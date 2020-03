Thomas Müller wird Präsident des HC Thurgau, Gody Kellenberger Sportchef Der HC Thurgau hat seine neue Führungscrew zusammen. Sportlich kann der Eishockeyclub aus der Swiss League praktisch durchs Band auf erfahrene Profis zurückgreifen. Dem Verwaltungsrat steht neu ein einflussreicher Beirat zur Seite. Matthias Hafen 27.03.2020, 19.40 Uhr

Der HC Thurgau stellt sich neu auf, nachdem vier Verwaltungsräte ihren Austritt per Ende April angekündigt haben. Mario Gaccioli

Den steilsten Aufstieg in der Neuorganisation des HC Thurgau legt Thomas Imhof hin. Der 32-jährige diplomierte Betriebswirtschafter aus Engwang bei Wigoltingen wurde im vergangenen Sommer als Teilzeit-Geschäftsführer der HCT Young Lions und Stellvertreter von HCT-Geschäftsführer Martin Büsser angestellt. Daneben half Imhof tatkräftig in der Kommunikation mit, bediente an den Auswärtsspielen meist den Live-Ticker des Clubs und holte nach der Partie die Interview ein, die der HC Thurgau auf seinen Online-Kanälen publiziert. Nun übernimmt der Cousin von Radprofi Claudio Imhof die Geschäftsführung des Swiss-League-Clubs vollamtlich und folgt damit auf Büsser, der den HCT Ende April aus freien Stücken verlässt. Zuvor hatte Patrick Bloch, der heutige Geschäftsführer das nationalen Verbands Swiss Ice Hockey, den Posten inne gehabt.