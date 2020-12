Tägerwilen Vor dem Urlaub ins Testzelt: Im Zecchinel-Areal kann man sich seit kurzem auf das Virus testen lassen – und das geht schnell Die Laborfirma Swiss Analysis bietet Coronatests an. Die Resultate liegen bereits nach drei Stunden vor. Riccardo Iannella 08.12.2020, 16.45 Uhr

Vor dem Eingang der Laborfirma Swiss Analysis steht seit kurzem ein Corona-Testzelt. Bild: Reto Martin

Wer sich auf Corona testen lassen will, kann dies seit kurzem auch an der Hauptstrasse in Tägerwilen tun. Die Laborfirma Swiss Analysis bietet seit wenigen Wochen die Möglichkeit an, sich in einem Pavillon auf dem Zecchinel-Areal auf das Virus testen zu lassen. Das Resultat soll schon nach wenigen Stunden vorliegen.