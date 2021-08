In Tägerwilen hat das elfte Oben Toben Festival stattgefunden

Tägerwilen Sie feiern laut und lautlos: Am Wochenende ging wieder das Oben Toben Festival über die Bühne Im Tägerwiler Pfaffenbühl hat das elfte Oben Toben Festival stattgefunden. Nebst mehreren Konzerten gab es auch eine Silent Party. Isabelle Merk 29.08.2021, 17.45 Uhr

«The Oskars» rocken am Oben Toben Festival. Bild: Isabelle Merk

Satte Klänge schallen bei der Durchführung des elften Oben Toben Festivals im Tägerwiler Pfaffenbühl durch die sonst von Kühen und Ruhe geprägte Landschaft. Trotz wahrhaft bescheidenem Wetter feiern am Samstag rund 200 Musikfreunde. Die Silent Party am Freitag hat mit 120 Teilnehmern so viele Leute wie noch nie ans Oben Toben gelockt.