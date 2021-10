Swiss League Fast wie in alten Zeiten: Der HC Thurgau entzückt beim 3:1 gegen La Chaux-de-Fonds die Güttingersreuti Ein überragender Jonathan Ang, Hexer Luis Janett und ein diszipliniertes Boxplay führen zum verdienten Heimsieg gegen den favorisierten HC La Chaux-de-Fonds. Dieser Erfolg unterstreicht, wie wichtig das Näschen von Headcoach Stephan Mair für den HCT ist. Matthias Hafen 29.10.2021, 23.25 Uhr

Die Thurgauer um Topskorer Jonathan Ang bejubeln einen Treffer gegen La Chaux-de-Fonds. Mario Gaccioli

Die Auftritte des HC Thurgau haben wieder das Potenzial, um den ganzen Kanton zu begeistern. Mit Einsatz und grossem Kämpferherz besiegten die Ostschweizer am Freitagabend in Weinfelden den Tabellenvierten La Chaux-de-Fonds 3:1 und gehören damit nach 15 Runden zur erweiterten Spitze der Swiss League. Dass in den anderen Stadien mit Sierre, den GCK Lions und Langenthal gleich alle drei Verfolger zurückgebunden wurden, spielte dem HCT zusätzlich in die Karten. Die fünftplatzierten Thurgauer können so am Sonntag weitgehend unbeschwert nach Olten reisen, wo um 17.30 Uhr das Duell mit dem Swiss-League-Leader ansteht.

Beim Heimsieg gegen La Chaux-de-Fonds konnte sich der HC Thurgau auf einen überragenden Jonathan Ang verlassen, der in dieser Form die halbe Miete ist für das Team von Trainer Stephan Mair. Zwischen den Pfosten hexte zudem Luis Janett auf höchstem Niveau und verdiente sich die offizielle Auszeichnung zum besten Spieler redlich. Nicht zuletzt brauchte der HCT zur Siegsicherung ein diszipliniertes Unterzahlspiel.

Spielfreudiger Ang an allen drei Treffern beteiligt

Ang versetzte den Chaux-de-Fonniers mit seiner aufsässigen Art den ganzen Abend Nadelstiche. Zwei der drei Tore erzielte der Kanadier auf diese Art gleich selber und auch beim 1:0 durch Ian Derungs Sekunden vor der ersten Pause provozierte sein Pressing den entscheidenden Puckverlust von Loïc In-Albon.

Thurgaus Topskorer zeigte sich an diesem Abend in bester Spiellaune. Wie Ang Puck um Puck ausgrub und als Stürmer auch wertvolle Verteidigungsarbeit verrichtete, war schlicht grossartig. Dass Thurgaus Trainer Mair das Potenzial des erst 23-jährigen Kanadiers in der vergangenen Saison erkannte, obwohl Ang erst im Februar als Notnagel verpflichtet worden war und bei weitem nicht auf der ganzen Linie überzeugen konnte, ist Gold wert für den HCT.

Gleiches gilt für Mairs Riecher in Sachen Goalies. Der Südtiroler erkannte, dass Nachwuchsgoalie Jan Rutz, den Rapperswil-Jona bei Thurgau aufbauen wollte, nicht ausreicht, um Bryan Rüegger zu unterstützen. Kurzerhand lieh er von Kloten zusätzlich Luis Janett aus und machte sich damit nicht nur Freunde. Für den HC Thurgau zahlt sich diese Verpflichtung aber weit über das Spiel gegen La Chaux-de-Fonds aus.

Thurgaus Neuzuzug Aaro Törmänen (links) tauscht mit seinem bisherigen Teamkollegen Daniel Carbis Nettigkeiten aus. Mario Gaccioli

Thurgaus Erfolg bleibt eine fragile Sache

Denn im Spiel gegen die Neuenburger zeigte sich auch, wie fragil eine noch so überzeugende Führung ist. Als bei Thurgau in der 32. Minute erstmals der Spannungsbogen riss, traf Kristian Suleski prompt zum 1:2 – keine zwei Minuten nach dem 2:0. Pechvogel In-Albon hatte in der 40. Minute zudem das leere Tor vor sich, schaffte es aber, den Puck vorbei zu zirkeln. Auch Suleskis Pfostenschuss in der 57. Minute hätte gut und gerne zum 2:2 führen können, ehe Ang zur Siegsicherung ins leere Tor traf. Doch wenn auch nicht ganz fehlerfrei stemmte sich der HC Thurgau im Schlussdrittel kollektiv gegen den drohenden Ausgleich und bewies einmal mehr, was er als Team erreichen kann. Es war ein grosse Leistung, die vom Publikum einmal mehr mit Ovationen verdankt wurde. Es war auch eine Leistung, die weit mehr als nur 779 Zuschauer verdient gehabt hätte.

Thurgau – La Chaux-de-Fonds 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Güttingersreuti, Weinfelden – 779 Zuschauer – SR Castelli/Unterfinger, Grau/Betschart.

Tore: 20. (19:19) Derungs (Ang) 1:0. 30. Ang 2:0. 32. Suleski (Carbis, In-Albon) 2:1. 59. Ang 3:1 (ins leere Tor).

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 3-mal 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds.

Thurgau: Janett; Parati, Rundqvist; Törmänen, Kühni; Schmutz, Bircher; Soracreppa, Moor; Derungs, Palmberg, Ang; Hollenstein, Hobi, Woger; Petrig, Lehmann, Binias; Bischofberger, Fritsche, Spannring.

La Chaux-de-Fonds: Aeberhard; Jaquet, Andersson; Suleski, Oejdemark; Nauris Sejejs, Ulmer; Olden, Trettenes, Andersons; Döpfner, In-Albon, Carbis; Dubois, Privet, Eugster; Nils Sejejs, Achermann, Voirol.

Bemerkungen: Thurgau ohne Fechtig, Forrer, Loosli, Baumann (alle verletzt) und Senn und Salamin (beide überzählig). La Chaux-de-Fonds ohne Sterchi (Grund unbekannt), Henauer (Bern/NLA), Iglesias und Matewa (beide verletzt). – Lettischer Nationalcoach und Ex-HC-Thurgau-Spieler Harijs Witolinsch im Stadion. – 54:41 Timeout La Chaux-de-Fonds. – 57. Pfostenschuss Suleski. – La Chaux-de-Fonds ab 57:00 ohne Goalie.