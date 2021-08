Tennis: TC Hörnli Kreuzlingen spielt in Interclub-NLA um Titel

Tennis Nach der Pflicht nun die Kür: Der TC Hörnli Kreuzlingen spielt um den Schweizer-Meister-Titel Die NLA-Frauen des Tennisclubs Hörnli aus Kreuzlingen qualifizierten sich für die Finalrunde vom kommenden Wochenende in Winterthur. Die Thurgauerinnen sind die grossen Aussenseiterinnen im Kreis der besten vier Teams. Doch nebst ihrem Kampfgeist spricht noch ein weiterer Punkt für sie. Matthias Hafen 13.08.2021, 05.10 Uhr

Kreuzlingens Nadine Keller spielte beim Heimauftritt gegen Titelverteidiger Chiasso einen wichtigen Sieg im Einzel ein. Mario Gaccioli

Diesen Samstag und Sonntag machen in Winterthur die vier besten Frauen- und Männerteams die neuen Schweizer Meister der Interclub-NLA unter sich aus. Mittendrin: Der TC Hörnli Kreuzlingen. Die Thurgauerinnen erreichten die Finalrunde der besten vier Teams dank des abschliessenden Vorrundenerfolgs gegen Titelverteidiger Chiasso. Die Tessinerinnen, die auf diese Saison hin einen grossen Umbruch im Team zu verzeichnen hatten, blieben am Dienstag auf der Anlage des TC Hörnli chancenlos. Mit dem 4:2-Heimsieg zeigte Kreuzlingen, dass der sportliche Ehrgeiz der jungen Equipe weit über das Saisonziel, den Ligaerhalt, hinausgeht. Denn weil die NLA der Frauen in diesem Jahr nur mit fünf Teams gespielt wurde, stand schon im Vornherein fest, dass es keinen Absteiger geben würde.

Dennoch raufte sich das Ensemble von Trainer Ralph Zepfel zusammen, liess sich weder von der kurzfristigen Absage seiner Starspielerin Dalma Galfi (HUN) beirren, noch vom verletzungsbedingten Forfait seiner besten Schweizer Spielerin Nina Stadler. Angeführt von der Deutschen Lena Papadakis und der ebenfalls N2-klassierten Nadine Keller resultierte nicht nur der Vorrundensieg gegen Chiasso, sondern gab es auch je zwei Punkte gegen die Spitzenteams Weihermatt Urdorf und Mail Neuchâtel.

Im Halbfinal gegen das Überraschungsteam

Weihermatt ist am Samstag nun Halbfinalgegner von Kreuzlingen. Und das ist eine gute Nachricht für die Thurgauerinnen. Denn die Equipe aus Urdorf ist das bisherige Überraschungsteam der diesjährigen NLA und hat die Vorrunde knapp vor Mail und den Zürcher Grasshoppers gewonnen. GC und Mail werden aber stärker eingeschätzt. So oder so bleibt Kreuzlingen am Finalwochenende der grosse Aussenseiter. Bei der 2:4-Auftaktniederlage im Hörnli gewannen nur Papadakis und das Doppel Keller/Melody Hefti ihre Begegnungen mit den Spielerinnen von Weihermatt. Doch Trainer Ralph Zepfel und der jungen Equipe des TC Hörnli ist ein Exploit bei so wenig Erfolgsdruck durchaus zuzutrauen.

Der NLA-Titelkampf wird am Wochenende auf der Anlage des LTC Winterthur ausgetragen. Die Halbfinals der Frauen beginnen am Samstag um 9 Uhr. Zuschauer brauchen ein gültiges Covid-Zertifikat.