Kriminalstatistik Thurgau: 10 Prozent mehr Straftaten als 2020

Thurgau Beinahe 1000 Straftaten mehr als im Vorjahr: Die Bilanz der Thurgauer Kantonspolizei für 2021 Die Zahl der Straftaten im Kanton Thurgau hat 2021 um 11 Prozent zugenommen und ist damit wieder auf dem Stand vor der Coronapandemie. Mehr Delikte gab es bei der «digitalen Kriminalität». 28.03.2022, 10.28 Uhr

Einschleichdiebstähle, wie hier im Bild zu sehen, haben zugenommen. Bild: Kapo TG

Die Zahl der Straftaten hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen: Gemäss polizeilicher Kriminalstatistik 2021 wurden im Thurgau 9435 Straftaten gemäss Strafgesetzbuch registriert, das ist gegenüber dem Tiefststand von 2020 eine Zunahme um 908 Delikte oder 11 Prozent. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Damit bewegt sich die Zahl der Straftaten wieder im Bereich wie vor Corona: 2019 waren es 9419 Delikte gewesen. Im langjährigen Vergleich sind diese Zahlen tief: Noch im Jahr 2013 mussten fast 12'000 Delikte registriert werden. Die Häufigkeitszahl, die Anzahl Straftaten pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner, stieg im vergangenen Jahr von 30,5 auf 33,3. Für die ganze Schweiz liegt dieser Wert bei 47,9 (49,0). Leicht abgenommen hat die Aufklärungsquote, von 43,3 auf 41,7 Prozent.

Hohe Aufklärungsquote bei Gewaltdelikten

Bei den Gewaltstraftaten wurden vergangenes Jahr 1019 Delikte registriert, 2,5 Prozent mehr als 2020. Dabei nahm die schwere Gewalt um 31 Prozent auf 42 Straftaten zu; das vollendete und die drei versuchten Tötungsdelikte wurden aufgeklärt. Der schweren Gewalt zugerechnet werden auch 17 (2020: 16) Fälle schwerer Körperverletzung. Die minderschwere Gewalt ging um 1 Prozent zurück: Während bei einfachen Körperverletzungen ein Rückgang von 17 Prozent auf 129 Delikte zu verzeichnen war, stieg die Anzahl Tätlichkeiten um 2 Prozent auf 329 an.

Zurückgegangen sind die Fallzahlen bei der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, von 62 auf 55; dabei waren in 23 Fällen (2020: 24) Polizistinnen und Polizisten betroffen. 90,3 Prozent aller Gewaltdelikte wurden aufgeklärt, was der Arbeit der Ermittlung, der Fahndung und der Kriminaltechnik ein sehr gutes Zeugnis ausstellt. Leicht abgenommen auf 209 (2020: 214) hat vergangenes Jahr die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Integrität. Stark angestiegen ist dabei die Zahl der Vergewaltigungen, von 9 auf 21 Delikte. 13 Fälle ereigneten sich im privaten und 5 im öffentlichen Bereich; in drei Fällen fehlt eine solche Zuordnung.

Wenig Einbrüche, deutlich mehr Einschleichdiebstähle

Die Vermögensdelikte machen jedes Jahr etwa zwei Drittel aller registrierten Straftaten aus, 2021 waren es 65,5 Prozent. Mit der Gesamtzahl der Straftaten stieg auch diese Zahl an: Es wurden 6191 (5493) Straftaten gegen das Vermögen registriert. Die Zahl der Einbrüche ging nochmals um 3 Prozent auf den historischen Tiefststand von 470 Delikten zurück; im Jahr 2013 waren noch fast 1200 Fälle registriert worden. Hingegen hat die Zahl der Einschleichdiebstähle um 50 Prozent zugenommen, es wurden 396 solche Delikte registriert (2020: 265).

Wegen Covid blieb die Bevölkerung mehr zu Hause, wodurch Einbrecher abgeschreckt wurden. Zudem dürften die wegen der vielen Einreisebeschränkungen weniger durchlässigen Grenzen spezialisierten Tätergruppen die Einreise erschwert haben. Der Anstieg bei den Einschleichdiebstählen lässt sich am besten mit dem Spruch «Gelegenheit macht Diebe» erklären. Das heisst, die Täter nutzen die «günstige Gelegenheit».

Digitale Kriminalität nimmt zu

Deutlich angestiegen, um 17 Prozent auf 503 Fälle, ist die Zahl der Betrugsdelikte. Vor zehn Jahren waren noch 135 solche Delikte registriert worden. Die Zahlen widerspiegeln die rasante Entwicklung bei den Online-Shopping- oder Verkaufsplattformen, auf denen sich auch viele gut organisierte Betrüger tummeln. 455 Betrugsfälle werden denn auch der digitalen Kriminalität (Cybercrime) zugeordnet.

Die wachsende Bedeutung dieser Form der Kriminalität schlägt sich in der Struktur der polizeilichen Kriminalstatistik nieder: Erstmals werden die Straftaten mit einem Modus Operandi der digitalen Kriminalität separat abgebildet und die Zahl der Delikte mit dem Vorjahr verglichen. Dabei wurde im Vergleich zum Jahr 2020 ein Anstieg um 25 Prozent registriert.

Kein Anstieg der Straftaten bei Häuslicher Gewalt

Vergangenes Jahr musste die Kantonspolizei Thurgau 665-mal (2020: 634) wegen Häuslicher Gewalt (HG) ausrücken. Bei 463 dieser Interventionen handelte es sich um HG mit mindestens einem Straftatbestand. Die anderen Polizeieinsätze betrafen familiäre Vorfälle, bei denen kein Straftatbestand erfüllt war (z. B. verbale Streitigkeiten).

Die Zahl der Straftaten bei Häuslicher Gewalt bewegte sich damit auf dem Niveau des Jahres 2020 (469), während im Jahr 2019 noch 539 solche Straftaten registriert worden waren. Ein pandemiebedingter Anstieg der Fallzahlen, wie er in anderen Kantonen oder Ländern beobachtet wurde, konnte also im Thurgau nicht festgestellt werden. Mit 180 Wegweisungen und Kontaktverboten wurden im Jahr 2021 auch etwas weniger Gewaltschutzmassnahmen als 2020 (186) ausgesprochen. (red)