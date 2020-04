Thomas Fleischmann ist der neue Gemeindeschreiber von Märstetten Nach sechs Jahren als Gemeindeschreiber von Märstetten tritt Christian Baumann eine neue Stelle an. Der Gemeinderat hat mit Thomas Fleischmann nun seinen Nachfolger gewählt. 15.04.2020, 16.40 Uhr

Thomas Fleischmann ist der neue Gemeindeschreiber von Märstetten. (Bild: PD)

(red) Mit der Wahl von Thomas Fleischmann aus Stein am Rhein setzt der Märstetter Gemeinderat auf Kontinuität und Erfahrung. «Damit will er die gute Qualität der Verwaltungstätigkeit und die bewährten Dienstleistungen seines Vorgängers auch für die kommenden Jahre gewährleisten», schreibt Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari in einer Mitteilung.