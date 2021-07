Der Tägerwiler Gemeindepräsident Markus Thalmann hört auf

Tägerwilen «Nach meiner Wahl dachte die Hälfte der Leute: ‹Jetzt geht Tägerwilen unter›»: Markus Thalmann hört nach über 26 Jahren als Gemeindepräsident auf Nach genau 26 Jahren und drei Monaten gibt Markus Thalmann sein Amt als Gemeindepräsident von Tägerwilen ab. Er erzählt von der knappen Wahl 1995 und sagt, weshalb man ihn künftig nicht mehr an Gemeindeversammlungen antreffen wird. Rahel Haag 30.07.2021, 05.00 Uhr

Markus Thalmann, vor dem Gemeindehaus, das 26 Jahre lang sein Arbeitsplatz war. Bild: Andri Vöhringer

Begonnen hat alles mit einer Kutschenfahrt durchs Dorf. Markus Thalmann deutet auf ein Foto von damals. Es zeigt ihn strahlend, mit einem Blumenstrauss und einem Zylinder in den Händen auf dem Kutschbock. Das Bild wurde am 30. April 1995 aufgenommen. An jenem Sonntag wurde Thalmann zum Gemeindeammann von Tägerwilen gewählt.

Der frisch gewählte Tägerwiler Gemeindeammann Markus Thalmann wurde mit einer Kutschenfahrt durchs Dorf überrascht. Bild: PD (30. April 1995)

Es sei ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen, erinnert sich Thalmann. Der Entscheid fiel erst im zweiten Wahlgang, die Stimmbeteiligung lag bei 66,26 Prozent. «Diesen Wert haben wir seither nie wieder erreicht», sagt Thalmann. Jeder, der auch nur ein bisschen politisch interessiert war, habe abgestimmt. Am Ende machten nur 81 Stimmen den Unterschied.

Sein Gegner war Kurt Eberle, der bereits seit vier Jahren im Tägerwiler Gemeinderat sass. Thalmann war als Sekundarlehrer der Quereinsteiger. Rückblickend sagt er:

«Das Dorf war geteilt. Nach meiner Wahl dachte die Hälfte der Leute: ‹Jetzt geht Tägerwilen unter.›»

Er schmunzelt. Manch einer habe auch gesagt: «Jonu, in vier Jahren wählen wir dann einen anderen.» Dazu ist es aber nie gekommen. Heute, genau 26 Jahre und 2 Monate nach seinem Amtsantritt, hat Markus Thalmann seinen letzten Arbeitstag. Um 14 Uhr übergibt er seinem Nachfolger Markus Ellenbroek den Schlüssel.

Kein Beruf, sondern seine Berufung

Dass er es so lange machen würde, hätte Thalmann selber nicht gedacht. Drei Amtszeiten, sprich zwölf Jahre, hatte er sich ursprünglich vorgenommen.

«Doch ich habe bald gemerkt, dass dieser Beruf meine Berufung ist und ich gar nichts anderes mehr will.»

Gereizt habe ihn unter anderem der Kontakt zu ganz unterschiedlichen Menschen: der Bevölkerung, den Vereinen, Vertretern der Nachbargemeinden, den verschiedenen Ämtern des Kantons und nicht zuletzt den Firmen. Wahnsinnig vielfältig sei die Arbeit.

Markus Thalmann, 1995 im Wahlkampf um das Amt des Gemeindeammanns. Bild: PD

Die Kritik an ihm sei zwei Jahre nach seiner Wahl langsam verstummt. Einen Gegner hatte Thalmann nach Kurt Eberle jedenfalls nie wieder und er sei stets mit 80 bis 90 Prozent Zustimmung wiedergewählt worden. Sein Geheimnis? «Authentizität», sagt er.

«Wenn ich am Grümpelturnier morgens um 3 Uhr Lust hatte, an der Bar noch einen Drink zu nehmen, habe ich das gemacht. Ich wäre nie um 23 Uhr nach Hause gegangen, um einen guten Eindruck zu machen.»

Zudem sei er ein Optimist und eine gesellige Frohnatur. Das sei ihm in die Wiege gelegt worden und in diesem Beruf habe er diese Fähigkeiten einsetzen können. Zudem habe er im Gemeinderat immer auf ein «super Team» setzen können. «Kurt Eberle ist übrigens nach meiner Wahl noch vier Jahre lang Gemeinderat geblieben – und er war immer fair und loyal.»

Nach bald 44 Jahren will er wieder Cellostunden nehmen

Und fällt es nun schwer, loszulassen? «Überhaupt nicht», sagt Thalmann sofort. Er habe ja nun auch lange genug Zeit gehabt, sich darauf einzustellen. Der Entscheid, das Amt abzugeben, habe er schon im Frühling 2019 getroffen. Offiziell angekündigt hatte er ihn im Dezember.

«Ich freue mich wahnsinnig auf den nächsten Lebensabschnitt.»

Die freie Zeit will der dreifache Grossvater der Familie sowie Reisen, ehrenamtlichen Tätigkeiten und der Musik widmen. «Nach bald 44 Jahren möchte ich wieder Cellostunden nehmen», sagt er. Darauf freue er sich jetzt schon. Und er habe sich vorgenommen, «fast jeden Tag» zu üben.

An den Gemeindeversammlungen werde man ihn in Zukunft übrigens nicht mehr antreffen. Seit er 1984 nach Tägerwilen gezogen sei, habe vielleicht eine oder zwei Gemeindeversammlungen verpasst. «Das ist genug.» Zudem wisse er genau, dass er «nicht aufs Maul hocken» könnte. Die nächste Versammlung findet am 7. Dezember statt, fügt er hinzu. Das Datum habe er sich im Kalender markiert. «Dann werde ich mit meiner Frau bei einem Glas Wein den freien Abend geniessen.»