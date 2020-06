Teure Überraschungen: Die Renovation des Schlosses Hagenwil kostet 3,2 statt 2,5 Millionen Franken Die Renovation des Schlosses Hagenwil kostet massiv mehr als gedacht. Schuld daran ist vor allem das morsche Gebälk und die daraus entstandenen Brandschutzmassnahmen. Manuel Nagel 17.06.2020, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bernhard Koch sitzt im neu renovierten Restaurant im südlichen Wehrgang. Der Raum ist nun etwas länger, breiter und heller als vor der Umbauphase. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 16. Juni 2020)

Renoviert man ein altes Haus, so warten viele Überraschungen auf einen und es kann teuer werden, heisst es. Bei einem alten Schloss gilt dasselbe – einfach noch um ein paar Faktoren mehr.

Auch Bernhard Koch musste diese Erfahrung machen. Als Präsident des Vereins «Freunde des Wasserschlosses Hagenwil» weibelte er bei Stiftungen, Firmen und Privatpersonen, um die erforderlichen 2,5 Millionen Franken für die Renovation zusammenzubringen. Das hat der gut vernetzte und langjährige Regierungsrat auch geschafft. Doch die Summe reicht nicht, wie sich jetzt herausstellt.

Architekt Thomas Kaczmarek und Bernhard Koch tauschen sich im Schlosshof über die Gründe der höheren Baukosten aus. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 16. Juni 2020)

«Natürlich haben wir Reserven einkalkuliert», sagt Koch. Dass aber gleich so viele Balken des Wehrgangs und der Riegelbauten in einem schlechten Zustand sind, war zuerst nicht ersichtlich. Deshalb habe man im Laufe der zweiten Bauetappe, die im vergangenen Dezember begann, Anpassungen vornehmen müssen, was dann weitere Kosten nach sich gezogen habe.

Der neue Schlosshof, der von fast allen Stützpfeilern befreit wurde. Im Restaurant im Wehrgang rechts hat es nun auch Fenster zum Hof. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 16. Juni 2020)

Zuerst lief alles wie geplant. Die Schlossküche wurde für 600'000 Franken ersetzt. Geld, das Schlossherr Andi Angehrn selber investiert hat. Termingerecht waren diese Arbeiten Ende Februar fertig und das Schloss konnte im März im reduzierten Umfang Gäste empfangen – bis die Coronakrise zwei Wochen später den Betrieb lahmlegte.

Auch ohne Corona grosse Einbussen im Gastrobetrieb

Die Renovierung des Schlosshofs und des darüber liegenden Restaurants erfuhr zwar keine Verzögerung wegen Corona, doch das Holz war teilweise in einem bedenklichen Zustand. «Hätte man nichts gemacht, so wäre das Restaurant irgendwann im Hof unten gewesen», sagt Koch. Vieles musste neu geplant werden, was man eigentlich zuerst im ursprünglichen Zustand belassen wollte. Doch mit den Neuerungen stiegen auch die feuerpolizeilichen Anforderungen, was die ganze Sache nochmals verteuerte. Am Ende war man bei 3,2 Millionen angelangt – und somit 700'000 Franken über dem Budget.

«Das Fenster zum Hof»: Für einmal nicht der Hollywood-Klassiker von Alfred Hitchcock, sondern endlich Realität im Restaurant des Wasserschlosses Hagenwil. Vor der Renovation war diese Wand ohne Fenster, nun kann Bernhard Koch in den Schlosshof hinunter schauen. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 16. Juni 2020)

Nun gibt es auch Stimmen, die meinen, der Verein dürfe diese Mehrkosten nicht tragen. Koch gibt aber zu Bedenken, dass dies Folgen der Renovation seien und keine Sonderwünsche des Schlossherrn, der selber viel investierte und bereits ohne Corona Einbussen im sechsstelligen Bereich in Kauf nahm. «Unser Verein kann doch kein Interesse haben, dass es deswegen Andi Angehrn lupft», sagt Koch und er ist zuversichtlich, dass er das fehlende Geld zusammenbringt. Wichtig sei einfach, die Vereinsmitglieder und die grosszügigen Spender (bis zu 100'000 Franken) transparent zu informieren. Und wer das Resultat jetzt sehe, der bringe dafür sicher auch Verständnis auf und habe grosse Freude.

Informationen zum Verein

unter www.hagenwil.ch