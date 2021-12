Feuer in Egnach: Leerstehendes Wohnhaus in Brand geraten

Grossfeuer in Egnach: Seit Jahrzehnten leerstehendes Haus gerät in Brand – Liegenschaft ist abbruchreif

Am frühen Montagmorgen ist es an der Bahnhofstrasse in Egnach zu einem Grosseinsatz der Feuerwehren Egnach und Arbon gekommen. Dies, nachdem eine unbewohnte Liegenschaft in Brand geraten war. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen keine. Das Haus ist gemäss Feuerwehrkommandant Christian Feuz abbruchreif.