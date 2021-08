Tennis: TC Hörnli Kreuzlingen Aussenseiter in der Interclub-NLA

Tennis Leaderin winkt ab, weitere Teamstütze verletzt: Dem TC Hörnli Kreuzlingen bleibt nur die Flucht nach vorne Es ist ein grosser Auftritt mit kleinen Komplikationen: Die Frauen des Tennisclubs Hörnli Kreuzlingen werden in der diesjährigen Interclub-NLA ungeplant zu Aussenseiterinnen. Doch die junge Equipe, die den Trainern Ralph Zepfel und Tobias Klein noch zur Verfügung steht, strotzt vor Energie. Matthias Hafen 12.08.2021, 22.30 Uhr

Hörnlis Team (von links): Tobias Klein (Trainer), Chiara Amann (Physio), Sophie Lüscher, Lena Papadakis, Nadine Keller, Paula Cembranos, Alina Zepfel, Melody Hefti, Ralph Zepfel (Trainer). Mario Gaccioli

Wenn es um Einsatz und Herzblut geht, gehört der TC Hörnli Kreuzlingen jedes Jahr zu den Siegern der Interclub-NLA. Dabei treten die Thurgauerinnen oft mit einem inferioren Kader an. Eine starke Ausländerin an der Spitze, dahinter ein Kollektiv, geprägt vom einheimischen Tennis-Schaffen. Dies im Zusammenspiel mit der Nationalen Elite-Sportschule NET. Doch in diesem Jahr ist vieles anders. Einerseits musste der TC Hörnli die kurzfristige Absage ihrer Starspielerin Dalma Galfi aus Ungarn (WTA 152) zur Kenntnis nehmen. Andererseits gab Nina Stadler, Zukunftshoffnung aus der Talentschmiede NET, verletzungshalber Forfait.

Zwei Punkte, die noch wichtig sein könnten

So standen die Kreuzlingerinnen zum Saisonauftakt am Dienstag gegen das Spitzenteam Weihermatt eigentlich von Anfang an auf verlorenem Posten. Es spricht für die junge Equipe der Trainer Ralph Zepfel und Tobias Klein, dass sie sich vor heimischem Publikum trotzdem zwei Punkte gutschreiben lassen konnte. Ersatzausländerin Lena Papadakis aus Deutschland gewann ihr Einzel gegen die besser eingestufte Österreicherin Julia Grabher 6:3, 6:2. Und das Doppel mit Nadine Keller und Melody Hefti holte schliesslich den zweiten Punkt für Hörnli Kreuzlingen.

Nächstes Heimspiel am kommenden Dienstag

Mit diesen personellen Voraussetzungen läuft es für die Thurgauerinnen, zu deren NLA-Team auch Sophie Lüscher, Paula Cembranos und Alina Zepfel gehören, wohl auf einen Zweikampf am Tabellenende mit Chiasso hinaus. Die Tessinerinnen mussten sich am Donnerstag gegen Weihermatt gleich mit 0:6 geschlagen geben.

Bei den Frauen nehmen 2021 nur fünf Clubs teil. Lido Luzern verzichtete auf den Aufstieg und Sursee zog sein Team zurück. Die Equipe von Zofingen wurde auf diese Saison hin zum TC Mail Neuenburg transferiert. Für die weiteren Vorrundenspiele gastiert der TC Hörnli noch bei Mail (Samstag) und GC (Sonntag). Das zweite Heimspiel findet am Dienstag gegen Chiasso statt.