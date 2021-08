Theater Wenn Jesus feiert und zwei Streithähne sich prügeln – Zentrumbühne Bottighofen inszeniert «Don Camillo und Peppone» Ab dem 20. August zeigt die Zentrumbühne Bottighofen das Stück «Don Camillo und Peppone». Die Probearbeiten fanden wegen Corona unter erschwerten Bedingungen statt und auch der Saal wird bei den Aufführungen nicht ganz voll sein. Judith Schuck 13.08.2021, 16.55 Uhr

Jesus und Don Camillo feiern zuweilen auch mal ausgelassen miteinander. Bild: Tobias Garcia

Als überzeugter Kommunist möchte Giuseppe Bottazzi, genannt Peppone, seinen ersten Sohn Lenin taufen. Doch der Dorfpfarrer Don Camillo hat als sein Götti eine andere Vorstellung, wie der Junge heissen soll. Mal wieder können sich die beiden nicht einigen und lassen die Fäuste entscheiden.

Astrid Keller, Theaterregisseurin. Bild: Tobias Garcia

«Wer kennt ihn nicht?», fragt Theaterregisseurin Astrid Keller und meint damit den italienischen Filmklassiker aus den 1950er-Jahren. Und warum hatte Autor Giovannino Guareschi so viel Erfolg mit seinen Romanen? «Ich denke, weil die Menschen darin alle das Herz am rechten Fleck haben», beantwortet sie ihre Frage, egal ob konservativ oder kommunistisch.

Die Erzählungen spielen im Nachkriegsitalien, in dem sich die Kluft zwischen ehemaligen Partisanen und Mussolini-Anhängern durchs ganze Land zog. Auch das kleine Dorf Brescello in der Poebene ist in zwei Lager geteilt. Vor allem Bürgermeister Peppone (Raphael Tanner) und Pfarrer Don Camillo (Salvatore Bisognano) bekommen sich immer wieder in die Haare, obwohl ihre Ansichten eigentlich gar nicht so weit auseinanderliegen. «Wenn ihnen die Worte fehlen, gehen sie eben mit Fäusten aufeinander los», sagt die Regisseurin.

Die Musik entführt Zuschauer ins Belpaese

Zwischen den beiden Raufbolden steht Jesus, der in der Inszenierung der Zentrumbühne Bottighofen von Matthias Begemann verkörpert wird. Als bester Kumpel Don Camillos befindet er sich häufig mit ihm im Zwiegespräch. Wenn ihm am Kreuzhängen zu anstrengend wird, kommt er auch einmal herunter, um ein bisschen zu feiern.

Don Camillo und Peppone sind sich stets uneins - manchmal fliegen auch die Fäuste. Don Camillo gespielt von Salvatore Bisognano. Bürgermeister Peppone gespielt von Raphael Tanner. Wenn Jesus keine Lust mehr hat, nur am Kreuz zu hängen, macht er zuweilen auch mal Party. Jesus verkörpert von Matthias Begemann.

Und zu feiern gibt es immer wieder was, denn wo gestritten, da wird sich schliesslich wieder vertragen. Auf der von Leopold Huber und Jules Brenneis gestalteten Drehbühne geht es denn auch wild zu und her. Die Chöre Tägerwilen und Wyfelde singen unter Leitung von Claudia Hugentobler Schlager aus den 50er- und 60er-Jahren, darunter Adriano Celentano, die Partisanenhymne «Bella ciao», «aber auch Rossini», verrät Goran Kovacevic, der die vierköpfige Band leitet.

Er ist bereits zum dritten Mal bei einem Stück des Vereins Zentrumbühne Bottighofen dabei, bekannt auch von See-Burgtheaterinszenierungen. «Das Publikum kann sich über tolle Musik freuen», ist der Akkordeonist überzeugt.

Der Saal ist nur zu zwei Dritteln voll

Dass das Stück, welches ursprünglich für November 2020 geplant war, überhaupt noch auf die Bühne kommt, war nicht immer gewiss. Als es wegen der Coronabestimmungen im vergangenen Herbst nicht starten konnte, sollte es im Frühling aufgeführt werden. Doch wegen der unsicheren Lage entschied sich der Theaterverein für eine Premiere im Hochsommer, wenn die Fallzahlen mit grösserer Sicherheit Lockerungen zuliessen.

Die vor 40 Jahren gegründete Zentrumbühne bestückt den Saal nun statt der bisherigen 350 mit 220 Plätzen.

Fritz Wirz, Produktionsleiter Bild: Tobias Garcia

«Das sind zwei Drittel vom Saal.»

Fritz Wirz, der für die Produktion zuständig ist, sieht aber noch Luft nach oben. Ein Covid-Zertifikat ist momentan nicht nötig, die Kontakte müssten allerdings nachverfolgt werden können.

Chorproben unter erschwerten Bedingungen

Da es in der Vergangenheit immer wieder Probleme gab, arbeiten die Schauspieler und Sänger dieses Jahr mit Mikrofonen und die Musik wird übertragen. So werde gewährleistet, dass die Akustik überall im Saal angenehm sei, erklärt Wirz.

Für die Choreografie ist Sonny Walterspiel verantwortlich, die regelmässig mit Astrid Keller oder ihrem Mann Leopold Huber zusammenarbeitet. Aufgrund der schwierigen Bedingungen für Chorproben unter Corona musste Claudia Hugentobler in viel kleineren Gruppen und teils per Zoom proben. «Dadurch hatte sie fünfmal so viel Arbeit», betont Keller. Die Chorleiterin selbst findet, der Aufwand habe sich gelohnt: «Das fegt jetzt richtig!»