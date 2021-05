Restaurant mit Containern auf dem Arboner Hafendamm

Temporäre Strandbars «Damit machen wir uns lächerlich»: Ausgemusterte Schiffscontainer und ein alter Baukran sollen die Arboner Seepromenade aufmöbeln Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Drei von fünf Baugesuchen für die angekündigten temporären Strandbars und Gartenbeizen am See liegen öffentlich auf. Viele freuen sich auf die Betriebsamkeit. Es gibt aber auch Anwohner, die sich entsetzen. Annina Flaig 20.05.2021, 05.10 Uhr

Der modulare Nutzgarten und Gastronomiebetrieb Frau Gerolds Garten mit aufeinandergestapelten Schiffscontainern befindet sich in Zürich-West bei der Hardbrücke. In Arbon ist ein ähnliches Projekt geplant. Bild: PD

Bunte Schiffscontainer mit eingebauter Küche und einem pastellfarbenen Zirkuszelt. Ein paar alte Weinfässer und Holzkisten, in denen Kopfsalate und Krautstiel spriessen. In Zürich-West funktioniert das Konzept ausgezeichnet. Die Beiz namens «Frau Gerolds Garten» gilt als hip und ist im Sommer rappelvoll. In Arbon soll es bald etwas ganz Ähnliches geben, und zwar an allerbester Lage beim Hafendamm neben der Anlegestelle für die Ausflugsschiffe.

Das vielseitige Restaurant Frau Gerolds Garten in Zürich.

Bild: PD

«Hannah am See» heisst das Projekt, das bei der Bauverwaltung aktuell öffentlich aufliegt. Das modular zusammengewürfelte Containerdorf auf 765 Quadratmetern ist eine Mischung aus Streedfoodfestival, Strandbar und Hafencafé. Es werden Standplätze für sogenannte Foodtrucks vermietet. Auch Yoga-Sessions und Müttertreffs sind Teil des Konzepts. An vereinzelten Samstagen sollen Tanzveranstaltungen stattfinden.

Geplant sind 200 Sitzplätze. Blickfang ist inmitten der rund zehn Container ein alter Baukran, an welchem Leuchtgirlanden befestigt werden. Vorgesehen ist, dass der Betrieb – nach einer Pause im Herbst – auch in den Wintermonaten Dezember bis Februar mit etwas anderem Angebot wieder aufgenommen wird.

Viele Arboner freuen sich, wenn es nach Jahren der Durststrecke und gescheiterten Projekten diesen Sommer auf der Promenade endlich neue gastronomische Angebote gibt. Das zeigte eine Infoveranstaltung im November. Nun werden aber auch kritische Stimmen laut. So sagt etwa Hannes Gimmel, der unweit des Seeufers wohnt:

Hannes Gimmel, Gegner der gastronomischen Zwischennutzungen am See. Bild: PD

«Mit diesem Jahrmarkt auf der historischen Hafenmole machen wir uns lächerlich.»

Die vorhandene Infrastruktur sei für die Benutzer der beiden Häfen wie Hafenplatzmieter, Gästeboote und Kursschiffe ausgelegt. Aus Sicherheitsgründen könne es zwischen den Hafeneinfahrten keine Strandaktivitäten wie Stand Up Paddle, Strandbar und weiteres, das geplant ist, geben.

Er stellt sich einen lauen Sommerabend vor: «Der Film läuft gut hörbar im benachbarten Openairkino, die 200 Sitzplätze im Containerdorf sind belegt und die Musik dröhnt aus den Lautsprechern, die Parkplätze sind belegt und die Parkplatzsucher und Poser kreisen auf dem Adolph Saurer Quai während die Besucher auf den Gästebooten und die Anwohner gerne schlafen möchten.» Der 69-jährige sagt deshalb:

«Man kann es drehen und wenden wie man will: Zusammen mit den anderen geplanten Provisorien wird das hier eine Partymeile geben.»

Das sei sicherlich nicht das, was sich die Arboner und die meisten der regelmässigen Besucher am See wünschen, ist er überzeugt. «Wenn ich an der einmaligen Promenade spaziere, möchte ich die Ruhe, die Natur und das Wasser geniessen. Zudem gibt es bereits genügend Einkehrmöglichkeiten, am Quai oder im Städtli.»

Die Stadt betonte bereits im März, dass man keine Partymeile schaffen wolle. Markus Rosenberger, Leiter Abteilung Freizeit/Sport/Liegenschaften, sagte, oberstes Ziel sei es, der Bevölkerung und den rund 400'000 Velotouristen jährlich einen Mehrwert zu bieten. Er sagte damals:

Markus Rosenberger, Leiter Abteilung Freizeit/Sport/Liegenschaften der Stadt Arbon. Bild: PD

«Wir wollen die Nerven der Anwohner nicht strapazieren»

Gimmel aber regt sich auf. Und er sagt, er kenne viele, die so denken wie er, sich allerdings nicht öffentlich äussern. Einige tun es zumindest in einer der örtlichen Facebookgruppen: Das geplante Projekt sei «ein Schrottplatz aus alten Containern», kommentiert jemand. «Picknick vom Schwimmbad bis Metropol. Das ist Arbon», schreibt ein anderer. Es gibt aber auch solche, die sich über eben diese Nörgler aufregen: «Kaum wird etwas vorgestellt, hagelt es schon Kritik.»

«Sollen denn in Arbon nur noch Autowaschanlagen gebaut werden dürfen?»

Ein Mitglied, das offenbar die ideengebende Beiz im Trendviertel von Zürich kennt, schreibt: «Wenn's ähnlich wie «Frau Gerolds Garten» wird, finde ich das sehr chic.»

Urbanes Flair: Die Schiffscontainer, wie hier in Frau Gerolds Garten, sind modular. Bild: PD

Evelyne Jung will mit Hannes Gimmel und anderen das Gespräch suchen und die Zweifel aus dem Weg räumen. «Ich verstehe die Skepsis. Das mit den alten Schiffscontainern klingt vielleicht etwas seltsam. Doch es wird toll aussehen», schwärmt sie.

Evelyne Jung, Präsidentin von Arbon Tourismus. Bild: PD

Die Präsidentin von Arbon Tourismus ist Mitglied des dreiköpfigen Projektteams und will in einem der Container einen zusätzlichen Infostand für Arbon Tourismus eröffnen. Damit schlägt sie zwei Fliegen mit einer Klappe, denn der städtische Tourismusverein wünscht sich seit längerem einerseits ein breiteres Gastronomieangebot für Touristen und andererseits eine bessere Präsenz am See, wo viele Touristen sind. Sie sagt:

«Jetzt packen wir diese Chance.»

Arbon Tourismus ist finanziell bekanntlich nicht auf Rosen gebettet und wird sich an den Investitionskosten, welche im Projektbeschrieb auf 160'000 Franken geschätzt werden, laut Jung nicht beteiligen. «Was wir beisteuern können, sind unser Know-how und unsere Arbeitsstunden.» Das Projekt liegt noch bis zum 26. Mai öffentlich auf.

Ganz vorne auf dem Hafendamm ist das Containerdorf geplant. Bild: Manuel Nagel

Insgesamt hat die Stadt am See fünf Standorte für temporäre Restaurants ausgeschrieben. Nebst dem Containerdorf liegen derzeit noch zwei weitere Baugesuche vor.

Sandwich essen auf der Schaukel

Die 29-jährige Désirée Fatzer, die in Arbon und Egnach aufgewachsen ist, will mit ihrem Projekt «Seeliebi9320» die kleine Wiese südöstlich vom Jakob-Züllig-Park und Adolph-Saurer-Quai bespielen. Auf der 100 Quadratmeter grossen Fläche ist ein Holzpavillon mit 40 bis 50 Sitzplätzen, teilweise auf der Wiese – auch auf Schaukeln – geplant.

In ihrem Pop-up-Imbiss wird sie nicht nur frische Toast-Sandwichs, sondern auch Informationen über Wasser und Umwelt anbieten. Auch Solokonzerte, Filmabende, Markttage und Vorträge sind Teil des Konzepts. Der Imbiss ist bis Ende September sieben Tage die Woche geöffnet. Ein Ganzjahresbetrieb ist laut der Stadt denkbar. Die Auflagefrist dieses Projekts dauert bis zum 2. Juni.

Micha Schranz will seinen Trailer bei der Wetterstation aufstellen. Bild: PD

Ein weiteres Baugesuch eingereicht hat Micha Schranz aus Rorschacherberg, der zusammen mit seiner Partnerin Seraina Christina Bichsel in Arbon das «Café Zwei» führt.

Schranz will bei der Wetterstation auf einer Fläche von 30 Quadratmetern das Projekt «Coffee to go» umsetzen. Wie zuletzt in Romanshorn will der Barista seinen Gästen aus seinem Trailer nebst koffeinhaltigen Getränken und Cocktails auch Glace und Flammkuchen anbieten. Auf einer kleinen Terrasse sind 15 Sitzplätze vorgesehen. Der Betrieb ist das ganze Jahr über mit angepassten Öffnungszeiten vorgesehen. Die Einsprachefrist läuft bis zum 26. Mai.

Die Idee mit der gastronomischen Zwischennutzung Die Belebung der Arboner Seepromenade mit den gastronomischen Zwischennutzungen ist nur eine Übergangslösung, bis ein sogenannter Masterplan für die Entwicklung des gesamten Uferbereichs vorliegt. Diesen Masterplan verlangt der Kanton. Er hat nämlich ein Vetorecht, das auf die Aufschüttung des Geländes am Seeufer zurückgeht. Der Kanton hat in der Vergangenheit immer wieder von seinem Mitspracherecht Gebrauch gemacht und touristische Projekte im See versenkt. So sagte er im Herbst wegen fehlenden Masterplans zur Entwicklung des gesamten Seeufers Nein zu einem Restaurantbetrieb auf dem Hafendamm. So wie bereits vor 20 Jahren, als die Hafenkommission entsprechende Ideen entwickelt hatte. Nun haben die zuständigen Stellen in Frauenfeld aber Hand geboten zu einer Zwischennutzung auf dem Hafendamm und an vier weiteren Orten am Ufer, bis das Gastro-Gesamtkonzept vorliegt. (mso)