben Regeln hätten im Land und diese auch klipp und klar wären auf längere Frist.