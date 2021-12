Bühni Wyfelde zeigt das Stück Funny Money zu Silvester

Theater Ein biederer Beamter kommt auf Ideen: Die «Bühni Wyfelde» zeigt das Stück «Funny Money» 16 Aufführungen zu Silvester und im Januar plant die Bühni Wyfelde mit ihrem neusten Stück. Derzeit laufen noch die Proben der Komödie im Theaterhaus Thurgau. Mario Testa 17.12.2021, 04.10 Uhr

Heinrich Liebig (Thomas Götz) mit dem wertvollen Koffer sieht sich auch mit Begehrlichkeiten seiner Bekannten Viktor (Peter Wenk) und Bettina Jansen (Kim Binder) konfrontiert. Bild: Mario Testa

Da vertauscht ein biederer Beamter auf dem Nachhauseweg aus Versehen seinen Aktenkoffer in der U-Bahn und ist plötzlich 2,5 Millionen reicher. Was macht er nur, um den unerhofften Geldsegen für sich behalten zu können? Die Antwort auf diese Frage liefern die Akteure der Bühni Wyfelde im Stück «Funny Money» von Ray Cooney.

Marta Wechsler, Produktionsleiterin und Präsidentin Bühni Wyfelde. Bild: Mario Testa

Seit Oktober laufen die Proben im Theaterhaus Thurgau, ab Silvester gilt es dann ernst. «Wir haben 16 Aufführungen geplant, zwei an Silvester und die weiteren an den vier Wochenenden im Januar», sagt Produktionsleiterin Marta Wechsler. «Vor einem Jahr mussten wir die Proben im Oktober abbrechen und nun haben wir am selben Punkt wieder angeknüpft und machen weiter.»

Viele Proben bis zur Premiere

Zweimal pro Woche und mehrmals an den Wochenenden probt das siebenköpfige Ensemble nun unter der Leitung von Regisseur Jean Grädel im Theaterhaus Thurgau. «Zwischen Weihnachten und Neujahr proben wir dann täglich», sagt Marta Wechsler. Die Kostüme sind noch nicht fertig, aber das Bühnenbild steht bereits. Es zeigt ein grosses Zimmer mit Couch, mehreren Türen und gelben Wänden. Im Zimmer spielen sich viele amüsante Szenen ab.

Mario Testa

Heinrich Liebig muss den Koffer mit dem unerhofften Geldsegen nicht nur vor den Ermittlern der Polizei verstecken, auch seine Bekannten belagern ihn mit Begehrlichkeiten. Liebig, gespielt von Thomas Götz, verstrickt sich in ein immer tieferes Lügenkonstrukt. Unter den Akteuren herrscht eine gute Stimmung bei den Proben, es wird viel gelacht. Regisseur Jean Grädel geht auf jedes Detail ein, korrigiert Mimik und Tonfall seiner Akteure, auch einzelne Wörter aus dem Skript.

Beim Vorverkauf harzt es

Der Vorverkauf für die 16 Aufführungen hat bereits begonnen. Und dabei zeigt sich doch eine gewisse Unsicherheit, wie Marta Wechsler sagt: «Sonst sind wir meistens schon vor Silvester ausverkauft. Diesmal sind erst etwa die Hälfte der Karten weg.» Sie merke, dass das Stammpublikum aufgrund der ständig wechselnden Coronamassnahmen verunsichert sei. «Ich verstehe die Zurückhaltung der Leute, eine gewisse Unsicherheit schwingt mit.»

Für die Aufführungen gilt Stand jetzt die 2G-Regel, wobei das Publikum zusätzlich eine Maske tragen muss. «Wir haben uns vor dem Start des Vorverkaufs vor zehn Tagen so entschieden – und nun hat auch der Kanton diese Vorgabe gemacht.»

Tickets: www.buehniwyfelde.ch