Teddy Haffti wacht über die

Schulhaus-Baustelle in Weinfelden Der Ersatzneubau des Martin-Haffter-Schulhauses schreitet gut voran. Für drei Holzbauer bedeutet er viel Arbeit. Insgesamt werden rund 800 Kubikmeter Holz aus den Wäldern am Ottenberg verbaut. Mario Testa 26.08.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Teddybär Haffti ist das Maskottchen der Bauarbeiter. Er darf zwischendurch auch einmal an den Ketten des Krans mit in luftige Höhen. Bild: Mario Testa

(Weinfelden, 24. August 2020)

«Üses Holz - üsen Stolz» – unter diesem Motto steht der Bau des neuen Martin-Haffter-Primarschulhauses. Bislang war von Holz aber kaum etwas zu sehen auf dem Baugrund. Beton und Armierungseisen prägten das Bild – und Teddybär Haffti, der als Maskottchen zwischendurch auch mal am Kran durch die Luft schwebt.

Nun aber wächst das Schulhaus rasant in die Höhe und Holz ist Trumpf. «Drei Holzbauer sind damit beschäftigt, die Elemente vorzuproduzieren, die wir auf der Baustelle zusammensetzen», sagt Bauleiter Werner Schlatter von der Generalunternehmerin Implenia Schweiz AG.

Werner Schlatter, Bauleiter, Implenia Schweiz AG. Bild: Mario Testa

«Die Zimmermänner sind unter Druck, aber wir sind im Zeitplan. Ende September soll der Rohbau stehen.»

In den Werkstätten der Bornhauser Holzbau AG und der Wiesli Holzbau AG in Weinfelden sowie der Kaufmann Oberholzer AG in Schönenberg läuft die Produktion der Wandelemente seit Anfang Juli.

Arbeit auf der Baustelle und in der Werkstatt

Rund 20 Holzbauer und Schreiner sind mit der Produktion der Elemente beschäftigt. «Für die erste und zweite Bauetappe haben wir die Elemente bereits fertig. Während diese auf der Baustelle eingesetzt werden, produzieren wir in den Werkstätten gleichzeitig noch die Elemente für die dritte Etappe», sagt Christoph Walter, Projektleiter bei der Bornhauser Holzbau AG.

Christoph Walter, Projektleiter Bornhauser Holzbau AG. Bild: Mario Testa

«Die Dimensionen der Elemente sind eine Herausforderung. Aufgrund der Raumhöhen sind sie deutlich grösser als bei Einfamilienhäusern. Aber bisher passen alle.»

Von der ersten Etappe stehen bereits zwei der künftig drei Etagen des Schulhauses. Etappiert wird die Errichtung, um Wasserschäden zu vermeiden. «Wenn Regenwetter angekündet ist, decken wir das Gebäude über Nacht ab», sagt Werner Schlatter. Dazu liegen drei grüne, tennisplatzgrosse Blachendächer bereit, die mit dem Kran auf den Rohbau gehievt werden können.

Arbeit auf dem Dach

Tagsüber hängen vor allem Wandelemente, Bodenplatten und Balken am Haken. 14 Meter lang und eine halbe Tonne schwer sind die Balken, welche die Decken und Böden tragen. Einen nach dem andern setzen die Zimmermänner Nathanael Schoop und Marco Kreier an ihren Ort. Die metallenen Verbinder gleiten meist mühelos ineinander. Manchmal müssen die Zimmermänner mit dem grossen Hammer nachhelfen.

Zwei Balken schweben am Kran heran. Die beiden Zimmermänner Nathanael Schoop und Marco Kreier nehmen sie in Empfang und setzen sie ein. Bild: Mario Testa

Trotz der Unmengen Holz – die 800 Kubikmeter Konstruktionsholz stammt aus den Wäldern am Ottenberg – präsentiert sich das Gebäude derzeit als graue Maus. «Die Wände sind zum Feuerschutz mit Gipsplatten bedeckt», erklärt Zimmermann Christoph Walter. «Aber zum Schluss kommt eine Holzverkleidung ans Gebäude – dann stimmt es auch optisch wieder mit <Üses Holz - üsen Stolz>.»

Stolz ist Bauleiter Werner Schlatter auch darauf, dass die Corona-Schutzmassnahmen nach wie vor eingehalten werden und ihre Wirkung zeigen – und dass es bisher keine Unfälle gab auf der Baustelle.