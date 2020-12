Temporäre Fussball-Arena Wieder Ärger am Arboner Seeufer: Wirt des «Roten Kreuzes» regt sich über ungleiche Spiesse bei der Beurteilung von Bauvorhaben durch die Stadt auf Während der EM im Sommer 2021 ist in Arbon wieder eine Public Viewing Arena geplant. Der Inhaber des «Roten Kreuzes» versteht nicht, warum die Stadt Arbon dieses Vorhaben unterstützt, während sie seine Pergolen bekämpft. Eva Wenaweser 02.12.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So hat die Public Viewing Arena während der EM im Jahr 2016 ausgesehen. Bild: PD/poleposition.at (Arbon, 10. Juni 2016)

Das Public Viewing am See war sowohl 2016 als auch 2018 ein grosser Erfolg. Daher ist auch während der EM 2021 eine temporäre Fussball-Arena am Arboner Quai geplant. Bisher war dies immer ohne Bewilligung möglich – das ist dieses Mal anders. Die Stadt hat daher ein Baugesuch eingereicht, das seit dem 27. November öffentlich aufliegt. Laut Markus Rosenberger, Leiter der städtischen Abteilung Freizeit, Sport und Liegenschaften in Arbon, brauchen Bauten, die länger als zwei Wochen stehen, neu eine Bewilligung.

Markus Rosenberger, Leiter Abteilung Freizeit, Sport und Liegenschaften. Bild: PD

Trotz dieser zusätzlichen Hürde ist Rosenberger optimistisch, dass das Public Viewing wieder am gewohnten Ort stattfinden kann.

«Es ist schliesslich nicht das erste Mal, dass der Anlass in dieser Form durchgeführt wird.»

Das überdachte Zelt der Arena soll rund 800 Sitzplätze fassen. Zusätzlich gibt es auf dem Schlosshügel noch etwa 400 Steh- und Sitzplätze für die Zuschauer. Ob im Hinblick auf die Coronapandemie bis dahin Veranstaltungen wieder in diesem Rahmen stattfinden können, sei jedoch unklar. Die Arena wäre vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021 geplant.

Der Veranstalter Reto Lütschg, der auch das Seenachtsfest in Arbon organisiert, will gemäss Rosenberger aber bereit sein und sich bereits jetzt um die Baubewilligung kümmern. Diese wird von der Stadt eingereicht, da sie Eigentümerin des Bodens ist. Gemäss Rosenberger bezahlt Lütschg dann eine Miete für das Areal. Die Fussball-Arena veranstaltet er in Kooperation mit Radio FM1. «Ob die Bewilligung hinsichtlich Schutzkonzept dann bei der Stadt, beim Kanton oder Bund liegt, wird sich zeigen», sagt Rosenberger.

Wirt des «Roten Kreuzes» versteht die Stadt Arbon nicht

Gionatan Capuano, Wirt und Inhaber des Hotels und Restaurants Rotes Kreuz. Bild: PD

Obwohl laut Rosenberger bisher keine Einsprachen bei der Stadt eingegangen sind, gibt es jemanden, dem die Idee sauer aufstösst: Gionatan Capuano, Inhaber des Hotels und Restaurants Rotes Kreuz in Arbon. Er betreibt das «Rote Kreuz» unweit des Standorts der geplanten Fussball-Arena. Capuano ist im Knatsch mit der Stadt Arbon wegen zwei Pergolen, die er vor vier Jahren für über 100'000 Franken ohne Bewilligung gebaut hat. Die Stadt legalisierte zwar nachträglich die grössere der beiden Konstruktionen unter den Bäumen in der Gartenwirtschaft.

Die Pergolen beim Restaurant Rotes Kreuz in Arbon stehen teilweise zwischen geschützten Bäumen. Bild: Annina Flaig (31. März 2020)

Der Heimatschutz ist damit aber nicht einverstanden und will auch diese wieder entfernt haben. Die Pergolen würden an einem besonders sensiblen Ort teilweise zwischen geschützten Bäumen in einer so genannten Freihaltezone stehen und den Blick vom See auf die Kulisse mit der katholischen Kirche beeinträchtigen. Der Fall liegt aktuell beim Verwaltungsgericht. Capuano sagt:

«Ich verstehe nicht, warum mich die Stadt Arbon derart bekämpft, obwohl ich hier seit 18 Jahren einen touristischen Beitrag leiste. Die Arena wird jedoch unterstützt.»

Die Fussball-Arena sei immerhin für einen Monat geplant und würde während dieser Zeit ebenfalls das Bild der Seepromenade stören. In seinen Augen zeige das, dass die Stadt im Eigeninteresse anders handle.

Diezi: «Ich möchte mich nicht mehr über die Zeitung austauschen»

Dominik Diezi, Stadtpräsident Arbon. Bild: Andrea Stalder

Der Arboner Stadtpräsident Dominik Diezi versteht nicht, warum Capuano erneut an die Zeitung gelangt. Für den 5. Januar sei ein Gesprächstermin mit dem Restaurantbesitzer angesetzt. «Ich möchte mich nicht mehr über die Zeitung austauschen. Bis zu diesem Termin möchte ich mich allgemein nicht mehr zu diesem Thema äussern.» Eines merkt Diezi aber an: Die Stadt würde Capuano in keiner Weise bekämpfen. «Es ist in unserem Interesse, eine gemeinsame Lösung zu finden.» Dafür wurde auch das Treffen vereinbart.

Laut Diezi ist es aber ein grundsätzlicher Unterschied, dass die Public Viewing Arena eine temporäre Anlage ist. Die Pergolen hingegen seien fixe Bauten, die mehrere Jahre stehen bleiben.